Diginius ahora es un socio de ventas del canal de TikTok con insignia

LONDRES, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Diginius, la empresa de SaaS con sede en Londres, se complace en anunciar que ahora tiene una insignia de tecnología de marketing en el Programa de socios de marketing de TikTok.

La categoría de Tecnología de Marketing del Programa de Socios de Marketing de TikTok reconoce a las mejores empresas con experiencia demostrada en el desarrollo de soluciones para campañas, ejecución y optimización de TikTok.

Como Socio de Tecnología de Marketing con una insignia, Diginius ayuda a las marcas a maximizar el rendimiento mediante herramientas avanzadas de gestión de campañas, experiencia estratégica e integración fluida con las herramientas de TikTok. Los anunciantes confían en Diginius para escalar campañas de forma eficiente, generar resultados comerciales medibles y aprovechar al máximo el valor de las inversiones en medios de TikTok.

"Considero esta insignia como un verdadero testimonio del alcance global, las capacidades técnicas y las relaciones con los socios de Diginius", declaró Nate Burke, consejero delegado de Diginius. "Estamos muy emocionados de ayudar a nuestras agencias asociadas a crecer a través de TikTok".

"TikTok fortalece continuamente sus capacidades de medición, proporcionando información más práctica para sus campañas de TikTok", afirmó Lorry Destainville, Director Global de Asociaciones de Producto de TikTok. "Los clientes buscan cada vez más comprender el papel más amplio de TikTok en su estrategia de marketing. El recorrido del usuario no es lineal, y los modelos de combinación de medios ofrecen una visión más integral de la información que genera ingresos. Al trabajar con uno de nuestros socios de marketing certificados, los anunciantes pueden comprender mejor la efectividad mediática de TikTok en relación con su combinación de medios y aprovechar esa información para obtener mejores resultados comerciales".

ContactoJulia Berutti, Diginius E-mail: julia.berutti@diginius.comTel: +44 (0) 207 267 9322

