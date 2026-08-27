(Información remitida por la empresa firmante)

-DOOGEE presenta ecosistemas impulsados por IA en IFA 2026, conectando la vida al aire libre, inteligente y en el hogar

BERLIN, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La marca global de dispositivos inteligentes DOOGEE presentará sus últimas innovaciones en IFA Berlín 2026 bajo el lema "DOOGEE AI, Conecta más allá de los límites". La marca presentará tres ecosistemas interconectados —Vida al aire libre, Vida inteligente y Vida en el hogar— que mostrarán experiencias impulsadas por IA en diferentes estilos de vida.

En IFA 2026, DOOGEE entrará oficialmente en el sector del hogar inteligente, ampliando su ecosistema más allá de los dispositivos robustos y la electrónica inteligente con soluciones prácticas basadas en inteligencia artificial.

Ecosistema de vida al aire libre: diseñado para la exploración sin límites

El ecosistema para exteriores de DOOGEE combina durabilidad, potencia y herramientas profesionales. El robusto smartphoneV Max 2 Pro ofrece una batería de larga duración con carga inversa, mientras que el resistente teléfono S300 Plus Thermal incorpora imágenes térmicas para entornos exigentes. El reloj inteligenteAnyMoving M1 Pro proporciona navegación sin conexión, y los auriculares de conducción ósea de oído abiertoBoneBeat Swim Ray combinan un audio envolvente con información del entorno.

Ecosistema de vida inteligente: potenciando los estilos de vida digitales modernos

Diseñado para la creatividad y el entretenimiento, el ecosistema inteligente de DOOGEE empodera a los usuarios en el trabajo, la autoexpresión y la interacción social. La tableta U14 VIP Edition facilita la multitarea y la creatividad gracias a su gran pantalla y teclado. El smartphone insignia M30 Pro cuenta con una pantalla trasera personalizable para una expresión digital a medida, mientras que el altavoz portátil Field Echo ofrece un sonido potente para reuniones sociales.

Ecosistema de vida en el hogar: soluciones más inteligentes para la vida cotidiana

IFA 2026 marca el debut mundial del ecosistema de hogar inteligente de DOOGEE. La aspiradora inteligente Flow 50 ofrece una potencia de succión de 170 AW y tecnología antienredos, mientras que la máquina de hielo inteligente NU60 incorpora la tecnología True Nugget Ice, que produce hielo suave, poroso y masticable, con capacidad para hasta 17 tazas de hielo con una sola recarga.

Ecosistema de IA DOOGEE: Conectando la vida sin fronteras

En IFA Berlín 2026, DOOGEE presentará un ecosistema impulsado por IA que conecta aventuras al aire libre, estilos de vida digitales y experiencias en el hogar, continuando su búsqueda de dispositivos inteligentes fiables, prácticos y centrados en el usuario.

DOOGEE en IFA Berlin 2026

Fecha: del 4 al 8 de septiembre de 2026

del 4 al 8 de septiembre de 2026 Localización: Messe Berlín, Alemania

Messe Berlín, Alemania Pabellón y expositor: Pabellón 4.2 • Expositor 129

Pabellón 4.2 • Expositor 129 Sitio web: www.doogee.com

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