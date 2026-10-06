Currie & Brown: la incertidumbre incrementa casi 2 billones de dólares los costes globales de la construcción

(Información remitida por la empresa firmante)

El Índice Anual de Certeza en la Construcción revela cómo las organizaciones de mayor madurez están construyendo resiliencia frente a las disrupciones

LONDRES, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En el último año, la incertidumbre ha incrementado en un 12,4% de media los costes de la cartera de proyectos de construcción a nivel mundial. Si se aplica a las previsiones de gasto global en construcción, esta cifra equivale a casi 2 billones de dólares estadounidenses en 2026.

Los resultados provienen del Índice Anual de Certeza en la Construcción de Currie & Brown, basado en una encuesta a más de 1.300 responsables de la toma de decisiones en los sectores de la construcción y las infraestructuras de América, Europa y Asia-Pacífico.

La confianza en el cumplimiento de todos los objetivos del proyecto ha disminuido. Menos de la mitad de las organizaciones (46%) confía ahora en poder cumplir los plazos. Solo el 40% confía en mantenerse dentro del presupuesto; se trata de descensos de 12 y 14 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto al año pasado.

La inflación de los costes de materiales tiene un gran impacto en la ejecución de proyectos para el 70% de los encuestados, seguida por la volatilidad de los precios de la energía (64%) y las interrupciones en la cadena de suministro (59%). Las organizaciones prevén que la mayoría de estos riesgos continúen agravándose.

Las consecuencias ya son visibles. De media, los encuestados señalan que el 30% de los proyectos se ha retrasado durante el último año y el 27% ha visto reducido su alcance. Asimismo, otro 31% de los proyectos potenciales no ha comenzado ni ha avanzado más allá de la fase de planificación debido a la incertidumbre.

El doctor Alan Manuel, consejero delegado del grupo Currie & Brown, afirmó: "Las organizaciones no pueden permitirse el lujo de ir dando tumbos de una crisis a otra ni de limitarse a esperar a que se calmen las aguas. Aquellas que muestran resiliencia ante la incertidumbre comparten rasgos comunes: invierten en las personas, la tecnología y los datos que les permiten identificar con mayor antelación y claridad dónde están expuestas, así como adquirir el criterio y las competencias necesarias para actuar".

La investigación identifica un grupo diferenciado de organizaciones de "mayor madurez" que siguen este enfoque. Estas representan el 32% de los encuestados e invierten estratégicamente en IA, tecnología digital, análisis de datos, sostenibilidad, competencias y formación.

Estas organizaciones confían considerablemente más en alcanzar sus objetivos. Casi seis de cada diez (58%) confían en cumplir los plazos de los proyectos, frente al 41% del resto de la muestra. Asimismo, experimentan menos impactos graves derivados de la incertidumbre.

Avanzar en un entorno de incertidumbre: el Índice de Certeza en la Construcción de Currie & Brown analiza los factores y el impacto de la incertidumbre, así como la manera en que las organizaciones pueden desarrollar resiliencia.

Acerca de Currie & Brown

Currie & Brown es una firma líder a nivel mundial en gestión de proyectos, gestión de costes y servicios de asesoramiento. Ayudamos a nuestros clientes a ejecutar sus proyectos con garantías de éxito en todos los sectores y etapas del ciclo de vida del proyecto.

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