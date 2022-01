Dermaliq Therapeutics firma una ronda de serie A de 15 millones de dólares (1)

-Dermaliq Therapeutics firma una ronda de serie A de 15 millones de dólares estadounidenses para avanzar en los ensayos clínicos de tres terapias farmacológicas transformadoras

- Dermaliq Therapeutics, Inc. es una empresa farmacéutica privada independiente surgida de Novaliq

- Escisión para desbloquear el valor en el espacio de la dermatología médica mediante el uso de la tecnología transformadora de Novaliq del cuidado de los ojos

- 3E Bioventures Capital y Beijing Whale Technology Corporation Ltd se unen como nuevos inversores

- Los ingresos se destinarán a tres programas de desarrollo clínico de fase 1/2a en dermatología

WILMINGTON, Del., 18 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Novaliq GmbH, 3E Bioventures Capital y Beijing Whale Technology Corporation Ltd. anunciaron hoy la creación de Dermaliq Therapeutics, Inc (Dermaliq), una empresa de desarrollo farmacéutico con sede en Delaware de reciente creación, y la firma de una ronda de financiación de serie A de 15 millones de dólares. 3E Bioventures Capital, uno de los principales inversores internacionales en ciencias de la vida, ha liderado la ronda y se ha unido a Beijing Whale Technology Corporation Ltd. Novaliq, actual accionista de Dermaliq, ha transferido y licenciado a Dermaliq la propiedad intelectual (PI) relacionada con el campo de la dermatología.

Las enfermedades de la piel son la cuarta causa de carga de enfermedad no mortal en todo el mundo, lo que subraya el papel de la dermatología en el creciente campo de la salud global. Las afecciones cutáneas tienen un impacto significativo en el bienestar, la salud mental y la participación social de los pacientes. Aunque la administración tópica y local de ingredientes activos en la piel enferma es la vía de tratamiento preferida por la mayoría de los pacientes, las terapias actuales a menudo carecen de una penetración satisfactoria en la piel y del cumplimiento de los pacientes.

Dermaliq está desarrollando la próxima generación de terapias para el cuidado de la piel con el fin de mejorar la penetración dirigida en los tejidos de la piel y reducir los efectos secundarios no deseados para millones de pacientes. La tecnología única y patentada que ahora posee Dermaliq, denominada hyliQ™, está diseñada para permitir la administración cutánea de fármacos con una biodisponibilidad inigualable. La tecnología permite el desarrollo de productos farmacéuticos líquidos superiores y altamente eficaces con propiedades cosméticas excepcionales.

Los ingresos se utilizarán para llevar a cabo tres programas clínicos de dermatología de fase 1/2a con el objetivo de demostrar la seguridad y la eficacia y hacer avanzar esta novedosa categoría de fármacos para el cuidado de la piel hasta el mercado para mejorar la vida de millones de pacientes:

DLQ01 es un candidato a fármaco líquido para el tratamiento tópico de la alopecia androgenética femenina y masculina, dirigido al receptor de la prostamida E2 (PGE2) en los bulbos pilosos mediante la administración de fármacos foliculares específicos.

DLQ02 es un novedoso fármaco tópico inhibidor de la calcineurina para el tratamiento de la psoriasis en placas, especialmente en zonas de difícil tratamiento.

DLQ03 es un candidato a fármaco antibiótico líquido de amplio espectro dirigido al tratamiento tópico de las infecciones bacterianas de la piel y los tejidos blandos, incluida la reducción de las cepas resistentes a los antibióticos.

La empresa ha demostrado la prueba de principio de la administración tópica mejorada de fármacos con hyliQ™ en modelos no clínicos para las tres aplicaciones.

"Estamos encantados de que 3E Bioventures Capital y Beijing Whale Technology Corporation se hayan comprometido a apoyar a Dermaliq como nuevos inversores en la ronda de la Serie A", dijo el doctor Frank Löscher, consejero delegado de Dermaliq. Nuestra escisión de Novaliq y la recaudación de fondos significativos nos da la oportunidad de construir una empresa farmacéutica especializada líder y ampliar la aplicación de la tecnología transformadora de administración de fármacos de Novaliq en la dermatología".

"3E se compromete a invertir en empresas líderes en ciencias de la vida y biomédicas a nivel mundial y a ayudarlas a crecer con el acceso a recursos y capacidades globalizadas", dijo Karen Liu, directora general de 3E Bioventures Capital. "Dermaliq utiliza una tecnología única y científicamente sólida para lograr una alta eficiencia en la administración de fármacos a través de la piel. La tecnología ya está probada en oftalmología y es muy prometedora para la dermatología. Estaremos encantados de explorar otros proyectos de fármacos en China y de establecer sinergias con Dermaliq en el desarrollo preclínico y clínico."

