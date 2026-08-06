Creative Technology presenta Creative XF1, el altavoz que lleva cada experiencia de audio al siguiente nivel

(Información remitida por la empresa firmante)

- Creative Technology presenta Creative XF1, el altavoz de alta resolución y fidelidad excepcional que lleva cada experiencia de audio al siguiente nivel.

MILPITAS, California, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Creative Technology Ltd presenta Creative XF1, un nuevo sistema de altavoces de alta resolución diseñado para quienes valoran tanto la calidad del sonido como el diseño y buscan disfrutar de la música con mayor riqueza de matices, de un sonido más cinematográfico en sus películas y de una experiencia de audio más inmersiva. Creative XF1 combina un diseño elegante con una arquitectura biamplificada, una potencia de salida RMS de 72 W, doble certificación de audio de alta resolución, conectividad de última generación y opciones de personalización a través de la aplicación Creative Nexus.

Creative XF1 revela matices musicales que muchos altavoces compactos 2.0 de su misma categoría de precio no son capaces de reproducir, desde la textura de una voz hasta la profundidad de los graves de la banda sonora de un videojuego. Equipado con un woofer de 3 pulgadas optimizado mediante análisis por elementos finitos (FEA), Creative XF1 ofrece una reproducción más potente y precisa de las frecuencias bajas y medias. Su arquitectura biamplificada, con una potencia de salida RMS de 72 W, proporciona un sonido potente, nítido y equilibrado para una experiencia de escucha más envolvente.

„Para muchos, el ordenador se ha convertido en el centro del trabajo, el entretenimiento y la creatividad, afirmó Ernest Sim, consejero delegado de Creative Technology Ltd. Creative XF1 está diseñado para ofrecer un sonido potente y envolvente, con mayor profundidad y claridad, para que cada nota, cada voz y cada efecto cobren vida y se disfruten con una presencia y un realismo excepcionales desde el escritorio".

Además de ofrecer conectividad avanzada mediante Bluetooth 6.0, audio por USB y entrada auxiliar (AUX), Creative XF1 permite conectar un subwoofer para disfrutar de unos graves más profundos y potentes, así como ampliar fácilmente el sistema a una configuración 2.1.

Desarrollada por los propios especialistas en audio de Creative, la aplicación Creative Nexus incorpora un ecualizador paramétrico de 10 bandas y más de 120 preajustes optimizados para distintos géneros musicales y videojuegos. Gracias a su interfaz intuitiva, los usuarios pueden personalizar fácilmente el sonido para trabajar, disfrutar de películas, jugar o simplemente relajarse.

Precio y disponibilidad

Creative XF1 ya está disponible por 179,99 USD en Estados Unidos y 159,99 € en Europa a través de creative.com.

Para obtener más información sobre la disponibilidad en establecimientos físicos, consulte con los distribuidores autorizados.

Acerca de Creative

Desde su fundación en 1981, Creative Technology ha mantenido una misión clara: reinventar la forma en que el mundo disfruta del sonido. Creative presentó la revolucionaria tarjeta de sonido Sound Blaster, una innovación que llevó el audio a los ordenadores personales y transformó para siempre el panorama multimedia de los PC.

Impulsada por un legado de ideas audaces y tecnologías innovadoras, Creative continúa liderando la unión entre la ingeniería y la creatividad.

En esencia, Creative mantiene su compromiso de ampliar los límites de lo que el audio puede ofrecer: enriquecer la vida de las personas, mejorar sus experiencias y definir el futuro del sonido.

Este comunicado hace referencia a los productos lanzados en Estados Unidos y Europa. La disponibilidad está sujeta a cambios sin previo aviso y puede variar en otras regiones del mundo en función de factores y requisitos locales. Creative y el logotipo de Creative son marcas comerciales o marcas registradas de Creative Technology Ltd en Estados Unidos y/o en otros países. La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Creative Technology Ltd los utiliza bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN DE CONTACTO Creative Technology LtdKelvin Yongkelvin_yong@ctl.creative.com

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