Datacolor y TECHKON se unirán para su primera participación conjunta en LabelExpo

LAWRENCEVILLE, N.J., 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ — Datacolor, líder mundial en soluciones de gestión del color, ha anunciado hoy su primera presentación conjunta con TECHKON USA y TECHKON GmbH en LabelExpo Europe 2025, que se celebrará del 16 al 19 de septiembre en Fira Gran Via, Barcelona. Este evento marcará el debut de la nueva empresa unificada en el sector de la impresión y el embalaje, tras las adquisiciones estratégicas de TECHKON GmbH y TECHKON USA por parte de Datacolor a principios de este año.

Juntas, en el pabellón 3, stand G16 de LabelExpo, Datacolor y TECHKON presentan a nivel mundial décadas de innovación, precisión y la confianza de sus clientes. Su cartera de productos conjunta incluye ahora el galardonado software ChromaQA de TECHKON, la solución en línea SpectroVision, el espectrodensímetro todo en uno SpectroDens y la plataforma Colibri, que ofrecen soluciones integrales de gestión del color para imprentas, proveedores de tintas, fabricantes de equipos originales y propietarios de marcas.

"Esto es mucho más que una exposición conjunta; representa una muestra de unidad y compromiso", afirmó Albert Busch, presidente y consejero delegado de Datacolor. "Al integrar las tecnologías y la experiencia de TECHKON en la infraestructura global de Datacolor, estamos cumpliendo nuestra promesa de ayudar a los clientes a lograr la precisión del color en todas las etapas del proceso de impresión y embalaje".

Los asistentes a LabelExpo 2025 podrán comprobar de primera mano cómo la empresa combinada está simplificando su oferta de productos, adaptando las soluciones a los procesos de trabajo de los clientes y acelerando la innovación. Desde la formulación hasta el control de calidad, Datacolor y TECHKON están redefiniendo la forma en que se mide, gestiona y comunica el color.

"Formar parte de la familia Datacolor nos permite ampliar el alcance de nuestras innovaciones y ofrecer un mayor valor al mercado global", añadió George Adam, presidente de TECHKON USA. "Estamos muy contentos de presentar nuestra visión unificada y nuestras nuevas capacidades en LabelExpo".

Para más información, visite www.datacolor.com y https://www.techkonusa.com.

Acerca de Datacolor Datacolor, líder mundial en soluciones de gestión del color, ofrece software, instrumentos y servicios para garantizar la precisión del color en materiales, productos e imágenes. Durante más de 50 años, las marcas, fabricantes y profesionales creativos más importantes del mundo han confiado en las soluciones innovadoras de Datacolor para obtener resultados de color óptimos. La empresa ofrece servicios de venta, asistencia técnica y soporte en más de 100 países de Europa, América y Asia. Sus clientes pertenecen a sectores como el textil y la confección, la industria de pinturas y recubrimientos, la automoción y la de plásticos, así como a la fotografía, el diseño y la producción audiovisual. Para más información, visite: www.datacolor.com.

