(Información remitida por la empresa firmante)

-Una caja de 3 metros, una microrred completa: DoGo Power trae a Madrid un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) que forma parte de la red eléctrica

MADRID, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- De cara a los promotores, las empresas EPC y los propietarios de instalaciones comerciales e industriales en España, el límite práctico para la velocidad de los proyectos reside cada vez más en la propia conexión: la capacidad del nodo, las condiciones de acceso y la capacidad de una planta para soportar la red eléctrica en lugar de solo consumirla. En GENERA 2026 (IFEMA Madrid, del 24 al 26 de noviembre en el pabellón 9, stand 9I21), DoGo Power mostrará sus diseños para este tipo de instalaciones, tanto para proyectos comerciales e industriales como para proyectos a gran escala. El 25 de noviembre, organizará un taller sobre el tema de la inteligencia artificial, la formación de redes y la orientación a escenarios.

En agosto de 2026, las energías renovables suministraron el 53,6% de la electricidad española, de las cuales el 29,2% correspondió a energía solar (Enerdata). Al mismo tiempo que va creciendo la capacidad renovable, la proporción de centrales síncronas convencionales en el sistema sigue disminuyendo. Esto no supone un fracaso de las energías renovables; más bien significa que la red ahora requiere recursos conectados a través de convertidores para proporcionar las funciones de estabilidad que históricamente ofrecían las centrales síncronas. La CNMC española ha incorporado criterios de formación de red en su marco de capacidad de acceso a la generación; pero, a pesar de ello, la capacidad instalada de almacenamiento de energía (ESS) sigue siendo modesta en comparación con el objetivo de 22,5 GW para 2030.

En un parque industrial o un complejo logístico, la limitación se manifiesta en las decisiones cotidianas: Una conexión que no se puede ampliar fácilmente, una tarifa con un componente de demanda, picos de demanda que se producen en el momento inadecuado y procesos que deben soportar perturbaciones. Una batería que solo sigue la red cubre la parte de arbitraje. No cubre la estabilidad ni quién es el propietario de las interfaces entre la energía fotovoltaica, el almacenamiento, el diésel, la carga y la red.

La solución de DoGo Power comienza a través de la integración: Un armario de 3 metros que alberga el equivalente a seis armarios de baterías de más de 260 kWh, un combinador, un armario de conexión a la red y un transformador de aislamiento. Conectando la energía fotovoltaica, el almacenamiento, el diésel, la carga y la red eléctrica a un único sistema, este funciona conectado a la red o aislado y realiza la transferencia en menos de 20 ms. En la instalación, elimina el cableado, las horas de puesta en marcha y la necesidad de un electricista experimentado; en el balance, reduce los costes antes de comercializar el primer kWh. Así, esta misma lógica se aplica a los sistemas a gran escala que se muestran, y la red de ventas y servicio que los respalda abarca más de 30 países, incluida Europa.

El taller del 25 de noviembre abarca mucho más allá de la ficha técnica: qué condiciones de la red justifican la formación de redes en lugar de seguirlas, cómo dimensionar conjuntamente la energía fotovoltaica, el almacenamiento y la generación diésel existente en un emplazamiento con limitaciones, y cómo la planificación convierte esas suposiciones en una rentabilidad que se mantiene incluso con tarifas reales.

Únase a nuestro debate para intercambiar conocimientos técnicos y comerciales. Reserve su plaza a través del siguiente enlace de registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYKi4bSJq5R-sxvc_h1zWl1bldBtR_MwyIKjgMExRPTLI0A/viewform

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