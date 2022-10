The intelligent vehicle OBD2 device -- MUCAR CDE900

-Con un diseño extraordinario, el dispositivo OBD2 inteligente para vehículos -- MUCAR CDE900 se abre paso en la experiencia tradicional

ONTARIO, Calif., 22 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- La avería de un vehículo es el fenómeno por el que el coche no puede realizar sus funciones con normalidad, como el motor dañado, la fuga de aceite del coche, el fallo del sistema de iluminación, etc. Cuando se produce un problema, la luz de avería aparecerá en el salpicadero. Sin embargo, no puede definir completamente la causa exacta de la avería a reparar. Por lo tanto, la gente suele optar por ir a un taller de reparación y, a veces, tiene que pagar una alta cuota de mantenimiento por ello.

La empresa MUCAR está lanzando un nuevo producto para los conductores. MUCAR CDE 900, el dispositivo de diagnóstico inteligente OBD II con pantalla grande, intuitiva y de fácil interacción, es adecuado con diferentes tipos de escenarios de diagnóstico. Proporciona una variedad de apoyo de diagnóstico para la localización de problemas, presenta información más intuitiva para los usuarios de bricolaje de nivel de entrada.

Además, MUCAR CDE900 adopta una pantalla táctil capacitiva de 4 pulgadas, que es más grande que otros productos similares en el mercado. Lee y opera los datos a través de la pantalla táctil perfectamente. Y las funciones completas de OBD II fueron capaces de identificar varios códigos de fallo del vehículo. Además de los datos de la unidad de control del motor y la transmisión, el módulo ampliado también puede comprobar el ECM, TCM, ABS, sistema electrónico SRS, hasta 120 flujos de datos del sistema pueden estar en tiempo real en la pantalla panorámica sobre la base de gráficos, curva y otros formatos.

MUCAR CDE900 es compatible con 16 idiomas, incluyendo inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, japonés, ruso, holandés, húngaro, eslovaco, griego, rumano, esloveno, croata y polaco. Y es compatible con los vehículos con puertos OBD II posteriores a 1996. Además, este dispositivo es capaz de realizar un diagnóstico completo para 94 modelos de vehículos de la corriente principal.

El MUCAR CDE900 tiene un diseño compacto y ergonómico que hace que sea bastante cómodo de usar mientras se sostiene, especialmente para aquellos que no quieren un dispositivo voluminoso. Esto permite a los clientes llevarlo fácilmente a cualquier lugar y no es necesario cargarlo desde el vehículo. Para ver, comunicar y compartir el estado del vehículo y la experiencia de mantenimiento en cualquier momento. Si la gente quiere probar una experiencia de reparación de bricolaje diferente y rentable, con una oferta especial a partir de 49,90 dólares, MUCAR CDE900 es lo adecuado.

