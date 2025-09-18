Cumbre del Premio Ángel: donde se decidirá el futuro de los países nórdicos

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTOCOLMO, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 15 de octubre de 2025, Estocolmo acogerá la Cumbre del Premio Ángel, una reunión exclusiva de 300 de los inversores, fundadores, legisladores y líderes empresariales más influyentes de la región nórdica. Convocada por Nordic Angels, la cumbre abordará una pregunta clave: ¿cómo pueden los países nórdicos mantener su competitividad global mientras el mundo experimenta una transformación histórica?

Desde los avances en inteligencia artificial y la transición energética hasta las crisis geopolíticas, la presión sobre la infraestructura y los cambios demográficos, el terreno que sustenta las economías nórdicas se mueve más rápido que nunca. Sin embargo, la respuesta de la región sigue fragmentada, lo que deja que la innovación, el capital y las políticas avancen de forma aislada.

La Cumbre del Premio Ángel está diseñada para cambiar esto. A puerta cerrada, líderes con verdadero poder de decisión se coordinarán sobre amenazas, soluciones y oportunidades en cuatro pilares fundamentales para el futuro de los países nórdicos:

IA y tecnología : mantener la ventaja en una carrera dominada por las superpotencias globales

: mantener la ventaja en una carrera dominada por las superpotencias globales Energía e infraestructura : fortalecer la resiliencia en una era de escasez y transición

: fortalecer la resiliencia en una era de escasez y transición Capital y competitividad : garantizar que los países nórdicos sigan siendo un imán para el talento y la inversión

: garantizar que los países nórdicos sigan siendo un imán para el talento y la inversión Resiliencia social: prepararse para los cambios demográficos, la inestabilidad global y los riesgos de seguridad

"Los países nórdicos tienen el talento y los recursos para liderar a nivel mundial. Pero a menos que avancemos con mayor rapidez y actuemos juntos, corremos el riesgo de quedarnos mucho más atrás", afirmó Ash Pournouri, cofundador y presidente de Nordic Angels.

"Aquí es donde quienes realmente definen el futuro de esta región hablarán abiertamente, tomarán decisiones y se coordinarán para actuar. Si no estás presente, te arriesgas a no formar parte de ese futuro", añadió Andreas Grape, cofundador y consejero delegado de Nordic Angels.

La asistencia es solo por invitación.

Para obtener más información sobre la Cumbre del Premio Ángel, visite https://www.angelprize.com/angelprizesum...

Contacto de prensa
Emma Lillieqvist
emma@nordicangels.com

Acerca de Nordic Angels

Nordic Angels es una iniciativa independiente cuya misión es unir a inversores ángeles en una red de alta confianza, impulsando la colaboración, impulsando la innovación y construyendo una economía más resiliente. Fundada en 2020, Nordic Angels se ha convertido en la red de inversores más grande de los países nórdicos.

