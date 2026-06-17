DeepL se expande a Silicon Valley e incorpora al equipo y tecnología de Mixhalo para acelerar la IA de voz a gran escala

DeepL lleva sus capacidades de traducción de voz en tiempo real de las reuniones al gran escenario con la tecnología de audio de latencia ultrabaja de Mixhalo, en la que confían la MLB, NASCAR, T-Mobile, Verizon y muchos más

Esto marca la apertura de la primera oficina de DeepL en San Francisco, lo que acelera el impulso en su mercado de más rápido crecimiento, donde casi el 50% de las empresas de la lista Fortune 500 de EE. UU. son usuarios

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, ALEMANIA, y SAN FRANCISCO, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, líder mundial en IA lingüística, ha anunciado hoy que el equipo y tecnología detrás de Mixhalo, la plataforma con sede en San Francisco especializada en audio en tiempo real y de latencia ultrabaja, se han unido a DeepL. Esta inversión amplía las capacidades de DeepL Voice, la solución de traducción de voz con IA en tiempo real de la empresa, para abarcar entornos más grandes y complejos en los que la velocidad, la claridad y la fiabilidad son fundamentales, como grandes eventos, conferencias, atención al cliente y flujos de trabajo empresariales.

DeepL Voice ya lidera la categoría de traducción de voz en tiempo real para conversaciones habladas – desde reuniones virtuales hasta interacciones presenciales – superando con creces a Microsoft Teams, Zoom y Google Meet en precisión, fluidez y fiabilidad, con una puntuación de calidad de 96,4/100 y una tasa de error del 4% frente a la media del mercado del 17% (evaluación independiente de Slator de 2026). Ahora que el equipo y la tecnología de Mixhalo forman parte de DeepL, la empresa está integrando una infraestructura de audio de latencia ultrabaja en DeepL Voice para dar soporte a entornos en directo a gran escala. Esto permite que el habla traducida y los subtítulos lleguen al público de forma clara e instantánea, desde entornos en directo más pequeños hasta decenas de miles de asistentes, mientras se conserva el ritmo y la fluidez natural del habla en directo.

"DeepL Voice ya está cambiando la forma en que las personas y las empresas trabajan con diferentes idiomas cada día, y el equipo y la tecnología de Mixhalo nos permiten llevar esto a entornos aún más grandes y complejos", dijo Jarek Kutylowski, fundador y director ejecutivo de DeepL. "El equipo ha resuelto uno de los problemas más difíciles del audio en directo, que es ofrecer sonido de alta fidelidad a miles de personas a la vez con una latencia prácticamente nula. Juntos, estamos construyendo la capa de IA lingüística en tiempo real para la comunicación, para que la gente pueda entenderse de forma natural donde interactúe, ya sea en reuniones de equipo, llamadas con clientes o incluso en grandes eventos internacionales."

Fundada en 2016 por el guitarrista y compositor de Incubus Mike Einziger, la violinista Ann Marie Simpson-Einziger y el tecnólogo Vik Singh, Mixhalo se creó para reinventar la forma en que la gente disfruta del sonido en directo. Su plataforma ofrece audio sincronizado de alta fidelidad a miles de oyentes a la vez con una latencia extremadamente baja, y ha impulsado el audio en directo en los principales eventos deportivos, de entretenimiento y de experiencia de marca. Su trabajo abarca la MLB, NASCAR, EQUINOX, Verizon, T-Mobile, los Sacramento Kings, el Red Rocks Park and Amphitheatre y TSX; eventos y conferencias líderes a nivel mundial, como el CES, el Mobile World Congress, las conferencias insignia de Salesforce, la Databricks AI Summit y el Microsoft AI Tour Paris; así como conciertos y residencias de artistas como Metallica, Aerosmith, Sting y Charlie Puth.

"Lanzamos Mixhalo para ofrecer audio de la mejor calidad a audiencias en directo de cualquier tamaño, todo ello en 20 milisegundos. Al expandirnos hacia la traducción en tiempo real, lo más difícil fue encontrar una tecnología que pudiera seguir el ritmo del habla en directo sin comprometer la calidad", dijo Vik Singh, cofundador de Mixhalo. "Después de probar la tecnología de casi todos los proveedores líderes, DeepL fue el único que pudo ofrecer traducciones precisas a la velocidad que necesitábamos para lograr una fluidez real. Ya hemos visto lo que esta combinación puede hacer en situaciones reales y, al unirnos a DeepL, ahora podemos llevar esta experiencia a aún más públicos y clientes en todo el mundo."

DeepL y Mixhalo ya han lanzado al mercado su tecnología combinada, con la API DeepL Voice impulsando la traducción en tiempo real en la plataforma de audio en directo de Mixhalo. Los equipos también están probando casos de uso de atención al cliente a través de integraciones como Amazon Connect.

"La IA de voz es, en definitiva, una lucha por la latencia, calidad y fiabilidad en el mundo real", afirmó Sebastian Enderlein, director técnico de DeepL. "El equipo de Mixhalo tiene una amplia experiencia en la implementación de API e infraestructura de audio en entornos en directo donde no hay margen para retrasos ni fallos. Esa experiencia es increíblemente valiosa a medida que seguimos ampliando DeepL Voice, y su presencia en San Francisco nos acerca aún más a los clientes, socios y al ecosistema de desarrolladores que están dando forma a la próxima generación de productos de IA."

El anuncio también marca la apertura de la primera oficina de DeepL en San Francisco, lo que refuerza su presencia en EE. UU., el mercado de más rápido crecimiento de la empresa. La cartera de clientes de DeepL en EE. UU. ya incluye a NVIDIA, Cisco y Nasdaq, y casi el 50% de las empresas de la lista Fortune 500 son usuarias de DeepL.

El público podrá experimentar esta tecnología en acción en GITEX Europe 2026 a finales de junio, donde DeepL será el socio oficial de traducción, proporcionando subtítulos en directo del alemán al inglés en el escenario principal. DeepL también mostrará en directo sus capacidades de IA de voz de última generación en próximos eventos en EE. UU., como la Databricks Data + AI Summit, la Esri User Conference y la Salesforce Dreamforce.

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa global de IA que desarrolla la infraestructura lingüística que impulsa los negocios a nivel mundial. Más de 200 000 equipos empresariales y millones de personas utilizan la plataforma de IA lingüística de DeepL para comunicarse a nivel global, colaborar y trabajar en diferentes idiomas en tiempo real. Al combinar modelos de IA revolucionarios con seguridad y privacidad de nivel empresarial, DeepL permite a las organizaciones trabajar sin problemas en distintos mercados y culturas. Fundada en 2017 por el director ejecutivo Jarek Kutylowski, DeepL cuenta ahora con más de 900 empleados y cuenta con el respaldo de inversores líderes como Benchmark, IVP e Index Ventures. Más información en www.deepl.com.

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