Crisil Coalition Greenwich anuncia los ganadores del premio al mejor banco de 2025

Crisil Coalition Greenwich anuncia los ganadores del premio al mejor banco y líder accionario de 2025 para bancos corporativos

J.P. Morgan y HSBC obtienen los máximos honores como el mejor banco corporativo global y el mejor banco corporativo de divisas del mundo, respectivamente, de Crisil Coalition Greenwich

NUEVA YORK, 5 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Crisil Coalition Greenwich anunció hoy los ganadores de los premios al Mejor Banco y Líder Bursátil de 2025. Más de 60 bancos fueron reconocidos a nivel mundial, regional y por país en el segmento de banca corporativa. J.P. Morgan se llevó los máximos honores como el Mejor Banco del mundo de 2025 en Banca Corporativa y Gestión de Efectivo Corporativo. El Mejor Banco del mundo de 2025 en Cambio de Divisas Corporativo es HSBC.

"Durante décadas, Crisil Coalition Greenwich ha realizado entrevistas de alto nivel con miles de empresas de todo el mundo cada año para determinar qué bancos ofrecen los mejores productos y servicios", comentó el doctor Tobias Miarka, director global de banca corporativa de Crisil Coalition Greenwich. "En 2025, hemos destilado nuestros hallazgos para identificar a J.P. Morgan y HSBC como los mejores bancos corporativos globales del año en sus respectivas categorías".

Nuevo premio, misma metodología de confianza

La designación de Líder de Greenwich de la Coalición ha sido durante mucho tiempo el estándar de la industria entre los bancos y las empresas en las áreas de Banca Corporativa, Gestión de Efectivo, Cambio de Divisas, Financiamiento del Comercio y otras líneas de negocio bancarias centrales. Estos premios ayudan a las empresas a identificar a los mejores en funciones bancarias específicas y a los bancos a compararse con sus rivales tanto a nivel local como regional.

Para 2025, Crisil Coalition Greenwich mantuvo el premio Share Leader y renovó las reconocidas designaciones Quality Leader y Excellence como premios al Mejor Banco para mejorar la claridad, la comercialización y el prestigio. Con los premios nuevos y ampliados, se conserva el mismo rigor analítico y de datos líderes en la industria que hicieron que Quality and Excellence Leaders fuera el premio más confiable y citado en la banca global.

Los ganadores del premio reciben calificaciones de calidad de los clientes corporativos que superan a las de los bancos competidores por un margen estadísticamente significativo. El análisis tiene en cuenta la intensidad de la cobertura, la facilidad para hacer negocios, las capacidades de asesoramiento, las capacidades digitales y de productos, y otros factores.

"Nuestra experiencia en análisis de mercado es la razón por la que nuestros premios son el estándar de oro de la industria", afirmó el doctor Tobias Miarka. "Se componen de comentarios directos de entrevistas objetivas y exhaustivas con los responsables de la toma de decisiones corporativas y se basan en un análisis de mercado exhaustivo y sólido".

Consulte los ganadores del Premio Greenwich de la Coalición 2025: 2025 Coalition Greenwich Leaders: Global Corporate Banking, Cash Management and FX 2025 Coalition Greenwich Leaders: Asian Corporate Banking, Cash Management and FX 2025 Coalition Greenwich Leaders: European Corporate Banking, Cash Management and FX 2025 Coalition Greenwich Leaders: U.S. Corporate Banking, Cash Management and FX 2025 Coalition Greenwich Leaders: U.K. Commercial Banking

Acerca de Crisil Coalition Greenwich

Crisil Coalition Greenwich es un proveedor líder de evaluación comparativa estratégica, análisis y conocimientos para la industria de servicios financieros, y se especializa en brindar información única, de alto valor y práctica para ayudar a los clientes a medir e impulsar el desempeño de su negocio.

Para más información, visite CoalitionGreenwich.Crisil.com

Acerca de Crisil

Crisil es una empresa global de análisis basada en información. Nuestra extraordinaria experiencia en el sector y nuestro rigor analítico ayudan a los clientes a tomar decisiones fundamentales con confianza.

Grandes empresas de gran prestigio se asocian con nosotros para obtener las opiniones más fiables sobre los riesgos en la India, descubrir información valiosa y convertir los riesgos en oportunidades a nivel mundial. Somos fundamentales para multiplicar sus oportunidades y su éxito.

Crisil, con sede en India, es propiedad mayoritaria de S&P Global.

Fundada en 1987 como la primera agencia de calificación crediticia de la India, nuestra experiencia hoy se extiende a todas las empresas: Crisil Ratings, Crisil Intelligence, Crisil Coalition Greenwich y Crisil Integral IQ.

Nuestra fuerza laboral globalmente diversa opera en las Américas, Asia-Pacífico, Europa, Australia y Oriente Medio, estableciendo los estándares con los que se miden las industrias.

Para más información, visite www.Crisil.com

