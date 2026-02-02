DeepL lanza la API de Voice para la transcripción y traducción de voz en tiempo real para empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, empresa internacional dedicada a la investigación y al desarrollo de productos de IA, lanza hoy la API de DeepL Voice, una solución para integrar transcripción y traducción de voz en tiempo real en aplicaciones. Esta innovadora herramienta ayuda a empresas a mejorar la comunicación en distintos idiomas.

La API de DeepL Voice transcribe audio en el idioma original y lo traduce a hasta cinco idiomas distintos. Ofrece una experiencia fluida e intuitiva a los usuarios y garantiza que las barreras idiomáticas no sean un obstáculo en la comunicación.

La API de DeepL Voice estará disponible para clientes cuya actividad principal sea la comunicación oral. En este contexto, los centros de contacto y los proveedores de externalización de procesos empresariales (BPO) serán los primeros en adoptar la solución.

Transformación de la atención al cliente multilingüe

La API de DeepL Voice elimina los problemas de personal que tienen muchos servicios de atención al cliente. Es una solución fácil de usar y compatible con los sistemas existentes. Al ofrecer transcripciones y traducciones en tiempo real, agiliza el trabajo de los agentes y brinda a los supervisores más visibilidad para resolver incidencias. Del mismo modo, los agentes pueden atender a los clientes en diferentes idiomas sin necesidad de recurrir a un compañero o a la comunicación escrita.

Desde el punto de vista operativo, la API proporciona transcripciones y traducciones que ayudan a realizar controles de calidad y a entrenar a los equipos de atención al cliente. Esto permite hacer revisiones más rápidas, evaluaciones más justas en diferentes localizaciones y valoraciones más claras sobre el rendimiento de los agentes y las competencias que necesitan reforzar. La API de DeepL Voice optimiza la experiencia del usuario final al mitigar los efectos de las barreras lingüísticas, como llamadas prolongadas, las interacciones repetidas con atención al cliente y malentendidos que pueden incurrir en gastos adicionales.

"Cuando un usuario contacta con un agente de atención al cliente, suele hacerlo para resolver un problema importante. Encontrarse con alguna barrera que dificulte la comunicación les lleva a tener una experiencia negativa en la mayoría de las veces. Al dotar a los centros de contacto de herramientas que permiten comunicarse en tiempo real en cualquier idioma, es posible transformar lo que suele verse como un centro de costes en una fuente de ingresos basada en la excelencia del servicio al cliente. Esto también facilita el trabajo de los propios agentes, ya que reduce la necesidad de pasar tareas a otros compañeros o buscar soluciones alternativas", afirma Gonçalo Gaiolas, director de Producto de DeepL.

La API de DeepL permitirá a los usuarios:

Contratar en función de la experiencia, no porque se domine un idioma. Gracias a la API de DeepL Voice, los centros de contacto pueden contar con agentes que comprenden los problemas de los clientes y el contexto empresarial, sin importar si hablan un idioma específico.

Gracias a la API de DeepL Voice, los centros de contacto pueden contar con agentes que comprenden los problemas de los clientes y el contexto empresarial, sin importar si hablan un idioma específico. Ampliar la reserva de talento y gestionar costes. Al reducir la necesidad de contratar a personas que hablen idiomas específicos, los equipos pueden centralizar o distribuir el servicio de manera más flexible, lo que puede disminuir los costes operativos y mejorar la planificación de la cobertura.

Al reducir la necesidad de contratar a personas que hablen idiomas específicos, los equipos pueden centralizar o distribuir el servicio de manera más flexible, lo que puede disminuir los costes operativos y mejorar la planificación de la cobertura. Proporcionar mejor cobertura en momentos urgentes. Gracias a las traducciones en tiempo real se puede mantener el nivel de servicio durante las noches, los fines de semana y los días festivos, momentos en los que hay menos agentes especializados disponibles.

Gracias a las traducciones en tiempo real se puede mantener el nivel de servicio durante las noches, los fines de semana y los días festivos, momentos en los que hay menos agentes especializados disponibles. Comprensión bidireccional, no solo texto en pantalla. Los agentes pueden seguir la conversación a través del audio traducido en directo, junto con la transcripción y la traducción en pantalla, para poder responder de forma natural, con confianza y sin esperas.

Valor empresarial y resiliencia operativa

Para las empresas líderes del sector, el valor empresarial es múltiple. Pueden ampliar la cobertura lingüística sin necesidad de modificar sus modelos de contratación, añadir nuevas zonas geográficas rápidamente y dar soporte a más programas de clientes con el mismo equipo central. Este control sobre la experiencia del cliente, el cumplimiento normativo y los costes cobra cada vez más importancia a medida que las operaciones van creciendo.

El lanzamiento también incluye un programa de acceso anticipado de seis semanas en el que se cubrirán las funciones de traducción directa de voz. Este programa comenzará a mediados de febrero. Gracias a esta función, los agentes pueden escuchar el audio traducido en tiempo real mientras se comunican con los clientes en el idioma que prefieran, lo que mejora aún más la experiencia del cliente.

Disponibilidad

La API de DeepL Voice estará disponible para todos los clientes de DeepL API Pro a partir del 2 de febrero. Las empresas que estén interesadas en usarla pueden acceder a la documentación de la API de DeepL o ponerse en contacto con el departamento de Ventas para solicitar acceso a la herramienta.

Si necesitas más información sobre la API de DeepL Voice, incluidos los idiomas disponibles, visita esta página web .

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA y centrada en crear soluciones seguras e inteligentes para problemas profesionales complejos. La plataforma de IA lingüística de DeepL no solo se ha ganado la confianza de más de 200 000 clientes profesionales, sino también la de millones de personas en 228 mercados de todo el mundo, por la calidad y naturalidad de sus traducciones, sus mejoras de textos y su traducción de voz en tiempo real. Basándose en su historial de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico con DeepL Agent, un agente autónomo de IA diseñado para transformar la manera de trabajar de empresas y profesionales. DeepL fue fundada en 2017 por su actual CEO, Jarek Kutylowski, y a día de hoy cuenta con más de 1000 empleados y el respaldo de inversores de renombre mundial como Benchmark, IVP o Index Ventures. Más información sobre DeepL disponible en www.deepl.com .

