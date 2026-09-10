(Información remitida por la empresa firmante)

CordenPharma aumenta su capacidad de llenado y acabado aséptico a 500 millones de unidades inyectables estériles al año

CordenPharma acelera la expansión de su capacidad de fabricación como CDMO de inyectables estériles mediante una inversión plurianual de 80 millones de euros en una nueva instalación y líneas adicionales de llenado y acabado aséptico.

BASEL, Suiza, 10 de septiembre de, 2026 /PRNewswire/ -- CordenPharma continúa con su ambicioso programa de inversión de capital (CAPEX) a largo plazo para productos inyectables en sus instalaciones de Caponago (Milán, Italia) —aprobadas por la FDA y la EMA—, reforzando así su posición como líder mundial en la fabricación de inyectables estériles. La expansión comprende dos componentes clave destinados a aumentar la capacidad de fabricación de medicamentos inyectables estériles.

En primer lugar, la empresa se ha comprometido a realizar una inversión plurianual de 80 millones de euros destinada al futuro de los medicamentos inyectables; un hito significativo de esta inversión total ha sido la adquisición, por 13 millones de euros, de un nuevo edificio comercial de 11.000 m y una parcela de 26.000 m adyacentes a su actual área de fabricación de llenado y acabado aséptico para fases avanzadas. Esta ampliación se completó el 28 de julio de 2026, incrementando la superficie de las instalaciones en más de un 50 %.

Las nuevas instalaciones ofrecen un lienzo en blanco ideal para los innovadores que buscan servicios de CDMO de llenado y acabado aséptico —adaptados a sus requisitos y configuraciones de producción específicos— para terapias inyectables basadas en péptidos, LNP, moléculas pequeñas, productos biológicos y oligonucleótidos. Esta capacidad ampliada constituye una base versátil para integrar líneas de fabricación adicionales que admitan una amplia gama de formatos inyectables, incluidas jeringas precargadas (PFS), viales (líquidos o liofilizados), cartuchos y autoinyectores. Asimismo, los clientes se beneficiarán de una oferta integral en una única ubicación —las instalaciones de CordenPharma en Caponago—, que combina soluciones de inyectables con capacidades de fabricación de LNP en el mismo complejo.

El espacio tiene capacidad para albergar un mínimo de cuatro líneas de llenado y acabado aséptico, cuatro líneas de inspección visual y cuatro líneas de envasado adicionales, con opciones para líneas propiedad del cliente, liofilización a gran escala y montaje de autoinyectores.

En segundo lugar, durante los últimos dos años, CordenPharma ha emprendido una serie de expansiones estratégicas en un área operativa existente de sus instalaciones de Caponago, lo que contribuye de inmediato a aumentar la capacidad de producción de inyectables mediante la incorporación de dos nuevas líneas de llenado y acabado aséptico con tecnología de aisladores. Estas incluyen:

Una línea combinada de Bausch & Ströbel, apta tanto para uso clínico como para producción comercial a pequeña escala, destinada a jeringas precargadas (PFS), viales y cartuchos.

• Una línea de alta velocidad de Syntegon para jeringas precargadas (PFS) y cartuchos, con capacidad para producir más de 500.000 unidades al día.

• Ampliación del área de acondicionamiento secundario automatizado para jeringas precargadas, viales y ampollas.

• Duplicación de la capacidad analítica para respaldar la creciente cartera de proyectos.

La finalización de las nuevas líneas con aisladores está prevista para mediados de 2027 y 2028, respectivamente, lo que garantiza que CordenPharma se mantenga a la vanguardia en cuanto a garantía de esterilidad y cumplimiento normativo a largo plazo en la fabricación de inyectables estériles.

La inversión en estas instalaciones nuevas y ampliadas pone de relieve un enfoque proactivo para responder a la creciente necesidad de la industria sanitaria mundial de contar con servicios especializados de fabricación de productos inyectables. Gracias a estos hitos de inversión, que impulsan un aumento significativo de la escala de producción —con una capacidad total proyectada de hasta 500 millones de unidades inyectables al año—, CordenPharma está preparada para apoyar a las empresas innovadoras a lo largo de todo el ciclo de vida de sus fármacos inyectables, desde los proyectos en fase inicial hasta la producción comercial a gran escala.

Este aumento de capacidad ayuda a satisfacer la creciente demanda mundial de externalización de inyectables estériles en diversas áreas terapéuticas —como oncología, obesidad, diabetes y enfermedades inflamatorias— que requieren modalidades complejas, tales como terapias con péptidos GLP-1, oligonucleótidos, nanopartículas lipídicas (LNP), biosimilares y otros productos biológicos.

Los clientes de la empresa también obtendrán un valioso acceso a soluciones integradas que abarcan desde la sustancia farmacológica hasta el producto farmacéutico final, aprovechando la red global de instalaciones de CordenPharma y su experiencia en la fabricación de péptidos (incluidos los productos farmacéuticos peptídicos de administración oral), oligonucleótidos, vehículos no virales —como las nanopartículas lipídicas (LNP)— y moléculas pequeñas, incluyendo tanto principios activos (API) de alta potencia como convencionales.

El doctor Michael Quirmbach, presidente y consejero delegado de CordenPharma Group, comentó: "El respaldo de nuestros accionistas, Astorg, subraya nuestro compromiso de impulsar la fabricación de inyectables estériles en CordenPharma Caponago. Esta inversión estratégica refuerza nuestro liderazgo en la fabricación de medicamentos mediante modalidades complejas y mejora nuestras capacidades de suministro integral para satisfacer la creciente demanda mundial de externalización de inyectables, permitiendo en última instancia a nuestros socios hacer llegar a los pacientes, de manera más eficiente, medicamentos vitales en áreas terapéuticas clave".

Acerca de CordenPharma

CordenPharma es una CDMO que colabora y presta apoyo a empresas biotecnológicas y farmacéuticas innovadoras en el ámbito de las modalidades complejas, impulsando el avance de sus procesos de desarrollo de fármacos. Aprovechando la experiencia conjunta de los equipos que integran su red global de instalaciones, CordenPharma ofrece servicios de externalización a medida que abarcan toda la cadena de suministro, desde las fases iniciales del desarrollo clínico hasta la comercialización.

Con la experiencia científica y la colaboración como pilares fundamentales, CordenPharma ofrece a sus clientes servicios integrales de alto valor, con un enfoque estratégico en péptidos, moléculas pequeñas (tanto de alta potencia como de potencia convencional), excipientes lipídicos personalizados, nanopartículas lipídicas (LNP), inyectables estériles y oligonucleótidos.

El Grupo CordenPharma cuenta con 13 instalaciones repartidas por Europa, Norteamérica y Asia, y emplea a más de 3.500 personas. En el ejercicio fiscal 2025, la organización generó unas ventas de 960 millones de euros. En 2022, CordenPharma fue adquirida por Astorg —una destacada firma paneuropea de capital privado con amplia experiencia en el sector sanitario— con el objetivo de acelerar su desarrollo y reforzar aún más su liderazgo en el ámbito de las CDMO.

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