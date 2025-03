(Información remitida por la empresa firmante)

- EcoFlow lanza RIVER 3 Plus y RIVER 3 Plus (Inalámbrica): Revolucionando la energía portátil para los amantes de la aventura

DÜSSELDORF, Alemania, 27 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- EcoFlow, empresa líder en soluciones de energía portátil y renovable, presenta sus últimas innovaciones: las nuevas estaciones de energía RIVER 3 Plus y RIVER 3 Plus (Inalámbrica), disponibles a partir del 27 de marzo.

Como parte de la serie RIVER 3, estos modelos llevan la energía portátil a un nuevo nivel, diseñados especialmente para los entusiastas de las actividades al aire libre. Mientras que la RIVER 3 Plus ofrece potencia avanzada y capacidad de expansión, la funcionalidad de su versión inalámbrica RIVER 3 Plus (Inalámbrica) añade un extra de comodidad con su capacidad de carga sin cables y un banco de energía integrado. Gracias a su tecnología innovadora y máxima versatilidad, la serie RIVER 3 garantiza una fuente de energía fiable para cualquier aventura.

Descubre la RIVER 3 Plus

La RIVER 3 Plus es la estación de energía perfecta para quienes buscan una solución potente, adaptable y fácil de llevar. Ofrece capacidad ampliable, configuraciones de energía versátiles y la tecnología de carga más rápida de su categoría.

Capacidad ampliable para cualquier situación

La RIVER 3 Plus cuenta con capacidad ampliable: se pueden conectar baterías externas como la EB300 (286 Wh) o la EB600 (572 Wh) y alcanzar hasta 858 Wh de capacidad total. Su sistema de expansión utiliza la innovadora tecnología Pogo Pin, que permite conectar las baterías de forma inalámbrica y sin complicaciones, asegurándolas con clips en lugar de tornillos o cables. Pero no solo aumentan la capacidad: las EB300 y EB600 también funcionan como baterías independientes, con entradas y salidas adicionales, incluyendo un puerto USB-C de 140 W para carga ultrarrápida. Ya sea para alimentar varios dispositivos o reducir el peso del equipaje, su diseño ampliable se adapta fácilmente a cualquier necesidad energética.

Salida potente y tecnología innovadora X-Boost

Con una potencia nominal de 600 W, la RIVER 3 Plus es la estación de energía de 300 Wh más potente del mercado, capaz de alimentar el 90 % de los electrodomésticos domésticos. Gracias a la exclusiva tecnología X-Boost de EcoFlow, esta estación puede manejar dispositivos con una potencia máxima de 1200 W, garantizando un uso continuo para aparatos de alto consumo como cafeteras, secadores de pelo o arroceras. A diferencia de otras estaciones de energía que solo gestionan picos de arranque breves, la RIVER 3 Plus puede mantener una salida constante durante 21 minutos para dispositivos de hasta 1200 W, suficiente para hervir una taza de agua o secar el cabello.

Las velocidades de carga más rápidas de su categoría

La RIVER 3 Plus marca un nuevo estándar en velocidad de carga gracias a la tecnología X-Stream de EcoFlow. Se recarga del 0 al 100 % en solo 1 hora con energía de CA, lo que te permite cargarla completamente mientras preparas tu equipaje para el próximo viaje. Además, su entrada solar mejorada de 220 W permite recargarla en 1,5 horas utilizando paneles solares compatibles, convirtiéndola en la opción perfecta para aventuras al aire libre o para usar en lugares remotos. Con compatibilidad para carga en coche y mediante generador, la RIVER 3 Plus proporciona soluciones energéticas eficientes dondequiera que vayas. Y lo mejor: utiliza tecnología avanzada de batería full-tab y carga por goteo, lo que previene daños en las celdas y permite disfrutar de una carga rápida con total tranquilidad.

Solución SAI integral

La RIVER 3 Plus garantiza protección y fiabilidad para equipos de precisión gracias a su función de SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) con conmutación automática de <10 ms. Esto asegura un funcionamiento ininterrumpido para dispositivos críticos como equipos médicos, ordenadores o herramientas de comunicación en caso de cortes o fluctuaciones de energía. Su diseño avanzado también minimiza el ruido y optimiza el rendimiento energético, proporcionando un uso constante y fiable.

Eficiencia energética excepcional para dispositivos de bajo consumo

Gracias a la implementación de materiales semiconductores de nitruro de galio (GaN), la RIVER 3 Plus es altamente eficiente para dispositivos de bajo consumo (menos de 100 W), como routers Wi-Fi, luces y ventiladores. Ofrece hasta un 86 % más de autonomía en comparación con otras estaciones de energía de 300 Wh, permitiendo hasta 16 horas adicionales de funcionamiento en dispositivos esenciales. Este avance permite viajes más largos, comodidad sin precedentes y una conservación de energía superior tanto para respaldo en el hogar como para aventuras al aire libre prolongadas.

Diseño compacto y ligero

A pesar de su gran potencia, la RIVER 3 Plus destaca por su diseño compacto y ligero, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Su estructura minimiza la pérdida de calor y requiere menos espacio de refrigeración, asegurando portabilidad sin sacrificar funcionalidad. Ya sea para uso doméstico o para llevar en el coche en una escapada de fin de semana, la RIVER 3 Plus es práctica, eficiente y fácil de transportar.

RIVER 3 Plus (Inalámbrica): Comodidad y portabilidad en un solo dispositivo

La RIVER 3 Plus (Inalámbrica) ofrece todas las ventajas de la RIVER 3 Plus, pero con funciones adicionales que la hacen aún más versátil. Gracias a su carga inalámbrica mediante un banco de energía integrado de 5000 mAh, la RIVER 3 Plus (Inalámbrica) proporciona un respaldo de energía perfecto para excursiones cortas, desplazamientos diarios o jornadas de pesca. Su diseño modular permite extender la capacidad con baterías adicionales, al igual que la RIVER 3 Plus, asegurando que los usuarios puedan adaptarla a sus necesidades específicas, ya sea como respaldo energético en casa, para el teletrabajo o para uso portátil. Con un diseño elegante y funcionalidad inalámbrica, la RIVER 3 Plus (Inalámbrica) está lista para acompañarte en cualquier aventura.

Disponibilidad y precios

La serie EcoFlow RIVER 3 estará disponible a partir del 27 de marzo en la web oficial de EcoFlow y en Amazon. Los precios son los siguientes:

RIVER 3 Plus: 299 €

Batería EB300 (286 Wh): 249 €

Batería EB600 (572 Wh): 349 €

Acerca de EcoFlow

EcoFlow es un proveedor líder de soluciones de energía respetuosas con el medio ambiente que está comprometido con el suministro de energía a un mundo nuevo sostenible. Desde su fundación en 2017, EcoFlow ha buscado ser el referente en soluciones energéticas bajo su filosofía FIRST: Flexible, Innovadora, Fiable, Sencilla, Totalmente optimizada. Ya sea para uso doméstico, al aire libre o en movimiento, EcoFlow se ha consolidado como una marca de confianza en más de 140 países, con más de 5 millones de usuarios y sedes en EE. UU., Alemania y Japón.

