Desbloqueando el código del "nuevo lujo" para los modelos globales de AITO (1)

MÚNICH, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La marca de vehículos eléctricos inteligentes de alta gama AITO presentó oficialmente su nueva línea global de productos —los modelos AITO 9, AITO 7 y AITO 5, altamente adaptados al mercado de Oriente Medio— en la IAA MOBILITY 2025. Este hito demuestra que AITO ha entregado modelos con certificación global que cumplen con los estándares de entrada al mercado internacional, para ofrecer la experiencia líder de movilidad inteligente de "Nuevo lujo" a los usuarios más exigentes de todo el mundo.

Fiel a la filosofía de "Inteligencia que redefine el lujo", AITO no solo hereda el excepcional rendimiento y diseño del lujo tradicional, sino que también establece su concepto de "Nuevo lujo" al integrar potencia inteligente, asistencia inteligente a la conducción, seguridad inteligente, cabina inteligente, chasis inteligente, servicios inteligentes y fabricación inteligente. Esto crea una sinergia de "Lujo tradicional + Lujo tecnológico", que permite a AITO transformar tecnologías de vanguardia en dimensiones tangibles de lujo, ampliando continuamente los límites de las experiencias de lujo en vehículos inteligentes de nueva energía.

Energía inteligente: la tecnología Super Range Extender redefine la nueva era de la energía sin ansiedad

El sistema SERES Super Range-Extender de última generación ofrece tres ventajas principales: es ultrasilencioso, altamente integrado y altamente eficiente. Con una eficiencia térmica del 44,8% y una eficiencia de conversión de combustible a electricidad de 3,65 kWh/L (equivalente a generar 3,65 kWh de electricidad con 1 litro de combustible), se encuentra entre los mejores extensores de autonomía de producción en serie del sector. Este sistema ofrece a los usuarios una experiencia de movilidad más segura, silenciosa, energéticamente eficiente y cómoda, con cobertura en cualquier situación y viajes sin preocupaciones.

Impulsadas por la tecnología líder de Super Range Extender de SERES, estas ventajas tecnológicas se traducen en una competitividad tangible del producto. Desde el lanzamiento de la marca AITO hasta finales de agosto de 2025, la versión REEV de cuatro modelos ha alcanzado ventas acumuladas de más de 770.000 unidades en China. Los datos indican que el 70% del kilometraje de los usuarios de AITO se realiza en modo totalmente eléctrico, lo que no solo facilita la conducción, sino que también reduce eficazmente las emisiones de carbono.

La plataforma SERES MF ofrece soporte técnico fundamental e integración inteligente avanzada para aplicaciones y actualizaciones de tecnología de autonomía extendida. Como la primera plataforma integral del mundo, incorpora seguridad inteligente, potencia diversificada, espacio versátil y otras ventajas, diseñadas para proporcionar a los consumidores una experiencia de conducción fácil de usar, muy práctica y ultrasegura.

Asistencia de conducción inteligente: datos masivos de conducción inteligente que elevan cada nuevo momento de lujo

La tecnología de asistencia inteligente a la conducción de AITO ha alcanzado un amplio reconocimiento en el mercado chino. A finales de agosto de 2025, los vehículos AITO ya habían acumulado más de 3.450 millones de km de asistencia inteligente a la conducción, prestando servicio a más de 621.000 usuarios. En el mercado chino, el sistema inteligente de asistencia avanzada a la conducción de AITO, líder en la industria, puede cubrir cualquier escenario y también admite maniobras complejas como la navegación en rotondas, los giros en U en carriles estrechos y el paso por puntos de acceso, ofreciendo una revolucionaria experiencia de conducción asistida con "llegada con un solo toque". Está diseñado para mejorar significativamente la seguridad y la capacidad de respuesta al volante, con integración de percepción omnidireccional en tiempo real y capacidades de respuesta rápida ante emergencias. Los usuarios pueden navegar por diversos escenarios complejos y viajar con facilidad.

