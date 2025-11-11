DeepL nombra a Martino Cadoni como nuevo director financiero

(Información remitida por la empresa firmante)

Su incorporación refuerza el equipo directivo de DeepL en pleno periodo de expansión y crecimiento internacional para la empresa.

COLONIA, Alemania, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, la empresa líder internacional en investigación y productos de IA, acaba de anunciar el nombramiento de Martino Cadoni como director financiero (CFO). Durante sus más de 15 años de experiencia en liderazgo financiero y tecnológico a nivel internacional, Cadoni ha guiado a empresas de alto crecimiento en cuanto a expansión, transformación y transacciones estratégicas importantes.

"Los conocimientos prácticos de Martino sobre las empresas tecnológicas en rápido crecimiento y su trayectoria demostrada en la optimización de operaciones financieras lo convierten en la persona idónea para la próxima fase de crecimiento de DeepL", afirmó Jarek Kutylowski, fundador y CEO de DeepL. "Dada nuestra expansión internacional y el redoble de la adopción por parte de las empresas, su liderazgo será esencial para impulsar el crecimiento estratégico de DeepL."

Cadoni se une a DeepL procedente de Klarna, donde además de ocupar puestos de alta dirección, como el de Head of Strategic Finance & Investor Relations, dirigió con éxito la desinversión de Klarna Checkout por más de 500 millones de dólares, una de las operaciones estratégicas más importantes de la empresa. Bajo su dirección, también desempeñó un papel clave en la recaudación de fondos previo a la salida a bolsa de Klarna, por valor de 800 millones de dólares, y en las iniciativas de preparación financiera. Anteriormente, también ocupó puestos de responsabilidad en el ámbito financiero en HSBC y GE, donde adquirió una sólida experiencia en liderazgo en múltiples sectores y regiones. En paralelo a su carrera empresarial, también fundó MC4 Ventures.

"DeepL destaca como una de las empresas de IA más revolucionarias de Europa, ya que combina tecnología de primer nivel con la misión más importante en la era de la IA: liberar el potencial humano", añadió Martino Cadoni. "Estoy encantado de incorporarme a la empresa para ayudar a definir la hoja de ruta financiera y estratégica que nos llevará al éxito a largo plazo, especialmente en un contexto en el que DeepL está aplicando su experiencia en IA en ámbitos nuevos, más allá del de la traducción, como la IA agéntica."

La experiencia de Cadoni con las finanzas y empresas tecnológicas en rápido crecimiento hace de él la persona idónea para ayudar a DeepL a alcanzar sus objetivos ambiciosos. El nombramiento de Cadoni llega al final de un año lleno de novedades para DeepL, con el lanzamiento de DeepL Agent, el Customization Hub y DeepL Marketplace, entre otras.

Martino Cadoni sucede en el cargo a Markus Harder, quien dejó DeepL a principios de año, tras desarrollar la función financiera de la profesional y convertirla en líder del sector. Kutylowski añadió: "Agradecemos a Markus su gran trabajo en DeepL y su papel fundamental en la creación de un equipo financiero de primer nivel que nos ayudará a llevar a DeepL hacia el éxito en el futuro. Tanto yo como el equipo le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y estamos deseando ver cuál será su próxima oportunidad, en la que sin duda dejará huella."

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA y centrada en crear soluciones seguras e inteligentes para problemas profesionales complejos. Más de 200 000 clientes profesionales y millones de personas en 228 mercados de todo el mundo confían en la plataforma de IA lingüística de DeepL por la calidad y naturalidad de sus traducciones y su asistente de escritura. Basándose en su historial de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico con DeepL Agent, un agente autónomo de IA diseñado para transformar la manera de trabajar de empresas y profesionales. DeepL fue fundada en 2017 por su actual CEO, Jarek Kutylowski, y a día de hoy cuenta con más de 1000 empleados y el respaldo de inversores de renombre mundial como Benchmark, IVP o Index Ventures. Más información sobre DeepL disponible en www.deepl.com .

