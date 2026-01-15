(Información remitida por la empresa firmante)

- Coxwave obtiene financiación de 5 millones de dólares en la pre-Serie A para impulsar la fiabilidad y la gobernanza de la IA

SEÚL, Corea del Sur, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Coxwave, la empresa creadora de Coxwave Align, una plataforma de análisis de productos de IA, anunció hoy el cierre de una ronda de financiación de 5 millones de dólares en la pre-Serie A. La ronda fue liderada por L&S Venture Capital, con la participación del inversor existente KB Investment y de los nuevos inversores Hyundai Venture Investment, ZERO1NE Ventures de Hyundai Motor Company y KDB Capital. Esto eleva la financiación total de la empresa a 8,6 millones de dólares.

Los inversores citaron como factores clave en su decisión la profunda experiencia técnica de la empresa en fiabilidad de la IA, su éxito demostrado en el ecosistema de IA generativa de Corea y su importante potencial de mercado global.

"Los agentes de IA se están implementando cada vez más en ámbitos sensibles como transacciones financieras, consultas médicas y revisiones legales, lo que genera una demanda urgente de soluciones integrales de fiabilidad y gobernanza", declaró Doohyun Jang, director ejecutivo de L&S Venture Capital. "Coxwave ha desarrollado importantes capacidades técnicas e infraestructura de datos gracias a su labor de análisis de productos de IA, cuya tecnología ha sido validada mediante colaboraciones con líderes globales como Anthropic y NVIDIA. La empresa está bien posicionada para satisfacer la creciente demanda empresarial de fiabilidad y gobernanza de la IA".

Más allá del análisis, hacia la fiabilidad y gobernanza de la IA

Fundada en 2021, Coxwave ha desarrollado una amplia experiencia en análisis de productos de IA y análisis de usuarios para sistemas de IA conversacional. En 2023, la empresa se convirtió en la primera en Corea en lanzar con éxito un producto de IA generativa.

La plataforma Coxwave Align ofrece actualmente análisis de usuarios y evaluación basada en la retroalimentación para productos de IA conversacional, lo que permite a los operadores implementar mejoras basadas en datos y basadas en métricas como la satisfacción con la conversación y los patrones de interacción del usuario.

La empresa ahora está ampliando su alcance más allá de la monitorización hacia la gobernanza activa de agentes de IA. La plataforma mejorada rastreará el comportamiento de los agentes en tiempo real, detectará anomalías y permitirá la intervención inmediata cuando surjan problemas. Esto posiciona a Align como una "barrera de seguridad de la IA" para entornos de producción, ayudando a las empresas a establecer marcos sólidos de gobernanza de la IA.

Simultáneamente, Coxwave está expandiendo su negocio de consultoría AX, que ha ejecutado con éxito proyectos en los sectores de comercio electrónico, sector público y servicios profesionales. Hasta la fecha, la compañía ha trabajado con clientes de todo el mundo, como PwC India, Meta, Microsoft y Economic Times, ayudándolos a integrar las capacidades de IA en sus operaciones principales.

"Nuestro objetivo es fortalecer tanto la tecnología de fiabilidad de la IA como la consultoría AX para ayudar a nuestros clientes a establecer el liderazgo en sus respectivos sectores a través de la IA", afirmó Joowon Kim, consejero delegado de Coxwave. "Esta inversión nos permitirá mejorar nuestras capacidades técnicas y apoyar a más empresas en la transformación exitosa de la IA con nuestra experiencia demostrada".

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/coxwave-obtiene-financiacion-de-5-millones-de-dolares-en-la-pre-serie-a-302659540.html