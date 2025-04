eBay anuncia una alianza global con Checkout.com para la adquirencia de pagos

(Información remitida por la empresa firmante)

La asociación estratégica permite a eBay ampliar las capacidades de su plataforma de pagos global con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y maximizar la eficiencia operativa.

SAN JOSÉ, Calif. y LONDRES, 16 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- eBay, un líder mundial en comercio electrónico que conecta a millones de compradores y vendedores en todo el mundo, anunció hoy su colaboración estratégica con Checkout.com, una plataforma global líder en pagos digitales. A través de esta colaboración eBay amplía su plataforma de pagos global para ofrecer experiencias de comercio fluidas a sus clientes.

Con más de 2.3 mil millones de publicaciones activas, eBay es uno de los mercados en línea más grandes del mundo. Millones de clientes en 190 mercados compran y venden artículos coleccionables, moda de segunda mano, productos electrónicos, piezas de automóviles, entre otras cosas en el marketplace.

Avritti Khandurie Mittal, vicepresidenta y directora general de Pagos Globales y Servicios Financieros en eBay, declaró: "eBay opera a una escala global significativa, y nuestros clientes valoran la rapidez, conveniencia y seguridad al comprar en nuestro marketplace. Nuestra asociación estratégica con Checkout.com nos permite seguir ofreciendo experiencias de pago rápidas, confiables y sin fricciones a millones de clientes en todo el mundo. La incorporación de Checkout.com a nuestro ecosistema de socios resalta nuestro compromiso continuo con el crecimiento del cliente y del negocio a través de servicios financieros y de pagos únicos de eBay."

Guillaume Pousaz, CEO de Checkout.com, dijo: "eBay es un líder icónico del comercio global que continúa ampliando los límites del comercio digital. El rendimiento de los pagos es fundamental a esta escala empresarial, y nuestra tecnología, datos y experiencia en adquirencia ayudarán a eBay a maximizar la aceptación en los mercados globales y a impulsar la eficiencia en toda su plataforma. Juntos, estamos dando forma al futuro de la economía digital."

Acerca de Checkout.comCheckout.com procesa pagos para miles de empresas que dan forma a la economía digital. Nuestra red global de pagos digitales admite más de 145 monedas y ofrece soluciones de pago de alto rendimiento en todo el mundo, procesando miles de millones de transacciones al año.

Ayudamos a empresas a nivel empresarial a aumentar las tasas de aceptación, reducir los costos de procesamiento, combatir el fraude y convertir los pagos en un motor clave de ingresos. Con sede en Londres y 19 oficinas en todo el mundo, Checkout.com es la opción confiable de marcas líderes como eBay, DocuSign, Vinted, Uber Eats, Klarna, Wise, Sainsbury's, Financial Times, Grab y Sony.