"Whale Technology valora la sólida base científica de la plataforma tecnológica hyliQ™, propiedad de Dermaliq", dijo Ming Gao, fundador y consejero delegado de Whale Technology Co. Ltd. "El equipo fundador de Dermaliq demuestra una gran combinación de ciencia, experiencia clínica y fuerza de comercialización. Vemos un gran potencial de la cartera de productos de Dermaliq en el campo de la dermatología tras el éxito clínico y comercial demostrado de Novaliq en oftalmología."

"La dermatología es el siguiente paso lógico en el uso de la plataforma tecnológica patentada de Novaliq fuera del cuidado de los ojos", dijo el doctor Christian Roesky, consejero delegado de Novaliq. "La escisión en una empresa independiente permite a Dermaliq beneficiarse en gran medida de nuestra experiencia en oftalmología, a la vez que se compromete plenamente con las múltiples actividades de desarrollo de productos en dermatología, y es probable que amplíe aún más su cartera de productos a otras afecciones de la piel."

Para reflejar la nueva estructura accionarial, Karen Liu de 3E Bioventures Capital se unirá al Consejo de Administración de Dermaliq. El doctor Löscher también ha dejado de ser el director de tecnología de Novaliq para dirigir Dermaliq como su consejero delegado y presidente.

Acerca de Dermaliq:

Dermaliq Therapeutics, Inc. es una empresa privada fundada en 2021 mediante una escisión de Novaliq para reimaginar la dermatología tópica. La empresa está constituida en Wilmington (DE), Estados Unidos, bajo la ley de Delaware. La empresa ha firmado una ronda de serie A de 15 millones de dólares para hacer avanzar tres terapias farmacológicas transformadoras para el cuidado de la piel a través de ensayos clínicos. Los principales accionistas son Novaliq GmbH, 3E Bioventures Capital y Beijing Whale Technology Corporation Ltd.

Acerca de 3E Bioventures Capital:

3E Bioventures Capital es una empresa de capital riesgo en el ámbito de la sanidad, dedicada a invertir en tecnologías biomédicas y de ciencias de la vida de vanguardia, con especial atención a las terapias de primera clase y a las innovaciones interdisciplinares disruptivas en dispositivos médicos y diagnósticos. 3E Bioventures adopta una filosofía de inversión orientada a la ciencia y a los emprendedores, colaborando estrechamente con empresas e instituciones de investigación en el desarrollo de medicamentos o productos con fuertes necesidades médicas no cubiertas. Con oficinas en Pekín, Shanghái y la zona de la bahía de San Francisco, 3E Bioventures aprovecha su experiencia, sus capacidades y su red para ayudar a las empresas a aprovechar los mercados y los recursos de todo el Pacífico y avanzar con mayor rapidez y eficiencia de capital. El lema de 3E Bioventures Capital queda plasmado en su nombre 3E: Experiencia, Eficiencia, Ejecución.

Acerca de Beijing Whale Technology Corporation Ltd.:

Beijing Whale Technology Corporation Ltd. es un grupo farmacéutico con sede en China comprometido con el desarrollo sostenible a largo plazo en los campos de la química, la farmacia y la estética. Con más de 20 años de historia, Whale Tech. ha desarrollado dos unidades de negocio principales. Por un lado, Whale Pharmaceutical Co. Ltd., Whale Chemistry Co. Ltd. y Whale Pharmatech Co. Ltd. se agrupan como unidad de negocio farmacéutico y químico. Por otro lado, Whale Biotech es una empresa de biotecnología en fase de investigación centrada en el desarrollo de productos de estética.

Acerca de Novaliq:

Novaliq es una empresa biofarmacéutica centrada en el desarrollo y comercialización de terapias oculares de primera y mejor clase basadas en EyeSol®, la primera tecnología mundial de gotas para los ojos sin agua. Novaliq ofrece una cartera líder en la industria que aborda las necesidades médicas actuales no cubiertas de millones de pacientes con enfermedades oculares. Novaliq GmbH tiene su sede en Heidelberg, Alemania y Novaliq Inc. tiene una oficina en Cambridge, MA, EE. UU. El accionista a largo plazo es dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, un inversor activo en empresas de ciencias de la vida y la salud.

