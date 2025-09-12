Dow Jones y Cision resuelven el litigio en curso

Archivo - COMUNICADO: Cision anuncia el cierre con éxito de las operaciones de financiación (2) - CISION LTD./PR NEWSWIRE - Archivo

CHICAGO, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cision anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Dow Jones para resolver completa y definitivamente el litigio entre ambas compañías. El acuerdo se alcanzó en términos mutuamente aceptables y los detalles se mantendrán confidenciales.

Aparte de la emisión de esta declaración, Cision no ofrecerá más comentarios sobre el litigio o su resolución.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumo y medios, compromiso y soluciones de comunicación. Equipamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales con las herramientas necesarias para destacar en el mundo actual, impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, nuestras exclusivas alianzas de datos y nuestros productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84% de las de la lista Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidos por sus audiencias más importantes.

