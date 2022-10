David Wang de Huawei: La transición hacia el 5.5G, la base del futuro

BANGKOK, 26 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Durante el Global MBB Forum 2022, David Wang, director ejecutivo de la Junta Directiva de Huawei y presidente de la Junta Directiva de Infraestructura de las TIC, pronunció un discurso de apertura titulado Stride to 5.5G: The foundation of the future. David Wang señaló cómo, gracias a los esfuerzos concertados, la industria ha realizado importantes progresos y está preparada para dar el salto a 5.5G. Para alcanzar este hito, Wang hizo un llamamiento a todos los agentes de la industria para que se preparen en todos los frentes, de modo que podamos avanzar más rápidamente hacia la era del 5.5G y construir juntos un mundo mejor e inteligente.

Ante la inminente llegada del mundo inteligente, los rápidos cambios que vamos a experimentar irán acompañados de un aumento de las necesidades de infraestructura digital. El siguiente hito que debemos alcanzar en el camino hacia el mundo inteligente es el 5.5G. El 5.5G ofrecerá experiencias de 10 Gbit/s, soportará cientos de miles de millones de conexiones y nos ayudará a alcanzar la inteligencia nativa".

Wang subrayó que, tras dos años de esfuerzos concertados en toda la industria, el 5.5G ha experimentado un enorme progreso y tres cosas han quedado claras.

En primer lugar, la estandarización de 5.5G se ha iniciado y va por buen camino, lo que la convierte en algo más que una simple visión.

En segundo lugar, el sector ha logrado avances en tecnologías clave para 5.5G, y el ancho de banda ultra grande y ELAA pueden ofrecer ahora una experiencia de 10 Gbit/s.

En tercer lugar, la industria tiene una visión clara del panorama del IoT. Tres tipos de tecnologías de IoT compatibles con 5,5G, a saber, NB-IoT, RedCap e IoT pasivo, se están desarrollando rápidamente y soportarán numerosas conexiones de IoT.

"La industria de las comunicaciones está en constante evolución. 5.5G se ha puesto en marcha a toda velocidad. De cara al futuro, nuestra tarea consiste en abordar estas cinco nuevas áreas: normas, espectro, productos, ecosistemas y aplicaciones. Juntos, avancemos hacia el 5.5G y construyamos un mundo mejor e inteligente", subrayó Wang.

En primer lugar, tenemos que establecer normas y promover la investigación tecnológica clave.

Las normas dirigen el sector de las comunicaciones móviles y guiarán a la industria 5.5G por un camino claramente definido. Debemos trabajar para garantizar que la versión 18 se congele en el primer trimestre de 2024, como está previsto, y que ayude a las redes 5.5G a ofrecer un rendimiento 10 veces superior. En lo que respecta a la versión 19 y posteriores, debemos reunirnos para explorar qué capacidades requerirá 5.5G para soportar nuevos servicios y escenarios mientras seguimos perfeccionando los estándares de 5.5G. Esto maximizará el potencial de 5.5G y ampliará su ciclo de vida.

En segundo lugar, tenemos que preparar más espectro para el ancho de banda ultra grande.

Deberíamos utilizar plenamente los recursos por debajo de los 100 GHz para construir un ancho de banda ultra grande. La onda milimétrica es una banda de frecuencias clave para 5.5G. Los operadores tendrán que adquirir más de 800 MHz de espectro de esta banda si quieren realizar experiencias de 10 Gbit/s. 6 GHz es también una banda potencialmente ultra ancha para el 5.5G. Cuando se promueva 6 GHz como banda IMT en la WRC -23, es probable que los países tengan que subastar el espectro de 6 GHz. También podemos reutilizar el espectro sub 6 GHz para conseguir un ancho de banda ultra amplio para el 5.5G.

En tercer lugar, tenemos que prepararnos para 5.5G con redes, dispositivos y chips maduros.

Tanto nuestras redes como nuestros dispositivos deben actualizarse para ofrecer experiencias de 10 Gbit/s. Más concretamente, nuestros productos se basarán en tecnologías ELAA que puedan soportar más de 1.000 conjuntos de antenas adecuados para las bandas de frecuencia media y alta, y se necesitará MIMO masivo para soportar una capacidad de 128T. Además, será necesario innovar más en lo que respecta a los chips y dispositivos 5.5G para hacerlos más inteligentes, capaces de soportar 3T8R, o incluso más canales, y capaces de agregar más de cuatro portadores.

En cuarto lugar, tenemos que trabajar juntos para construir un próspero ecosistema 5.5G.

Este ecosistema próspero abordará mejor los requisitos digitales en todos los escenarios. Tomemos como ejemplo el ecosistema de IoT con 5.5G. Los operadores y los proveedores de equipos tendrán que mejorar los planes para las redes 5.5G con el fin de conectar mejor tanto a las personas como a las cosas, mientras que los proveedores de dispositivos deben adaptar los costes y las capacidades modulares a los escenarios de aplicación. Además, la industria y los desarrolladores de aplicaciones tendrán que actuar inmediatamente para empezar a incubar nuevas aplicaciones.

En quinto lugar, debemos seguir trabajando en aplicaciones innovadoras.

A medida que maduren nuestras normas, el espectro, los productos y el ecosistema, el 5.5G será una realidad, lo que permitirá que surjan aún más aplicaciones. Las interacciones multisensoriales transformarán nuestra forma de comunicarnos. Los vehículos conectados de forma inteligente se convertirán en un tercer espacio móvil y verán una amplia adopción, mientras que las conexiones inteligentes entre industrias llevarán a la disolución de los silos de información, impulsando la actualización industrial. Ahora está surgiendo una nueva generación de aplicaciones innovadoras, y nuestra visión del mundo inteligente es cada vez más clara. Por ello, todos los agentes de la industria deben colaborar en la exploración y creación de estas aplicaciones.

El Foro Global de Banda Ancha Móvil 2022 está organizado por Huawei, junto con sus socios industriales GSMA y GTI. Este foro anual reúne a operadores de redes móviles, líderes de la industria vertical y socios del ecosistema de todo el mundo para debatir cómo hacer del 5G un éxito comercial, así como otros temas de alta prioridad para la industria como el desarrollo ecológico, la inteligencia y la evolución del 5G. Para más información, visite: enlace

