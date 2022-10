Día Mundial de la Alimentación:Angel Yeast promueve la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible

-Angel Yeast anuncia que promueve la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible en el Día Mundial de la Alimentación

YICHANG, China, 16 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Angel Yeast , (SH600298), el principal fabricante de levadura del mundo, ha anunciado que se propone desempeñar un papel más importante para aumentar el acceso de las personas a los alimentos nutritivos y hacer que los sistemas alimentarios sean más inclusivos y sostenibles, en el marco de los actos de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación.

Factores como la actual pandemia, el cambio climático, el aumento de los precios de los alimentos y las tensiones internacionales han estado afectando a la seguridad alimentaria mundial. Por ello, es fundamental que todas las partes, desde los gobiernos hasta las empresas privadas, tomen las medidas necesarias para afrontar y combatir la situación. Angel Yeast ha establecido su propio plan de acción centrado en el suministro de levadura e ingredientes alimentarios, la expansión de la producción de proteínas de levadura y la agricultura sostenible.

Según el State of Food Security and Nutrition in the World 2022 , un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, el número de personas afectadas por el hambre aumentó hasta 828 millones en 2021, un aumento de aproximadamente 46 millones desde 2020 y 150 millones desde 2019. En total, se estima que 3.100 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable. Por su parte, el informe State of Food and Agriculture de la FAO en 2019 muestra que alrededor del 14% de los alimentos del mundo se siguen perdiendo después de ser cosechados y antes de llegar a las tiendas; mientras que el informe UNEP's Food Waste Index Report 2021 muestra que otro 17% de los alimentos acaba siendo desperdiciado en el comercio minorista y por los consumidores, especialmente en los hogares.

La levadura es un ingrediente indispensable para los alimentos básicos fermentados. Angel Yeast, segundo proveedor mundial de productos de levadura, se enorgullece de producir los ingredientes de levadura de mayor calidad para el mundo. Cuenta con 12 fábricas en China, Egipto y Rusia, con dos nuevas incorporaciones construidas en 2022 en el distrito de Xiaoting de Yichang, una ciudad de Hubei, y en la ciudad de Pu'er, en Yunnan. En conjunto, la capacidad de fabricación de estas fábricas alcanza unas 350.000 toneladas, vendiendo a más de 150 países y regiones. Además, Angel Yeast crea productos que pueden mejorar los sabores y la nutrición, como sus mejoradores de pan , productos que mejoran la calidad del pan de varias maneras, incluyendo la prolongación de la vida útil del pan para reducir el desperdicio de alimentos.

No basta con crear más alimentos; el mundo necesita un sistema sostenible y holístico para que todos tengan acceso regular a suficientes alimentos nutritivos. Uno de los esfuerzos que Angel Yeast está llevando a cabo en este ámbito es el uso de la tecnología de proteínas de levadura microbiana. Puede utilizarse para producir una amplia gama de productos alimentarios. En comparación con la producción de proteínas animales, la fabricación de proteínas de levadura consume menos recursos, como tierra y agua, y tiene una menor emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

Además de desarrollar productos alimentarios saludables, Angel Yeast también se ha comprometido con la sostenibilidad en la agricultura y la ganadería. La empresa es uno de los principales proveedores mundiales de fertilizantes orgánicos de levadura. Su línea de productos fertilizantes, Fubon, ha suministrado hasta la fecha cerca de 1,4 millones de toneladas de fertilizantes orgánicos, cubriendo campos y tierras de unos 11.300 metros cuadrados. Al proporcionar una solución más eficiente y una forma más nutritiva de alimentar al ganado, Angel Yeast está demostrando su compromiso de impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura.

El Día Mundial de la Alimentación es una jornada que se celebra en todo el mundo el 16 de octubre. Organizado por la FAO, el día destaca y se centra en cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y el hambre.

Acerca de Angel Yeast

Fundada en 1986, Angel Yeast Co., Ltd se especializa en la producción de levadura y derivados de levadura. Su gama de productos incluye levadura e ingredientes de panadería, dim sum y condimentos chinos, extracto de levadura salado, salud humana, nutrición animal, nutrición vegetal, licores destilados y biocombustibles, nutrientes de fermentación y enzimas. En la actualidad, Angel Yeast cuenta con 12 bases internacionales de producción avanzada en China, Egipto y Rusia, y suministra productos y servicios a más de 160 países y regiones de todo el mundo.

