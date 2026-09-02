(Información remitida por la empresa firmante)

-Producción en masa de Xatryx de CovationBio presentará la primera plantilla deportiva de base biológica no alimentaria en NW Materials Show en EE.UU.

QIDONG, China, 2 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC ("CovationBio"), una empresa líder en innovación de materiales de base biológica, anuncia la exitosa producción de su primera serie comercial de lotes de prueba de Xatryx.T bioTHF y Xatryx bioPTMEG. Simultáneamente, la compañía, en colaboración con la reconocida marca de plantillas INSITE, presentará la primera plantilla deportiva del mundo con Xatryx bioPTMEG, un material de base biológica no alimentario, en la feria NW Materials Show en Portland, Oregón. Esto representa un hito importante en el desarrollo de aplicaciones, demostrando la versatilidad de Xatryx bioPTMEG, desde materia prima hasta componente básico de calzado de base biológica.

Producción en masa de Xatryx en la planta de Qidong (según especificaciones)

Tras la finalización mecánica de su planta comercial inaugural de 50.000 toneladas para su plataforma tecnológica C4 en abril de 2026, CovationBio ha avanzado rápidamente hacia una producción exitosa. En agosto de 2026, la planta de Qidong inició oficialmente la producción de sus primeros lotes comerciales, incluyendo Xatryx.T bioTHF y productos de la serie Xatryx bioPTMEG con pesos moleculares de 2000, 1800 y 1000. Bajo rigurosos controles de calidad internos, todos los grados producidos cumplen con las especificaciones de calidad exigidas por la industria.

You Feifeng, presidente de CovationBio, comentó: "Desde la finalización mecánica hasta la producción de los primeros lotes comerciales que cumplieron con las especificaciones, el equipo de CovationBio completó todo el proceso de puesta en marcha de los equipos, optimización del proceso y escalado en tan solo cuatro meses. El cumplimiento inicial de las especificaciones en los tres grados de peso molecular demuestra la madurez y estabilidad de nuestra tecnología de proceso patentada. Estamos colaborando activamente con nuestros clientes para realizar muestreos de prueba y recopilar comentarios, lo que validará aún más el rendimiento de nuestros productos en aplicaciones de uso final y su fácil integración en los procesos de aplicación existentes".

Como alternativa sostenible al PTMEG derivado de combustibles fósiles, Xatryx bioPTMEG puede sustituir directamente al PTMEG derivado de combustibles fósiles, ofreciendo un rendimiento excepcional en aplicaciones posteriores como spandex, poliuretanos y elastómeros termoplásticos, a la vez que reduce significativamente la dependencia de materiales no renovables.

Entre las principales ventajas de sostenibilidad del producto Xatryx se incluyen:

Emisiones de gases de efecto invernadero significativamente menores en la fabricación en comparación con sus contrapartes basadas en combustibles fósiles;

Contenido de base biológica derivado de biomasa no alimentaria renovable anualmente (por ejemplo, subproductos agrícolas como las mazorcas de maíz), evitando la competencia con el suministro de alimentos;

Menor dependencia de combustibles fósiles no renovables;

Solución de fácil implementación para los clientes finales, sin necesidad de ajustes importantes en los procesos al cambiar a materiales de base biológica.

INSITE y CovationBio colaboran para ofrecer la primera plantilla deportiva parcialmente de base biológica hecha con Xatryx

Además de este hito en la producción, CovationBio colabora activamente con la cadena de valor para desarrollar diversas aplicaciones de Xatryx. Los días 2 y 3 de septiembre de 2026, en la feria NW Materials Show de Portland, CovationBio coorganizará el "Foro de Aplicaciones de Materiales para Calzado de Base Biológica de Próxima Generación" con INSITE, una marca de plantillas reconocida mundialmente, y presentará oficialmente la primera plantilla deportiva de base biológica parcialmente no alimentaria del mundo con Xatryx.

Esta innovadora plantilla utiliza Xatryx bioPTMEG como materia prima principal, extendiendo el uso de materiales de base biológica no alimentarios desde materias primas industriales hasta calzado deportivo de uso diario. INSITE, con su amplia experiencia en biomecánica del calzado y diseño podológico, une fuerzas con CovationBio en esta colaboración intersectorial, estableciendo un nuevo referente para los materiales sostenibles en la industria de las plantillas.

El Dr. Zhao Mosha, director de marketing global de la plataforma C4 de CovationBio declaró: "Desde la producción en masa de Xatryx en la planta de Qidong hasta el lanzamiento del producto final en la feria de calzado de Portland, junto con INSITE, hemos logrado el salto de "materia prima a uso final" en tan solo unas semanas. Esto no solo representa un hito tecnológico para ambas compañías, sino también un excelente ejemplo de cómo, gracias a la capacidad de Xatryx para reemplazar los materiales fósiles convencionales y a la colaboración innovadora en toda la cadena de valor, la industria de materiales biológicos no alimentarios puede pasar del concepto a la realidad de manera muy eficiente. Esperamos colaborar con INSITE y socios de la cadena de valor en más aplicaciones para impulsar la transformación sostenible de la industria de materiales".

La NW Materials Show es una de las ferias profesionales más influyentes del sector mundial de materiales para calzado y tejidos funcionales. En el evento, el equipo de CovationBio explicará cómo Xatryx potencia la cadena de suministro de materiales para calzado y cómo trabajará con socios de la cadena de valor global para impulsar estrategias de desarrollo sostenible.

Acerca de CovationBio

Covation Biomaterials LLC (CovationBio) se fundó en 2022 y tiene su sede en Newark, Delaware. La empresa cuenta con tecnologías avanzadas e innovadoras en el campo de los materiales de base biológica, centrándose en ofrecer una cartera de soluciones sostenibles y de alto rendimiento. Aprovechando el legado pionero de innovación científica de DuPont, CovationBio proporciona soluciones innovadoras para las industrias de la confección, el calzado y las alfombras. A través de sus marcas, entre las que se incluyen Xatryx y Sorona, CovationBio ofrece materiales esenciales que ayudan a crear productos de base biológica al alcance de todos los clientes.

CovationBio, Xatryx y Sorona son marcas comerciales de Covation Biomaterials o sus filiales.

Aviso legal: Las declaraciones anteriores sobre la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero y el rendimiento del producto se basan en los resultados de pruebas internas realizadas por Covation Biomaterials LLC utilizando métodos representativos. Los resultados reales pueden variar según los escenarios de aplicación específicos y las condiciones de uso.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/covationbio-presentara-la-primera-plantilla-deportiva-de-base-biologica-no-alimentaria-en-nw-materials-show-302868003.html