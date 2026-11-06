Descubra los últimos productos de ELEGOO y las novedades que presentará en Formnext 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 6 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento en la fabricación inteligente global, va a volver a Formnext 2026, que se celebrará del 17 al 20 de noviembre en el Centro de Exposiciones Messe Frankfurt en Frankfurt, Alemania. En el expositor 12.0-C02, ELEGOO presentará su ecosistema en expansión, ofrecerá un adelanto de sus próximos productos y reunirá a miembros de la comunidad de impresión 3D para explorar aplicaciones emergentes y posibilidades creativas.

La presentación de ELEGOO va a reunir una gama de productos destacados y herramientas creativas conectadas. Entre los productos más destacados se incluyen impresoras FDM populares como la Centauri Carbon 2 Combo y la ELEGOO emoji Centauri Carbon 2 Combo, junto con la impresora de gran formato Orangestorm Giga. También se presentará el M1 Ultra, el primer escáner 3D inteligente todo en uno de ELEGOO, que marca su expansión dentro del escaneo 3D. Diseñado para flujos de trabajo profesionales, el M1 Ultra combina múltiples modos de escaneo con un proceso optimizado de escaneo a modelo, compatible con una gama más amplia de aplicaciones.

Además, los visitantes podrán ver por primera vez una impresora 3D de resina mejorada y otra impresora aún por anunciar, cuyos detalles se van a mostrar durante la celebración del evento. El evento también contará con Nexprint, la biblioteca de modelos 3D de ELEGOO, donde los visitantes podrán experimentar cómo los diseños digitales pasan de la inspiración a la creación física mediante herramientas y recursos conectados.

Además de la exhibición de productos, ELEGOO organizará sesiones comunitarias diarias de 15:00 a 16:00, donde creadores experimentados en impresión 3D compartirán sus aplicaciones creativas y perspectivas sobre las tendencias del sector. Todos los días a las 16:00, los visitantes podrán participar en un sorteo con varios ganadores que recibirán productos y regalos de ELEGOO, incluyendo impresoras FDM populares, la próxima impresora de resina, filamentos y accesorios. El equipo directivo de ELEGOO también estará presente para interactuar con los visitantes e intercambiar opiniones sobre sus últimos desarrollos y las tendencias del sector.

Para obtener más información sobre los ponentes invitados, las actividades del evento y otros anuncios, visite el sitio web oficial de ELEGOO o sígalos en sus redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord y Reddit.

Detalles del evento

Evento: Formnext 2026

Fecha: Del 17 al 20 de noviembre de 2026

Lugar: Messe Frankfurt Exhibition Center, Frankfurt, Alemania

Expositor: 12.0-C02

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D de consumo, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente. Situada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En el año 2025, los ingresos totales de la compañía superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y más de 430.000 metros cuadrados de oficinas y planta de fabricación. Contando con un enfoque en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO proporciona espacios de creación únicos e inteligentes para diversos consumidores, mejorando así sus experiencias personalizadas.

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