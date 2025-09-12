DMEGC Solar figura como proveedor de módulos fotovoltaicos de primer nivel según S&P Global

(Información remitida por la empresa firmante)

JINHUA, China, 12 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- El 8 de septiembre, S&P Global Commodity Insights publicó su primera lista de empresas de tecnología limpia de primer nivel. Gracias a su excelente desempeño en el mercado global, su sólida situación financiera y sus notables logros en desarrollo sostenible, DMEGC Solar fue seleccionada como proveedor de módulos fotovoltaicos de primer nivel.

La lista se basa en parámetros transparentes, basados en datos y con credibilidad a largo plazo, con el objetivo de identificar a los principales proveedores de tecnología limpia que destacan en dimensiones clave como participación de mercado, solidez financiera y sostenibilidad. La clasificación de Nivel 1 no solo ayuda a los fabricantes de tecnología a destacar en un sector altamente competitivo, sino que también sirve como referencia importante para desarrolladores y compradores que buscan socios fiables.

Como la primera lista de tecnologías limpias de Nivel 1 publicada por S&P, el sistema de evaluación difiere de las clasificaciones tradicionales que se basan en métricas limitadas o metodologías no divulgadas. En cambio, enfatiza una evaluación integral que determina si las empresas cumplen con criterios estrictos, objetivos y claros. La evaluación de 2025 abarca cuatro segmentos fundamentales de las tecnologías de energía limpia: módulos fotovoltaicos, inversores, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Los fabricantes de todo el mundo fueron evaluados con base en seis dimensiones clave, que incluyen presencia y participación en el mercado, capacidad total y diversificación global, desempeño financiero y métricas de sostenibilidad. Para ser clasificada como Nivel 1, una empresa debe superar tanto los umbrales absolutos como los niveles promedio del sector en la mayoría de las dimensiones, lo que refleja los altos estándares de rigor y consistencia de la calificación.

Los envíos de productos fotovoltaicos de DMEGC Solar alcanzaron los 13,4 GW en el primer semestre de 2025, un significativo aumento interanual del 64%, manteniéndose entre los diez principales fabricantes mundiales de módulos. Además de la clasificación Tier 1 de S&P, la compañía también ostenta las clasificaciones Tier 1 de Bloomberg New Energy y Tier 1 de SMM. Los módulos de la serie Infinity RT de DMEGC Solar, reconocidos por su excepcional fiabilidad, su completa cartera de productos y su alta eficiencia, han obtenido los premios RETC Overall Highest Achiever y Kiwa PVEL PV Module Top Performer. Además, han superado la rigurosa certificación VKF de resistencia al granizo y la prestigiosa certificación DIBt. En el Ranking Mundial de Fabricantes de Módulos Solares 2025 de Wood Mackenzie, DMEGC Solar ha ascendido al quinto puesto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771700/DMEGC_Solar_Listed_as_S_P_Global_s_Tier_1_PV_Module_Supplier.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dmegc-solar-figura-como-proveedor-de-modulos-fotovoltaicos-de-primer-nivel-segun-sp-global-302555221.html