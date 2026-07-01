DMEGC Solar presenta sus innovaciones en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- DMEGC Solar presenta sus innovaciones en energía fotovoltaica y almacenamiento de energía en Intersolar Europe 2026

JINHUA, China, 1 de julio de 2026/PRNewswire/ -- DMEGC Solar, un fabricante global de energía solar de primer nivel, concluyó con éxito su participación en Intersolar Europe 2026, donde exhibió sus últimos módulos fotovoltaicos INFINITY RT 3.0 junto con sus soluciones avanzadas de almacenamiento de energía, reforzando su papel como proveedor integral de tecnologías de energía inteligente.

Celebrada del 23 al 25 de junio en Messe München, en el marco de The smarter E Europe, la feria demostró una vez más su relevancia global, reuniendo a participantes de más de 160 países y a más de 2.800 expositores, lo que refleja el fuerte dinamismo de los mercados de energía solar e integrada a nivel mundial.

Gran participación e interés global en el stand de DMEGC

Durante los tres días de la feria, el stand de DMEGC Solar atrajo a un público diverso de instaladores, empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), distribuidores y profesionales del sector. El stand se convirtió en un punto de encuentro para debates técnicos en profundidad, demostraciones de productos e intercambios de ideas para alianzas estratégicas.

Los visitantes mostraron gran interés tanto en los módulos fotovoltaicos de alta eficiencia de DMEGC como en sus soluciones integradas de almacenamiento de energía, lo que pone de manifiesto la creciente demanda del mercado de soluciones completas a nivel de sistema.

INFINITY RT 3.0: Rendimiento fotovoltaico de última generación

El elemento central de la exposición fue la serie INFINITY RT 3.0, que representa los últimos avances de DMEGC Solar en eficiencia, fiabilidad y diseño de módulos.

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Aplicaciones de utilidad :G12RT-B66 alcanza una potencia de producción en masa de 650 W , gracias a una avanzada tecnología de encapsulado de alta densidad.

Segmento residencial :G12RT-G48HBB totalmente negro (hasta 485 W ) con tecnología ABT, además de una versión Extreme con resistencia al granizo HW5.

Soluciones C&I :G12RT-B54HBT ofrece hasta 530 W para un rendimiento mejorado en sistemas comerciales.

Innovación Agro-PV :G12RT-B44HST ofrece una transmitancia de luz del 33%, equilibrando la generación de energía y las necesidades agrícolas.

Estos productos ponen de manifiesto el compromiso constante de DMEGC Solar con un mayor rendimiento, durabilidad y un diseño específico para cada aplicación.

Expansión hacia la Energía Inteligente: Soluciones ESS en exhibición

Junto con su cartera de productos fotovoltaicos, DMEGC también presentó sus soluciones de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), lo que subraya la evolución de la empresa hacia sistemas energéticos integrados.

Dado que el almacenamiento de energía se está convirtiendo en un elemento fundamental de los proyectos solares modernos, las soluciones ESS de DMEGC satisfacen diversas necesidades energéticas, desde viviendas conectadas a la red hasta ubicaciones remotas, electrificación rural y edificios aislados de la red.

La cartera combinada de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía de DMEGC Solar refleja esta tendencia, permitiendo a los clientes ir más allá de los componentes individuales y avanzar hacia sistemas energéticos totalmente integrados y preparados para el futuro.

De cara al futuro

"Intersolar Europe sigue siendo una plataforma fundamental para colaborar con socios y mostrar la innovación", declaró un portavoz de DMEGC Solar. "Al combinar tecnología fotovoltaica avanzada con soluciones flexibles de almacenamiento de energía, apoyamos la transición hacia sistemas energéticos más inteligentes y sostenibles en todo el mundo".

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