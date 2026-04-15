Delta presentará en Hannover Messe 2026 soluciones de manufactura inteligente impulsadas por IA, tecnologías avanzadas p

(Información remitida por la empresa firmante)

HANNOVER, Germany, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Delta, líder mundial en gestión de energía y soluciones ecológicas inteligentes, presentará sus últimas soluciones en manufactura impulsada por IA y gemelos digitales, energía industrial, movilidad limpia y energía sostenible en Hannover Messe 2026 (Pabellón 13, stand C02). Bajo el concepto "Delta Sustainable Factory" (Fábrica Sostenible de Delta), la compañía demostrará cómo la integración de la automatización inteligente, los gemelos digitales y las soluciones energéticas de alta eficiencia permite avanzar hacia una manufactura más inteligente, una movilidad electrificada y operaciones industriales energéticamente eficientes. Entre los aspectos más destacados se incluyen una demostración en vivo de producción impulsada por IA, el lanzamiento de la nueva serie Chameleon de fuentes de alimentación industriales y la solución integral de almacenamiento de energía C-series All-In-One.

Automatización inteligente e integración fluida

Un punto clave de "Delta Sustainable Factory" es la demostración integrada ciberfísica, que incorpora de manera fluida sistemas avanzados de inserción de PCB. Otro elemento destacado, enfocado en la producción eficiente y flexible, es el uso de robots colaborativos, incluyendo un avanzado sistema de paletizado impulsado por el cobot DC16, que permite una automatización fluida al final de la línea. Además, la exposición presentará la serie Compact Multi-Drive MX300. Diseñada para ofrecer mayor flexibilidad y eficiencia de espacio en instalaciones modernas, su arquitectura modular multieje permite configurar los sistemas de accionamiento con precisión según los requisitos específicos de cada aplicación.

Lanzamiento de la serie Chameleon de fuentes de alimentación industriales

Delta presentará oficialmente la serie Chameleon, una robusta fuente de alimentación industrial AC/DC con una tensión de salida nominal de 48 V, diseñada para ofrecer un rendimiento fiable en entornos exigentes.

Con alta densidad de potencia y funcionamiento sin ventilador, la plataforma Chameleon está diseñada para aplicaciones industriales expuestas a polvo, humedad y otras condiciones adversas. La fuente de alimentación de 1.000 W ofrece una eficiencia de hasta el 95% y opera en un amplio rango de temperatura de –40 °C a +85 °C, garantizando un suministro estable en condiciones industriales exigentes. La plataforma también admite ajuste digital de salida, comunicación PMBus y señalización de estado integrada, lo que permite una integración fluida en los sistemas y capacidades avanzadas de monitorización, además de respaldar estrategias de mantenimiento predictivo.

Soluciones de carga e infraestructura energética para aplicaciones comerciales e industriales

En el ámbito de la infraestructura energética, Delta presentará sus soluciones de movilidad sostenible, que combinan carga de vehículos eléctricos, almacenamiento y gestión de la energía para ofrecer una infraestructura de carga eficiente y escalable en aplicaciones comerciales e industriales.

El portafolio incluye sistemas de carga de alta potencia para vehículos eléctricos, como el cargador rápido DC UFC 500. Diseñado para cargas intensivas y operaciones de flotas, el UFC 500 combina alta capacidad de suministro con un rendimiento de carga ultrarrápido. Se complementa con la solución de almacenamiento de energía C-Series All-In-One, capaz de cubrir eficazmente demandas de alta potencia incluso en entornos con limitaciones de red.

La Serie C integra baterías, un sistema de conversión de potencia (PCS), un sistema de refrigeración líquida y un controlador en una sola unidad, ofreciendo una capacidad de 125 kW / 261 kWh con una huella de solo 1,42 m². El sistema admite implementaciones a escala de MW gracias a su diseño modular, facilitando el transporte y la instalación. En combinación con las capacidades de gestión energética de Delta, estas soluciones permiten aplicaciones como la gestión de picos de demanda, el balanceo de carga y el desplazamiento de energía, lo que permite a los operadores de carga optimizar el uso de la infraestructura y mantener la estabilidad del suministro eléctrico.

Impulsando industrias inteligentes y sostenibles

En los ámbitos de la manufactura inteligente, la movilidad limpia y la energía sostenible. Delta demuestra cómo la automatización inteligente, la electrónica de potencia avanzada y las soluciones de movilidad pueden integrarse de forma fluida para abordar los retos de la digitalización y la descarbonización. Desde la robótica impulsada por IA y la optimización de la producción basada en gemelos digitales, hasta sistemas modulares de energía industrial, soluciones de almacenamiento energético e infraestructura de carga de alta potencia para vehículos eléctricos, Delta presenta un portafolio integral diseñado para respaldar operaciones industriales resilientes, eficientes energéticamente y preparadas para el futuro a nivel global.

Al integrar tecnologías avanzadas de manufactura con soluciones energéticas eficientes, infraestructura de intralogística electrificada y sistemas de movilidad inteligente, Delta continúa apoyando a las industrias en la aceleración de su transformación digital, al tiempo que impulsa la transición global hacia sistemas energéticos más sostenibles.

Delta estará presente en Hannover Messe 2026 del 20 al 24 de abril en el Pabellón 13, Stand C02.

Para más información, visite: https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2026

Acerca de Delta

Delta, fundada en 1971 y cotizada en la Bolsa de Valores de Taiwán (código: 2308), es un líder mundial en fuentes de alimentación conmutadas y productos de gestión térmica con un amplio porfolio de sistemas y soluciones de ahorro de energía inteligentes basados en IoT en los campos de la automatización industrial, la automatización de edificios, la energía para telecomunicaciones, la infraestructura de centros de datos, la carga de vehículos eléctricos, la energía renovable, el almacenamiento y la visualización de energía, para fomentar el desarrollo de la fabricación inteligente y las ciudades sostenibles. Como ciudadano corporativo de clase mundial guiado por su declaración de misión, "Ofrecer soluciones innovadoras, limpias y energéticamente eficientes para un futuro mejor", Delta aprovecha su competencia central en electrónica de potencia de alta eficiencia y su modelo de negocio integrado de ESG para abordar cuestiones ambientales clave, como el cambio climático. Delta atiende a los clientes a través de sus oficinas de ventas, centros de I+D e instalaciones de fabricación distribuidas en cerca de 200 ubicaciones en los 5 continentes.

A lo largo de su historia, Delta ha recibido varios premios y reconocimientos globales por sus logros comerciales, tecnologías innovadoras y dedicación a ESG. Desde 2011, Delta ha estado incluida en el Dow Jones Best-in-Class World Index (anteriormente el DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) durante 14 años consecutivos. Delta también ha ganado la calificación doble A de CDP 4 veces por su importante contribución a los problemas de cambio climático y seguridad hídrica y ha sido nombrada Líder en Compomiso con Proveedores por su desarrollo continuo de una cadena de valor sostenible durante 8 años consecutivos.

Para obtener información detallada sobre Delta, visite: www.delta-emea.com

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