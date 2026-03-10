Conozca a Optro: AuditBoard presenta una nueva identidad gracias a la IA que transforma GRC

(Información remitida por la empresa firmante)

El líder mundial renueva su marca y redefine GRC para la gestión de riesgos con agentes

LAS VEGAS, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- AuditBoard, la plataforma líder de GRC basada en IA que permite a las empresas transformar el riesgo en oportunidad, anunció hoy su cambio de nombre a Optro. Esta nueva identidad refleja el valor que Optro ofrece a los equipos: una visión única y coherente de auditoría, riesgo, seguridad de la información y cumplimiento normativo, a la vez que se mantiene fiel a la visión fundacional de la compañía de ofrecer soluciones innovadoras creadas por profesionales, para profesionales. El anuncio se realizó en la conferencia Great Audit Minds del Instituto de Auditores Internos en Las Vegas, NV.

Optro está diseñado para el futuro de GRC: va más allá de la gestión reactiva de riesgos hacia una previsión proactiva de riesgos, habilitada por IA con agentes y orquestada por profesionales. Optro capacita a los equipos para aprovechar la mejor IA empresarial para GRC y transformar el riesgo en oportunidad: de forma continua, responsable y segura.

"Hoy, AuditBoard se convierte en Optro", afirmó Raúl Villar Jr., consejero delegado de Optro. "Esta evolución refleja más que un nuevo nombre. Representa el trabajo que hemos realizado con nuestros clientes y socios para crear un sistema de acción con agentes de nivel empresarial para los profesionales de riesgos modernos. Al comenzar este nuevo capítulo como Optro, nuestro ADN y nuestro compromiso con nuestra increíble comunidad de clientes siguen siendo los mismos".

Reforzando aún más su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para los equipos de gestión de riesgos, Optro anunció recientemente la adquisición de FairNow, una solución de gobernanza de IA diseñada específicamente para mejorar las capacidades líderes de Optro en la industria con una guía inteligente, automatizada y paso a paso para el cumplimiento normativo de la IA. La compañía también ha realizado una serie de nombramientos ejecutivos estratégicos durante el último año, incluyendo al consejero delegado Raul Villar Jr., al director financiero Hugo Doetsch, al director de crecimiento Jim Sperduto y al director de recursos humanos Paaras Parker, todos ellos excepcionalmente cualificados para apoyar la siguiente fase de crecimiento de Optro.

"Durante la última década, hemos sido sinónimo de ayudar a nuestros clientes a detectar el riesgo antes de que ocurra. A medida que la industria entra en la era de la IA, donde el riesgo corre a la velocidad de las máquinas, nuestra misión se ha expandido", declaró April Crichlow, directora de marketing de Optro. "Hoy presentamos Optro, una marca que refleja nuestro compromiso con el futuro de GRC. Esta evolución refleja nuestra misión de ayudar a los clientes a detectar el riesgo y convertirlo en oportunidad con una velocidad y precisión sin precedentes".

Optro ha sido reconocida constantemente por su plataforma GRC líder en la industria y su rápido crecimiento. Recientemente, la compañía fue incluida en las listas de los Premios al Mejor Software 2026 de G2 como Mejor Software de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento y Mejor Software para Empresas. Optro también fue incluida en la lista Deloitte Technology Fast 500™ por séptimo año consecutivo, fue nombrada Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2025 para Herramientas de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), Líderes en Aseguramiento, y fue nombrada "Proveedor de Soluciones de Gestión de Riesgos Generales del Año" en los Premios Cybersecurity Breakthrough 2025.

Acerca de Optro Optro (anteriormente AuditBoard) ayuda a las empresas a transformar el riesgo en oportunidad, redefiniendo el GRC mediante un sistema de acción con enfoque en agentes. Más del 50 % de las empresas de la lista Fortune 500 confían en Optro para optimizar la auditoría, el riesgo y el cumplimiento normativo para abordar una nueva era de riesgos. Optro cuenta con la mejor calificación de los clientes en G2 y fue nombrado Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2025 para Herramientas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), Líderes en Aseguramiento. Para obtener más información, visite: optro.ai.

