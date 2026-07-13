(Información remitida por la empresa firmante)

- El consejero delegado de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, y Louis Theroux encabezan UNLEASH en París, donde 8.500 líderes de RR.HH. de 140 países se reúnen para reinventar el trabajo

Los directores de recursos humanos de SAP, The Kroger Co., bp, adidas, Lloyds Banking Group, Sony Music, AXA, Accor, Orange y otras empresas —líderes responsables de más de 100 millones de empleados— llenarán el Centro de Convenciones de París del 20 al 22 de octubre de 2026, antes de que UNLEASH se expanda a la sala más grande del recinto en 2027

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PARÍS, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- UNLEASH, la conferencia y exposición internacional de recursos humanos donde se reúne el mundo de los recursos humanos, ha dado a conocer hoy el programa principal para París, que se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre de 2026. Celebrándose durante tres días en el Centro de Convenciones de París, 8.500 altos directivos de 140 países, responsables en conjunto de más de 100 millones de empleados, se reunirán para responder a una pregunta: cómo las organizaciones rediseñan, y en muchos casos reinventan, el trabajo en la era de la IA.

Una exclusiva de UNLEASH: L'Oréal en el escenario 1 — Humanos IA

Pocas empresas demuestran mejor su capacidad de reinvención que L'Oréal Groupe, que envió a París a los líderes de sus 40 marcas internacionales. Nombrada la empresa más innovadora de Europa por Fortune en 2025, con tres menciones en la lista de los mejores inventos de 2025 de TIME, el grupo ha convertido el talento, las habilidades y la IA en una única tesis de inversión. El consejero delegado del grupo, Nicolas Hieronimus, y el CHRO, Jean-Claude Le Grand, participan en el escenario para compartir cómo esta inversión construyó uno de los motores de innovación más prestigiosos del mundo empresarial y qué depara el futuro.

Liderazgo de opinión

El aclamado presentador, documentalista y autor Louis Theroux se encargará de llevar a cabo la moderación de la conferencia de clausura —Dos visiones, dos estrategias de IA: una conversación extraordinaria— el 22 de octubre a las 15:05 CEST. Le acompañarán Josh Bersin, el analista número uno del sector de RR.HH. a nivel mundial, quien presentará su análisis exclusivo para UNLEASH sobre el mercado de la tecnología laboral; la autora y dramaturga doctora Margaret Heffernan, quien hablará sobre cómo liderar en tiempos de incertidumbre; la neurocientífica Anne-Laure Le Cunff, quien explicará cómo piensan, aprenden y deciden los seres humanos; Peter Hinssen, cofundador de nexxworks, quien abordará la 'nueva normalidad'; y Howard Yu, de IMD, quien hablará sobre cómo prepararse para el futuro y mantenerse a la vanguardia.

La nueva categoría: tecnología laboral

UNLEASH nació en la confluencia de la tecnología de RR.HH. y el director de recursos humanos; desde entonces, el mercado ha superado esa denominación. Las plataformas que se han presentado en la feria de París ya no automatizan una única función de RR.HH., sino que rediseñan la forma en que las empresas contratan, capacitan, recompensan, planifican y distribuyen el trabajo entre personas y agentes de IA. Esta categoría es la tecnología del trabajo, y París es el lugar donde se reúne a gran escala, frente a los compradores que gestionan las mayores plantillas del mundo.

El programa de mayor prestigio en la historia del sector

Además de las ponencias principales: Jean-Dominique Senard, presidente del Grupo Renault, reconocido por estabilizar la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y coautor del informe que inspiró la Ley Pacte francesa; Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, la aerolínea que transformó la aviación europea y que continúa reinventando su funcionamiento; y Robert Gibbs, exadministrador asociado de la NASA para el apoyo a las misiones, quien hablará sobre cómo liderar misiones complejas en tiempos de cambio.

A ellos se unen los directores de recursos humanos y de formación de las mayores empresas del mundo, como SAP SE, Google, Meta, bp, adidas, Lloyds Banking Group, Sony, Siemens, Ahold Delhaize, Merck Group, Accor, Orange, AXA, Thales Group y On.

Un año de graduación para París

2026 marca el año de graduación de UNLEASH. Además de un lleno total en el Centro de Convenciones de París, decenas de eventos de socios y de la comunidad se desarrollan por toda la ciudad durante la semana de la feria. En octubre de 2027, UNLEASH se expande al pabellón más grande de Paris Expo Porte de Versailles.

Si está cansado del pesimismo en torno a la IA y el empleo, París es el antídoto, afirmó Marc Coleman, fundador y consejero delegado de UNLEASH. Los líderes no debaten si el trabajo cambiará, sino que demuestran cómo lo están reinventando y triunfando. Los 8.500 líderes presentes en París son responsables de más de 100 millones de empleados; cuando toman decisiones mejores y más rápidas sobre cómo rediseñar el trabajo, el mundo laboral se transforma. Eso es lo que sucede en el punto de encuentro de los profesionales de RR.HH..

Acerca de UNLEASH

UNLEASH es el punto de encuentro de los profesionales de RR.HH. A través de sus eventos insignia en París y Miami, y su plataforma de medios e inteligencia, UNLEASH ofrece a los líderes más importantes de RR.HH., negocios y tecnología del mundo la información necesaria para tomar decisiones mejores y más rápidas sobre el futuro del trabajo.

www.unleash.ai

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