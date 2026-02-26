(Información remitida por la empresa firmante)

-Dyna.Ai presenta Result as a Service en el MWC Barcelona 2026 para reducir la brecha del ROI en la IA empresarial

BARCELONA, España, 26 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Mientras el MWC Barcelona 2026 se prepara para acoger la vanguardia de la economía digital, el principal reto para el sector empresarial ha pasado de la adopción de la IA a la rendición de cuentas sobre ella. Dyna.Ai (Expositor CS91) presenta la expansión estratégica de su modelo de Resultados como Servicio (RaaS), un marco estratégico diseñado para llevar la inteligencia artificial más allá de los pilotos experimentales hacia un sistema de resultados empresariales medibles.

La iniciativa llega en un momento de "fatiga piloto" en las instituciones financieras y de telecomunicaciones europeas. Si bien la inversión en Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (MLM) ha aumentado, los últimos estudios de Dyna.Ai indican que solo una fracción de las organizaciones ha logrado convertir con éxito las pruebas de IA en ingresos brutos. El modelo RaaS de Dyna.Ai aborda directamente esta brecha de ejecución mediante la implementación de Aplicaciones Agentic: sistemas autónomos capaces de orquestar flujos de trabajo complejos en la Experiencia del Cliente (CX) y la Experiencia del Empleado (EX).

"Los directivos globales están cansados de pagar por tokens; quieren pagar por resultados", explicó Tomas Skoumal, presidente y cofundador de Dyna.Ai. "En el MWC Barcelona, demostramos que el futuro de la IA empresarial reside en la IA de agentes. Ya se trate de un agente de voz multilingüe que resuelve la consulta de facturación de un cliente español o de una aplicación interna que automatiza las tareas administrativas de RR.HH., el enfoque debe cambiar de lo que la IA puede decir a lo que la IA puede hacer. Nuestro modelo RaaS garantiza que el éxito de Dyna.Ai esté inextricablemente ligado al rendimiento empresarial real de nuestros clientes".

Soluciones clave en el expositor CS91 de Dyna.Ai:

Innovación en CX y AICC de Agentes: Demostración de agentes de voz e IA de alta fidelidad con fluidez nativa en más de 50 idiomas, incluyendo español, inglés, portugués y árabe, diseñados para resolver experiencias de cliente complejas sin intervención humana.

Agentes operativos internos: Demostración de cómo las aplicaciones de Agentic automatizan las operaciones internas rutinarias, desde FinDoc AI, que extrae, valida y procesa documentos financieros y operativos a escala, hasta AI Recruiter, que optimiza los procesos de contratación, permitiendo que el talento humano se centre en iniciativas estratégicas y garantizando la soberanía de los datos.

El marco de rendimiento de RaaS: Una visión transparente de cómo las organizaciones de primer nivel utilizan el modelo comercial basado en resultados de Dyna.Ai para garantizar el retorno de la inversión en IA.

La participación de Dyna.Ai subraya un cambio estratégico en el sector: las empresas globales exigen una IA que genere resultados, no solo información. Con una sólida base en Asia, América y Oriente Medio, la empresa está forjando vínculos más sólidos en toda Europa, consolidando su equipo de IA como una solución escalable y medible para industrias reguladas y grandes proveedores de servicios.

Acerca de Dyna.Ai

Dyna.Ai es una empresa líder en IA como servicio, con sede en Singapur, que ofrece soluciones de IA de nivel empresarial que convierten la IA avanzada en resultados empresariales medibles. La empresa ofrece productos y servicios basados en IA que mejoran la experiencia del cliente (CX), la experiencia del empleado (EX) y optimizan las operaciones principales del negocio, con soluciones diseñadas para una implementación empresarial práctica. Con presencia global en Asia, Oriente Medio y América, Dyna.Ai impulsa a instituciones financieras, centros de contacto y otras empresas de todo el mundo. Para más información, visite la página web www.dyna.ai.

