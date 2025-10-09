Diseñado para condiciones extremas. Hecho para la eternidad. Mammut Eiger Extreme Nordwand 6.0

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva colección Eiger Extreme Nordwand 6.0 es un ejemplo de la evolución constante de la filosofía de diseño 'Resourceful Performance' de Mammut: ofrecer el máximo rendimiento alpino con el mínimo impacto medioambiental. Desarrollada en estrecha colaboración con atletas experimentados y probada en condiciones extremas, esta colección combina funcionalidad de primer nivel, innovación técnica y reparabilidad

SEON, Suiza, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la colección Eiger Extreme Nordwand 6.0, Mammut eleva la sexta generación de su equipamiento de alto rendimiento a un nuevo nivel. Sin concesiones en cuanto a funcionalidad, con un diseño cuidado y una ejecución responsable. La colección ha sido desarrollada para aquellos que consideran su hogar los lugares más extremos de la Tierra y deben poder confiar al 100% en su equipamiento cuando más importa.

El rendimiento se une a la responsabilidad: rendimiento ingenioso

En el corazón de la colección se encuentra la filosofía del rendimiento ingenioso: un enfoque de diseño que combina el máximo rendimiento con el mínimo impacto medioambiental. Con materiales 100% libres de PFAS, un contenido medio reciclado del 80% en los tejidos exteriores de toda la colección Eiger 6.0 y nuevas soluciones de alto rendimiento como GORE-TEX PRO ePE, DRY DOWN o Pertex Quantum Pro, la colección establece un nuevo estándar para el equipamiento de alta montaña.

Todos los productos se han desarrollado en estrecha colaboración con atletas profesionales y se han probado en condiciones extremas. El resultado es un sistema funcional que no solo resiste situaciones extremas, sino que destaca en ellas.

Durabilidad por diseño: reparar en lugar de sustituir

Esta colección impresiona no solo por su durabilidad, sino también por su facilidad de reparación. Muchos modelos incluyen un práctico kit de reparación, y las costuras sometidas a mayor tensión cuentan con un refuerzo adicional. La cremallera de la chaqueta con capucha Eiger Nordwand Pro HS y la chaqueta con capucha Eiger Nordwand Advanced HS se pueden reparar fácilmente sobre la marcha con un cordón. Estas características bien pensadas hacen que la colección no solo sea más sostenible, sino también más fiable, temporada tras temporada, expedición tras expedición.

Un sistema que piensa en el futuro: capas inteligentes para un uso extremo

La colección Eiger Extreme Nordwand 6.0 no es un conjunto de prendas inconexas, sino un sistema integrado de capas. Desde la capa base técnica, el chaleco transpirable Nordwand FL Air Mesh Vest, hasta la capa exterior impermeable, todas las prendas funcionan en armonía y ofrecen un ajuste individualizado para una gestión óptima del microclima en cualquier condición meteorológica y a cualquier altitud.

El sistema se desarrolló utilizando tecnología de sensores de última generación directamente sobre los cuerpos de los atletas en Groenlandia, la Patagonia, Pakistán y los Alpes suizos. Se recopilaron datos de temperatura y humedad en tiempo real para optimizar la comodidad y el rendimiento. El sistema cuenta con el respaldo de socios de renombre, como Polartec, RECCO y Vibram.

Para exploradores. Para toda la vida.

La nueva colección no solo representa un hito en términos de rendimiento, sino que también es un claro compromiso con un futuro responsable del alpinismo ambicioso. Robusta. Reparable. Radicalmente pensada.

Descubra el futuro con Eiger Extreme Nordwand 6.0 de Mammut.: https://www.mammut.com/int/en/featured/5810/featured-eiger-extreme

Acerca de Mammut

Fundada en 1862, Mammut es una empresa suiza dedicada al aire libre que ofrece productos de alta calidad y experiencias de marca únicas para los aficionados a los deportes de montaña de todo el mundo. Esta marca premium líder a nivel internacional es sinónimo de seguridad e innovación pionera desde hace más de 160 años. Los productos Mammut combinan funcionalidad y rendimiento con un diseño contemporáneo. Con su combinación de hardware, calzado y ropa, Mammut es uno de los proveedores más completos del mercado de actividades al aire libre. Mammut Sports Group AG opera en unos 40 países y da empleo a unas 850 personas.mammut.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2790715...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2790709...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2790707...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2790708...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2790718...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2790719...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2790721...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/disenado-para-condiciones-extremas-hecho-para-la-eternidad-mammut-eiger-extreme-nordwand-6-0--302579598.html