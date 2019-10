La Dra. Emily Feistritzer, creadora de TEACH-NOW, entra en la lista de las Diez principales innovadoras de Inc. Magazine

Publicado 03/10/2019 12:22:00 CET

- Inc. Magazine incorpora a la Dra. Emily Feistritzer, fundadora de TEACH-NOW, a la lista de las Diez principales innovadoras

La fundadora de setenta y ocho años de la empresa emergente de formación docente también se incorpora a la lista de las 100 principales empresarias de Fast Company

NUEVA YORK, 3 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- TEACH-NOW, que desafió el modelo tradicional de formación docente hace ocho años con su innovadora combinación de aprendizaje presencial y en línea, ha anunciado hoy que su fundadora, la Dra. Emily Feistritzer, ha sido reconocida por la revista Inc. Magazine como una de las Diez principales innovadoras de la lista 100 Fundadoras Femeninas de 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598350-1&h=896277490&u=...] en la edición de octubre de 2019 de la revista.

Inc. informa: "Habiendo sido monja y ahora a sus 78 años, la Sra. Feistritzer aprendió hace mucho tiempo que no le gustaban los métodos de enseñanza tradicionales. Así que fundó TEACH-NOW en 2011 para formar y certificar a profesores en línea. Ahora, con las certificaciones de másteres en disciplinas con un alto crecimiento, como la educación para la infancia temprana y la educación de necesidades especiales, TEACH NOW ha ayudado a 4000 aspirantes a profesores en 125 países. 'Se lo debo todo a mi madre', dice la Sra. Feistritzer. 'Ella era profesora'".

A principios de este año, Fast Company nombró a la Dra. Feistritzer como una de las 100 Personas más Creativas en los Negocios [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598350-1&h=2995941272&u...] de 2019.

Según Fast Company: "La experta en educación Emily Feistritzer ha investigado sobre la mejor manera de formar a profesores durante más de 40 años, lo que la ha llevado a testificar ante el Congreso y legislaturas estatales, formar a miembros de administraciones presidenciales y, ahora, a luchar por la accesibilidad en la educación.

La Dra. Feistritzer ha convertido TEACH-NOW en uno de los programas de enseñanza de más rápido crecimiento del país. El enfoque único de esta plataforma educativa hecha a medida en cuanto a formación de profesores despeja el camino para que los graduados universitarios, los veteranos y otros individuos que hayan decidido cambiar de carrera profesional se certifiquen a fin de poder enseñar en los Estados Unidos y el extranjero. Su éxito dio pie a la creación de la Escuela de Educación para Graduados TEACH-NOW, que permite a los candidatos conseguir un máster en Educación, además de obtener una licencia para enseñar reconocida en todo el mundo.

ACERCA DE TEACH-NOWFundada en 2011, la Escuela de Educación para Graduados TEACH-NOW es un programa de preparación de profesores colaborativo, centrado en la tecnología y basado en actividades, así como una institución que confiere títulos, y cuya misión es capacitar a los profesores del futuro para enseñar a los estudiantes del mañana en el mundo del futuro. TEACH-NOW ofrece un programa de certificación de profesores después del bachillerato de nueve meses de duración y programas del título de máster en Educación de doce meses con un enfoque en la globalización de la educación, la investigación educativa, la enseñanza para la infancia temprana, la educación especial o la enseñanza a alumnos multilingües, con liderazgo educativo y tecnología educativa disponibles en breve. TEACH-NOW tiene inscritos cerca de 4000 estudiantes de 125 países. Para obtener más información, visite https://teach-now.edu/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598350-1&h=1466409076&u...].

Contacto: Mollie Fullington (917) 414-1639 Correo electrónico: mollconkfull@gmail.com[mailto:mollconkfull@gmail.com]

Sitio Web: http://teach-now.edu/