AITO ha comenzado las pruebas de validación de sus funciones de asistencia a la conducción inteligente en el extranjero para brindar una experiencia de movilidad inteligente excelente y segura para los usuarios de Oriente Medio.

Seguridad inteligente: cobertura integral para todo el ciclo de vida y cualquier escenario

AITO mantiene firmemente la convicción de que la seguridad es el máximo lujo. No solo ha mejorado las funciones de seguridad pasiva y activa para que sean más robustas e inteligentes, sino que también ha desarrollado un sistema de seguridad inteligente líder en la industria, pionero en la primera filosofía de seguridad definida por escenarios del sector, que ofrece soluciones integrales que abarcan la protección de la vida, la seguridad energética, la seguridad de los datos, la protección de la salud, la protección de la privacidad y la ciberseguridad, garantizando una protección integral durante todo el ciclo de vida.

Cabina inteligente: entiende tus necesidades

La cabina inteligente de AITO satisface todo tipo de necesidades de conducción, entretenimiento y trabajo en cualquier momento. La interacción con múltiples dispositivos y pantallas se realiza fácilmente con tres dedos en cuatro direcciones, lo que permite que varias personas disfruten simultáneamente de diversas transmisiones o del mismo contenido. Se han añadido funciones como barras de herramientas personalizables y protectores de pantalla, lo que proporciona una experiencia de cabina inteligente líder. Aprovechando las capacidades de pensamiento profundo de los grandes modelos de lenguaje, ofrece experiencias de interacción con IA más eficientes. Ya sean conversaciones diarias, control de dispositivos inteligentes o servicios personalizados, te comprende mejor.

Localización de productos: integración con los ecosistemas digitales y estilos de vida locales

Las variantes de Oriente Medio incorporan un amplio programa de I+D y adaptaciones para funciones de producto localizadas, garantizando así la plena conformidad y alineación con las condiciones de conducción locales, satisfaciendo así las diversas necesidades de movilidad de los clientes regionales. La cabina inteligente no solo admite la interacción trilingüe (chino, inglés y árabe) y la integración en el ecosistema digital local, sino que su rendimiento de hardware, totalmente optimizado, se adapta al singular entorno natural de Oriente Medio. Estos modelos se han sometido a rigurosas pruebas en condiciones extremas como desiertos, incluyendo la mejora de la resistencia a la arena de componentes como cámaras a bordo, parachoques delanteros y faros; sistemas optimizados de gestión térmica; y la eliminación de las persianas activas de la parrilla para adaptarse a altas temperaturas. Además, para cumplir con los requisitos normativos locales, como los estándares eCall de los EAU, los vehículos están equipados con una alerta de exceso de velocidad de 120 km/h, cristales totalmente transparentes y etiquetas en árabe.

AITO está impulsando su estrategia "Glocal" mediante exhaustivas pruebas en Europa, Asia y Oriente Medio, que validan la durabilidad de sus productos en diversas condiciones. Sus modelos han obtenido la certificación de entrada al mercado de los EAU. Para satisfacer mejor la demanda local, AITO opera un Centro de Competencia en Ámsterdam y una planta de fabricación en Indonesia, a la vez que expande sus centros de producción a nivel mundial para mejorar la calidad de los productos y la experiencia del usuario.

La sólida base de la filosofía "Nuevo lujo" de AITO reside en la búsqueda incansable de la marca y su inversión sostenida y sustancial en I+D tecnológico, forjando una sólida base de experiencia de vanguardia. Esta se ve reforzada por la estrecha colaboración con socios de primer nivel de la industria global, que aúnan la experiencia global para crear productos excepcionales y líderes en la industria. En su núcleo reside el compromiso inquebrantable de "servir a los usuarios con todo el corazón", garantizando que cada innovación e iteración surja de las necesidades del usuario, ofreciendo experiencias de movilidad de lujo inteligentes que realmente comprendan, conecten con los clientes globales y se ganen su confianza, convirtiendo cada viaje en la máxima expresión del "Nuevo lujo".

