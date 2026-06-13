Descubra la última casa prefabricada MSpace de OptiMorph en NEW-HOUSING 2026.

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 13 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- OptiMorph ha anunciado oficialmente su participación en el próximo festival NEW-HOUSING Tiny House, que tendrá lugar del 26 al 28 de junio de 2026.

Como uno de los eventos más importantes para la vida en espacios reducidos en Europa, el festival reunirá a líderes del sector y exhibirá casas pequeñas y modulares. Se erige como el principal centro europeo para el intercambio de conocimientos, las mejores prácticas y la colaboración directa con la industria.

En el corazón de este encuentro, OptiMorph presentará su esperada serie MSpace M6 en el stand TGA09.

Reimaginando el espacio, redefiniendo la sostenibilidad

OptiMorph diseña y fabrica casas prefabricadas y móviles de alta gama, ideales para hoteles boutique, complejos turísticos ecológicos y aventureros. Nuestros productos no solo son estéticos y funcionales, sino también energéticamente eficientes, de bajo impacto ambiental y totalmente integrados con sistemas renovables, como paneles fotovoltaicos y bombas de calor.

La serie M6 es una casa modular moderna diseñada para una vida flexible y sostenible. Con una silueta minimalista, revestimiento con textura de madera cálida y elegante estructura de metal oscuro, se integra de forma natural en bosques, montañas, costas y complejos turísticos. Los paneles solares integrados y la suave iluminación ambiental realzan su atractivo ecológico y de alta gama. Los grandes ventanales panorámicos maximizan la luz natural y crean una conexión perfecta entre el confort interior y la naturaleza exterior, ofreciendo una experiencia de vida compacta pero lujosa.

Con el lanzamiento de la serie MSpace M6, estamos ampliando los límites de lo que la vida modular puede lograr:

Vivienda modular ampliable

Apertura automática con un solo clic

Instalación rápida

Solución energética inteligente para toda la casa

Nos vemos en Karlsruhe

Tanto si buscas impulsar tu próximo proyecto de ecoturismo como si quieres explorar la vanguardia del estilo de vida minimalista, contacte con nosotros en persona.

Acerca de OptiMorph

OptiMorph es la sub-marca de PHNIX, centrada en la vivienda prefabricada y modular integrada con la solución energética HVAC de PHNIX. Para obtener más información sobre OptiMorph y sus productos, visite www.optimorph.com.

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