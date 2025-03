DINERBOT T10 de KEENON Robotics gana el iF DESIGN AWARD 2025

KEENON Robotics’ DINERBOT T10 Wins The If DESIGN AWARD 2025

SHANGHAI, 18 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- El DINERBOT T10 de KEENON Robotics ha sido galardonado con el iF DESIGN AWARD 2025, en reconocimiento a su excelencia en robótica de servicio inteligente con un diseño innovador y una funcionalidad mejorada. Símbolo de excelencia en diseño desde hace más de 70 años, el iF DESIGN AWARD es uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo, organizado por iF International Forum Design GmbH.

Seleccionado entre casi 11.000 propuestas de 66 países, el T10 destacó por su interacción dinámica bioinspirada, líder en la industria, y su servicio de entrega impulsado por IA. Integra a la perfección voz, tacto y visión para crear una experiencia de servicio dinámica e intuitiva. Un toque en su accesorio para la cabeza activa el movimiento sensible del cabezal y la voz, mientras que su Detección de Bandeja con IA garantiza una recogida de artículos fluida al detectar la retirada y avanzar automáticamente.

Diseñado para la navegación en espacios reducidos (59 cm) y la evitación precisa de obstáculos, el T10 cuenta con un avanzado sistema de fusión de sensores con cuatro sensores de visión estereoscópica y LiDAR para un funcionamiento seguro y autónomo. Optimizado para el autoservicio de alimentos y bebidas en espacios reducidos, cuenta con una pantalla de alta resolución de 23,8 pulgadas que optimiza tanto la guía de recogida como la publicidad, lo que lo hace ideal para restaurantes, hoteles, comercios minoristas y más. Una selección de accesorios para la cabeza ofrece opciones de personalización para adaptarse a las diferentes necesidades de marca. Desde su lanzamiento, el T10 ha sido ampliamente adoptado en más de 60 países y regiones, incluyendo Alemania, Francia, Estados Unidos, Turquía, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam, ayudando a las empresas a optimizar sus operaciones y aumentar la eficiencia del servicio.

Este premio reafirma el compromiso de KEENON Robotics con el desarrollo de robots inteligentes y centrados en el ser humano que se integran a la perfección en entornos de servicio modernos. Al combinar un diseño excepcional con tecnología avanzada, KEENON continúa creando soluciones que impulsan la eficiencia, el compromiso y la excelencia operativa en todos los sectores.

Puedes encontrar más detalles sobre el DINERBOT T10 en el sitio web de iF DESIGN AWARD en https://ifdesign.com/es/winner-ranking/project/keenon-dinerbot-t10/676227 o en el sitio web de KEENON en https://www.keenon.com/es/product/T10/in....

Acerca de KEENON Robotics

Líder mundial en robots y soluciones para servicios comerciales, KEENON Robotics ha estado a la vanguardia del mercado de robots de servicio avanzados desde 2010. Gracias a las tecnologías de vanguardia en robótica y computación en la nube, la empresa cuenta con la confianza de empresas de todo el mundo. KEENON Robotics se dedica a crear valor, impulsar la innovación y contribuir al crecimiento de la industria en diversos sectores.

