Consip recurre a DXC Technology para transformar digitalmente el sector sanitario nacional italiano

DXC modernizará los servicios de análisis de datos y aplicaciones en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resistencia (PNRR) italiano

ROMA, Italia, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor mundial de servicios tecnológicos líder en la lista Fortune 500, ha firmado un acuerdo marco con Consip para transformar digitalmente el sector sanitario público italiano.

Consip es el órgano de contratación pública del Ministerio de Economía y Hacienda italiano (MEF). Actúa como central de compras de Italia, prestando apoyo a las organizaciones gubernamentales en sus actividades de contratación y ayudando a dirigir proyectos de transformación complejos e innovadores.

Como parte del acuerdo, DXC modernizará los sistemas de información de la sanidad pública italiana para maximizar las capacidades de análisis de datos. Mediante el despliegue de soluciones analíticas innovadoras y avanzadas, incluida la inteligencia artificial, las organizaciones nacionales del sector sanitario podrán gestionar de forma eficiente los datos de ciudadanos y pacientes, mejorando sus experiencias y ofreciendo un mayor valor a los servicios públicos.

"El sector sanitario público cuenta con un volumen cada vez mayor de datos, aplicaciones y sistemas que deben gestionarse cuidadosamente", comentó Nicola Mangia, director general del Sector Público de Italia en DXC Technology. "Estamos ayudando a desarrollar nuevos modelos de servicios e infraestructuras sanitarios. Estos modelos crearán sinergias entre los sectores sanitario público y privado y pondrán la experiencia del ciudadano en el centro de la solución".

El Acuerdo Marco Consip forma parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) del Gobierno italiano para acelerar la digitalización de los servicios del sector público con el fin de maximizar el valor para los ciudadanos italianos.

"El sector sanitario es muy importante en Italia, y la innovación tecnológica contribuirá fundamentalmente a mejorar los servicios sanitarios y las experiencias de los usuarios, capaces de revolucionar la calidad de vida de los ciudadanos", añadió Mangia. "Estamos realmente orgullosos de estar en el centro de una transformación tan importante para las infraestructuras de nuestro país, ya que formar parte del PNRR representa una oportunidad única para contribuir positivamente a la vida de tantos ciudadanos".

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica al tiempo que moderniza las TI, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para desplegar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en todo su parque informático. Obtenga más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

