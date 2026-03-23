Coreline Soft suministra solución de IA para el cribado de cáncer de pulmón a Charité - Universitätsmedizin Berlin

(Información remitida por la empresa firmante)

Entrada en un importante centro clínico en Alemania, en un contexto donde el mercado del cribado de cáncer de pulmón evoluciona de la "adopción de productos" hacia la competencia basada en infraestructuras estandarizadas.

BERLÍN, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Coreline Soft, una empresa líder en inteligencia artificial médica, ha suministrado su solución de IA para el cribado de cáncer de pulmón (LCS) a Charité – Universitätsmedizin Berlin, el hospital universitario más grande de Alemania. Esto marca la entrada de la empresa en un centro clínico clave del sistema nacional de cribado de cáncer de pulmón en Alemania (LCS basado en LDCT, tomografía computarizada de baja dosis). Charité, clasificado en el puesto 7 a nivel mundial por Newsweek (2025), es una institución pública gestionada conjuntamente por el gobierno federal y el estado de Berlín, y sirve como referencia para políticas sanitarias y directrices clínicas nacionales.

Aspectos clave de la implementación

El producto: AVIEW LCS Plus, optimizado para el cribado de cáncer de pulmón mediante tomografía computarizada de baja dosis (LDCT).

Análisis integrado: Analiza automáticamente nódulos pulmonares, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y CAC (calcificación de arterias coronarias) a partir de una única tomografía, mejorando la eficiencia y la consistencia de la lectura.

Fiabilidad comprobada: La solución fue previamente validada a través del proyecto HANSE (programa piloto nacional de LCS en Alemania), demostrando estabilidad operativa en entornos multicéntricos.

Cambio estratégico: de herramientas a infraestructura

Alemania está pasando de una fase piloto a un sistema nacional formal de cribado de cáncer de pulmón. El Comité Federal Conjunto (G-BA) planea implementar el cribado basado en LDCT dentro de las prestaciones del seguro médico obligatorio durante el primer semestre de este año. En consecuencia, el mercado está evolucionando hacia procesos estandarizados —incluyendo selección de participantes, doble lectura, seguimiento y control de calidad— en lugar de una adopción individual por hospital.

Para cumplir con requisitos estrictos como los protocolos de doble lectura y la seudonimización de datos, Coreline Soft ha introducido AVIEW HUB, una plataforma centralizada para operaciones de cribado multicéntrico. Esta plataforma incorpora funciones de control de calidad, garantizando el cumplimiento normativo y reduciendo la carga de trabajo manual del personal médico.

Ventaja competitiva de Coreline Soft

Expertos del sector consideran que la adopción por parte de Charité señala un cambio desde la "competencia basada en el rendimiento del producto" hacia la "competencia en infraestructura operativa de cribado". A medida que el sistema nacional de reembolso consolida procesos estandarizados, se espera que empresas con experiencia en operaciones multicéntricas y gestión basada en hubs, como Coreline Soft, refuercen su competitividad global a largo plazo.

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