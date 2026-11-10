DMEGC Solar lanza módulos con estructura de acero de nuevo diseño, prometiendo mayor fiabilidad y mayor bifacialidad

(Información remitida por la empresa firmante)

JINHUA, China, 10 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- DMEGC Solar ha lanzado recientemente una nueva serie de módulos fotovoltaicos con estructura de acero. Estos nuevos productos son una representación de un importante avance tecnológico con respecto a las estructuras de aluminio tradicionales, y proporcionan una mayor durabilidad y un diseño de sección innovador que maximiza la captación de energía en la parte posterior.

El uso de acero se debe a una combinación de ventajas técnicas y medioambientales. Según la documentación técnica de la empresa, el acero utilizado ofrece una resistencia a la tracción mucho mayor, casi el doble que la de las aleaciones de aluminio estándar. Gracias a ello se consigue que los módulos soporten cargas mecánicas extremas: Hasta 6.000 Pa de carga de nieve y hasta 5.000 Pa de carga de viento con una correcta instalación.

Una de las mejoras de fiabilidad más importantes proviene del coeficiente de dilatación térmica (CTE) del material. El acero cuenta con un CTE de 12 (10⁻⁶ m/k), mucho más cercano al del vidrio (6,9) que al del aluminio (23). Esta compatibilidad sugiere que los módulos con marco de acero experimentan mucha menos tensión ambiental a lo largo de su vida útil, reduciendo el riesgo de microfisuras frente a los módulos con marco de aluminio.

Lo más destacado del lanzamiento es el nuevo diseño de la sección transversal del marco de acero. A diferencia de los marcos tradicionales que proyectan sombras en la parte posterior del módulo, la innovadora sección transversal en forma de "S" de DMEGC reduce el sombreado vertical en la parte posterior del módulo en un 76%. Este diseño aumenta la superficie posterior sin sombra en un 3,6% y, teóricamente, incrementa el factor de bifacialidad en aproximadamente un 2,8%. En combinación con las nuevas tecnologías de células y el revestimiento antirreflectante (ARC) en el vidrio posterior, DMEGC afirma que sus módulos pueden alcanzar un factor de bifacialidad de hasta el 85%.

Según las simulaciones de rendimiento de DMEGC, este factor de bifacialidad del 85% se convierte en una generación de energía anual de 2.078 kWh/kWp/año. Esto representa un aumento adicional del 0,6% dentro de los ingresos por generación de energía en comparación con los módulos convencionales, lo que proporciona a los desarrolladores de proyectos un impulso tangible a sus resultados.

Para hacer frente a las preocupaciones sobre la corrosión del acero, DMEGC Solar utiliza acero recubierto de Zn-Al-Mg (ZAM). Este recubrimiento especializado proporciona una resistencia excepcional a la degradación ambiental. Los módulos han superado rigurosas pruebas independientes de resistencia a la niebla salina y al amoníaco.

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