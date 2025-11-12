Dahua Technology presenta soluciones de ciudad inteligente en SCEWC 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-Dahua Technology presenta soluciones de ciudad inteligente de próxima generación impulsadas por modelos de IA a gran escala de Xinghan en SCEWC 2025

BARCELONA, España, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, presentó sus innovaciones de próxima generación para ciudades inteligentes en el Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2025 de Barcelona. Bajo el lema 'Juntos por un futuro sostenible', Dahua demostró cómo sus capacidades de IAoT y los modelos de IA a gran escala de Xinghan están permitiendo la creación de ciudades más seguras, eficientes y sostenibles en todo el mundo.

Este año, la exposición de Dahua presentó soluciones integrales en seguridad urbana, movilidad, gobernanza de la ciudad y protección ecológica, demostrando cómo la inteligencia y la sostenibilidad pueden avanzar conjuntamente en las operaciones urbanas modernas.

Potenciando las ciudades inteligentes con los modelos de IA a gran escala de Xinghan

Una innovación destacada fueron los modelos de IA a gran escala de Xinghan , que integran inteligencia visual, multimodal y del lenguaje. Mediante una profunda comprensión visual y razonamiento contextual, Xinghan permite que los sistemas urbanos perciban, analicen y respondan de forma autónoma a escenarios urbanos complejos. Favorece una toma de decisiones más inteligente en seguridad pública, gestión del tráfico y monitoreo ambiental, transformando las operaciones urbanas de la vigilancia pasiva a una gobernanza proactiva y adaptativa.

La solución de seguridad urbana de Dahua integra cámaras, radares y sensores IoT en un centro de operaciones urbano unificado que permite la monitorización en tiempo real y una rápida respuesta ante emergencias. Ayuda a las autoridades a obtener una visión integral de las operaciones de la ciudad, desde la seguridad pública hasta los indicadores ambientales, con el respaldo de información basada en datos para una mejor gobernanza y coordinación.

Para combatir la congestión y mejorar la eficiencia vial, Dahua presentó su solución de gestión de tráfico urbano, que incluye control dinámico de semáforos, detección de incidentes basada en IA y tecnologías avanzadas de control de velocidad. Su dispositivo insignia, Spotter Ultra, puede monitorizar hasta ocho carriles sin necesidad de pórticos adicionales, lo que reduce los costes de infraestructura y mejora la precisión y la cobertura.

Para promover la movilidad sostenible, Dahua presentó sistemas inteligentes para autobuses y flotas equipados con seguridad activa, detección de puntos ciegos y monitorización del consumo de combustible. Estas soluciones cumplen con las normas de seguridad de la UE y fomentan un transporte público más limpio e inteligente.

La empresa también presentó su Solución de Gobernanza Urbana, que conecta múltiples módulos, incluyendo gestión urbana, respuesta a emergencias y monitoreo ambiental, en una red unificada. Gracias a la búsqueda de texto e imágenes con IA y la interacción con un amplio modelo de lenguaje, los operadores urbanos pueden recuperar información y coordinar acciones con mayor eficiencia, mejorando la capacidad de respuesta y los servicios a la ciudadanía.

Otro producto destacado fue la Solución de Protección de la Naturaleza de Dahua, que aplica IA, IoT y sensores basados en drones para prevenir incendios forestales y proteger la biodiversidad. Al combinar imágenes térmicas y análisis inteligente, permite la detección temprana y el control preciso en situaciones de emergencia, contribuyendo a la gestión ecológica sostenible.

Durante un panel sobre GovTech e IA de última generación, John Li, director general de Negocios Gubernamentales de Dahua Technology, destacó: "Cuando las ciudades se digitalizan, el objetivo debe ser proporcionar mejores servicios a la ciudadanía. En Dahua, diseñamos cada solución con empatía, centrándonos en las necesidades reales de las personas, no solo en los detalles técnicos".

Max Huang, director de proyectos de Negocios Gubernamentales, añadió: "Con los modelos de IA a gran escala de Xinghan, los operadores urbanos pueden comprender mejor sus ciudades y hacerlas verdaderamente más seguras, eficientes y sostenibles".

De cara al futuro, Dahua seguirá colaborando con socios globales para impulsar la transformación digital, construyendo ciudades más inteligentes, seguras y habitables.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820952... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahua-technology-presenta-soluciones-de-ciudad-inteligente-en-scewc-2025-302613612.html