(Información remitida por la empresa firmante)

- Únase al deporte rey: Descubra experiencias inmersivas para los aficionados con Hisense en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

QINGDAO, China, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, acerca a los aficionados al fútbol a la acción durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una serie de experiencias inmersivas en las zonas Stadium Fan Experience (SFE) y en las sedes del FIFA Fan Festival™ en las ciudades anfitrionas del torneo.

Para los aficionados al fútbol, una visita al FIFA Fan Festival™ podría comenzar con la emoción de participar en una tanda de penaltis virtual, seguida de la captura de un momento personalizado en el Champion Frame, inspirado en las celebraciones más emblemáticas de la Copa del Mundo. Si bien la experiencia de cada aficionado es única, Hisense ofrece a los visitantes la oportunidad de hacer algo más que ver el torneo: pueden formar parte de él.

En las áreas Stadium Fan Experience, los aficionados pueden explorar una variedad de desafíos inspirados en el fútbol, impulsados por las tecnologías de Hisense. El juego "Three Colors Match-3" en el televisor RGB MiniLED UXS de 116 pulgadas invita a los aficionados a usar gestos para combinar iconos rojos, verdes y azules, mientras experimentan las capacidades de la tecnología RGB MiniLED. La experiencia VR Penalty Kick Master, impulsada por el proyector láser XR10, sumerge a los participantes en la emoción de una tanda de penaltis de la Copa del Mundo en una pantalla gigante. Los visitantes también pueden participar en concursos de fútbol en un refrigerador premium Hisense con pantalla inteligente o competir en desafíos de juegos de la FIFA. En conjunto, estas experiencias demuestran cómo las tecnologías de Hisense pueden hacer que el entretenimiento sea más inmersivo, interactivo y atractivo.

En las sedes del FIFA Fan Festival™, los aficionados de todas las edades pueden disfrutar de diversas actividades futbolísticas diseñadas para unir a las personas a través de la pasión compartida por este deporte. El desafío Champion Frame, impulsado por IA en el televisor RGB MiniLED 116UXS, permite a los participantes recrear momentos icónicos del torneo y recibir tarjetas digitales personalizadas de sus jugadores. Otras atracciones incluyen dardos de fútbol, el juego de golpear al topo con temática de fútbol RGB y juegos de mesa de fútbol, que combinan la diversión futbolística con experiencias interactivas cautivadoras.

Más allá de las sedes del torneo, se están llevando a cabo activaciones y eventos experienciales similares centrados en el usuario en mercados de todo el mundo, acercando a los consumidores a las últimas innovaciones de Hisense. Mientras los aficionados de todo el mundo celebran la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense los invita a ver, jugar, competir y compartir momentos futbolísticos inolvidables.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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