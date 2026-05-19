Control Risks anuncia el nombramiento de Bill Udell como consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Control Risks, la firma global de inteligencia estratégica y seguridad, anuncia hoy que Bill Udell asumirá el cargo de consejero delegado a partir del 1 de junio de 2026. Udell sucede a Nick Allan, quien se retira tras 25 años en la empresa, incluyendo siete años y medio como consejero delegado.

Tras haber liderado la empresa durante un período de desarrollo significativo, fortaleciendo su posición global y definiendo su dirección estratégica, Allan y el Consejo de Administración coinciden en que ahora es el momento adecuado para que un nuevo liderazgo impulse el negocio y dirija la siguiente fase de su evolución.

Actualmente, Udell es socio director de Seguridad Global y miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo. Lidera la prestación de servicios integrados de seguridad e inteligencia estratégica, que abarcan asesoramiento, apoyo operativo y gestión de riesgos complejos. Anteriormente, dirigió el negocio de la firma en América y desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento del enfoque integrado y basado en inteligencia de Control Risks.

El Consejo de Administración seleccionó a Udell por su lúcida comprensión de las oportunidades de la empresa, su visión práctica y convincente para su futuro y su sólida trayectoria liderando el cambio en toda la organización.

Dominic Casserley, presidente de Control Risks, declaró: Bill destacó durante el proceso de selección por su claridad de pensamiento, su profundo conocimiento de la dirección que debe tomar la empresa y su capacidad para combinar una visión estratégica con una ejecución rigurosa. Aporta el equilibrio perfecto entre experiencia, energía y perspectiva para liderar Control Risks en su próxima etapa, fortaleciendo nuestra posición como socio estratégico en inteligencia y seguridad para clientes de todo el mundo.

Al comentar sobre su nombramiento, Udell destacó: Es un honor ser elegido director ejecutivo de esta destacada empresa. Al centrar mis esfuerzos en las necesidades cambiantes de nuestros clientes, estoy convencido de que Control Risks está bien posicionada para fortalecer aún más su posición en el mercado.

Control Risks

Control Risks es una firma global de inteligencia estratégica y seguridad, socio de confianza del 80% de las empresas Fortune 500 y del 62% de las Fortune Global 500. Nuestro equipo global aporta una claridad decisiva en estrategia y operaciones, desde el asesoramiento hasta la implementación, respaldado por más de 50 años de experiencia en 178 países. Ayudamos a nuestros clientes a anticipar riesgos, proteger a las personas, los activos y la reputación, y aprovechar las oportunidades, desde la alta dirección hasta los entornos más complejos y de alto riesgo. Ante la incertidumbre y las grandes apuestas, respondemos con visión estratégica y acción.

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