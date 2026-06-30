(Información remitida por la empresa firmante)

- INSPIRADO EN NUEVE GENERACIONES DE CURIOSIDAD POR EL MUNDO NATURAL, DELAMAIN PRESENTA FOLIO NATURA, UNA NUEVA EXPRESIÓN CONTEMPORÁNEA Y GENEROSAMENTE FRUTAL DE GRANDE CHAMPAGNE

Fiel a su espíritu de curiosidad, transmitido de generación en generación, la Casa Delamain presenta Folio Natura, una nueva incorporación elaborada con una singular mezcla de tres variedades de uva. Moderno pero auténtico, Folio Natura ofrece una interpretación fresca del estilo Delamain, abriendo nuevas oportunidades para disfrutarlo y abriendo las puertas al universo y al excepcional savoir-faire de Delamain

PARÍS, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- UNA EXCLUSIVA MEZCLA DE TRES VARIEDADES DE UVA DE GRANDE CHAMPAGNE

Procedente exclusivamente de Grande Champagne, el Premier Cru de Cognac, Folio Natura combina tres variedades de uva complementarias: Ugni Blanc, la base de la mezcla y que representa el 98% de los viñedos de la denominación; Colombard, que aporta una generosa intensidad frutal; y Folle Blanche, que añade frescura y delicadeza.

Envejecidos durante un periodo de al menos seis años en barricas de roble curado de 350 litros, estos aguardientes maduran lenta y constantemente en una bodega ubicada cerca del río Charente, reflejando el enfoque meticuloso y paciente de Delamain hacia el envejecimiento.

UN COGNAC INTENSAMENTE GENEROSO Y CON FRUTOS INTENSO

Elaborado sobre la precisión aromática y el equilibrio de los aguardientes de Grande Champagne, Folio Natura revela un perfil expresivo y armonioso.

En nariz, se aprecian notas de flores blancas y vid, que se despliegan en frutas frescas de huerto realzadas por bergamota y ralladura de limón. En boca, frescura y elegancia se entrelazan, con toques de verbena y flor de tilo, culminando en un final largo, preciso y refinado.

UNA CELEBRACIÓN DE LA TRADICIÓN NATURALISTA DE DELAMAIN

Durante nueve generaciones, la familia Delamain se ha guiado por una fascinación por el mundo vivo. Folio Natura se inspira en los Livres de Nature, una colección de historia natural creada en el año 1930 por Jacques Delamain.

En la actualidad, el maestro bodeguero y representante de la novena generación, Charles Braastad, continúa este legado. Moldeado por el tiempo, la observación y el descubrimiento, Folio Natura refleja una tradición intelectual y cultural ininterrumpida, profundamente arraigada en la identidad de la casa.

ACERCA DE THE HOUSE OF DELAMAIN

Desde hace más de 200 años y a lo largo de 9 generaciones, Cognac Delamain ha cautivado a los entendidos de todo el mundo con sus extraordinarias e intrigantes creaciones. Ubicado en la ciudad de Jarnac, el maestro bodeguero Charles Braastad perpetúa una tradición familiar: combinar las curiosidades del tiempo y la naturaleza con su propio espíritu inquisitivo para elaborar artesanalmente un coñac tan fascinante como el terruño circundante de Grande Champagne, Premier Cru de Cognac.

Cognac Delamain, elaborado con curiosidad desde 1824.

Disponible en la e-shop de Delamain y comerciantes de vino a un precio de 65 euros.

CONTACTO DE PRENSA:

Virginia Coufourier – v.coufourier@delamain-cognac.com

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