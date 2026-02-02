Corinex nombra a George Reznik como director de operaciones para acelerar su expansión global

(Información remitida por la empresa firmante)

VANCOUVER, BC, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Corinex, líder mundial en tecnología de banda ancha por línea eléctrica (BPL), anunció el nombramiento de George Reznik como director de Operaciones. Reznik es un líder ejecutivo emprendedor, operativo y estratégico. Cuenta con una amplia trayectoria de crecimiento de ingresos brutos, resultados netos y cuota de mercado, gracias al desarrollo, comercialización y expansión de empresas tecnológicas globales.

Corinex está acelerando la transformación de las redes eléctricas, convirtiendo la infraestructura de líneas eléctricas existentes en redes de comunicaciones seguras y de alta capacidad. Esto ayuda a las empresas de servicios públicos a acelerar la modernización de la red, integrar tecnologías bajas en carbono a escala y aumentar la capacidad de alojamiento de la red sin tener que reconstruir su infraestructura.

"Nos enorgullece dar la bienvenida a George a Corinex en un momento clave para la industria energética. George aporta más de 30 años de liderazgo ejecutivo en operaciones, tecnología, finanzas y estrategia empresarial. Su visión y experiencia en el sector del IoT y las tecnologías limpias lo convierten en una incorporación fundamental a nuestro equipo, ahora que iniciamos la siguiente etapa de crecimiento".– Peter Sobotka, consejero delegado de Corinex

Reznik es un ejecutivo experimentado con tres décadas de experiencia en liderazgo en empresas del sector tecnológico que cotizan en bolsa y en rápida expansión. Ha ocupado puestos ejecutivos en Light AI (CSE: ALGO), Tantalus Systems (TSX: GRID), Intrinsyc Technologies (TSX: ITC) e Infowave Software (TSX: IW).

Anteriormente, Reznik asesoró a organizaciones en momentos cruciales de transformación durante más de una década como líder de Valoración de Finanzas Corporativas de Deloitte en Canadá y el Reino Unido. Sobre esta base, ayudó a escalar Pivotal (Nasdaq: PVTL) de 10 millones de dólares a 140 millones de dólares como vicepresidente de Finanzas durante tres años. Posteriormente, sirvió como director de operaciones y director financiero en Infowave Software antes de unirse a Intrinsync, donde dirigió las operaciones y las finanzas durante su adquisición estratégica por parte de Lantronix (Nasdaq: LTRX).

Reconocido por su excelencia operativa y disciplina financiera, Reznik es un líder ejecutivo comprobado en quien se confía para guiar a las organizaciones a través de etapas fundamentales de transformación.

Además de sus logros de larga data, también es:

Ganador del premio al Director Financiero del Año de Empresas Públicas de Columbia Británica

Presidente del Consejo de Directores Financieros de Alta Tecnología de Columbia Británica

Contador Público Certificado (CPA, CA)

Valuador de Empresas Certificado (CBV)

Examinador Certificado de Fraude (CFE)

"Me entusiasma unirme a Corinex para apoyar su misión de acelerar la descarbonización mediante una infraestructura energética inteligente y conectada, y generar un impacto invaluable en la sostenibilidad de nuestro planeta. Esto sentará las bases para un futuro energético más inteligente, resiliente y sostenible"

"La transición global hacia la electrificación integral requiere una gestión optimizada de la capacidad de la red. Corinex se encuentra en una posición privilegiada como líder mundial en la digitalización de redes basada en BPL. Su plataforma permite a las empresas de servicios públicos y operadores de red mejorar la capacidad de la red, integrar energías renovables y gestionar los recursos energéticos distribuidos, a la vez que refuerza la fiabilidad".– George Reznik, director de operaciones de Corinex

Acerca de Corinex

Corinex es el proveedor líder de soluciones de visibilidad y flexibilidad de red basadas en BPL.

Las redes energéticas de todo el mundo se encuentran bajo presión debido a la rápida adopción de tecnologías bajas en carbono (LCT), como los vehículos eléctricos, las bombas de calor y la energía solar. Modernizar las redes existentes requiere importantes inversiones financieras, consume muchos recursos, es perjudicial para el medio ambiente y, a menudo, su implementación a gran escala es lenta.

Las soluciones de banda ancha sobre líneas eléctricas (BPL) de Corinex transforman las redes eléctricas existentes en redes de comunicación inteligentes, brindando a las empresas de servicios públicos una forma alternativa de modernizar su red para un enfoque más rápido, más económico y más neutral en carbono.

