(Información remitida por la empresa firmante)

-"Mantener estables las temperaturas de preparación del café": ECOZEN de SK chemicals aplicado a cafeteras de goteo a nivel mundial

Se utiliza en dos goteros de la marca de equipos para preparar café Hello World.

Su alta resistencia al calor y su baja conductividad térmica reducen la pérdida de calor durante la preparación; estos goteros se exportan a 15 países de todo el mundo.

SEUL, Corea del Sur , 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El copoliéster de base biológica de alto rendimiento de SK chemicals se ha aplicado en equipos para la preparación de café de especialidad.

SK chemicals (consejero delegado: Ahn Jae-hyun) anunció el 26 de noviembre que ECOZEN, su copoliéster de alto rendimiento, se ha incorporado en los goteros V3 01 Neon Green y V3 02 Black de Hello World, una marca especializada en equipos para la preparación de café.

Hello World desarrolla y comercializa equipos para la preparación de café, incluidos los goteros, y ha ganado notoriedad en la industria global del café de especialidad. El gotero V3, fabricado con ECOZEN, se exporta actualmente a 15 países de todo el mundo.

Jay Kim, consejero delegado y desarrollador de productos de la marca, explicó que eligió ECOZEN por su elevada resistencia térmica, ya que un gotero debe mantener la temperatura de preparación durante la extracción, estando en contacto directo con agua caliente.

ECOZEN, de SK chemicals, es un copoliéster altamente resistente al calor, elaborado en parte a partir de biomasa de origen vegetal. Si bien los metales soportan bien las temperaturas elevadas, poseen una alta conductividad térmica, lo que provoca una rápida transferencia de calor, mientras que los plásticos, aunque tienen una baja conductividad térmica, suelen ser vulnerables a las altas temperaturas. ECOZEN combina la baja conductividad térmica del plástico con una resistencia al calor suficiente para soportar agua hirviendo a 100 °C, lo que lo hace ideal para minimizar la pérdida de calor durante el proceso de extracción del café.

En la preparación de café mediante el método de vertido las variaciones en la temperatura del agua durante el proceso pueden influir en el grado de extracción de los compuestos del café; por ello, la conductividad térmica del material del gotero resulta un factor clave para resaltar los matices de su sabor y aroma. Los materiales con una alta conductividad térmica, como el metal, presentan limitaciones, ya que absorben el calor de la preparación y reducen su temperatura. Por otro lado, los plásticos convencionales, aunque poseen una baja conductividad térmica, no son capaces de resistir el calor del agua hirviendo. Se eligió ECOZEN como material para el gotero porque combina las propiedades aislantes del plástico con la capacidad de soportar agua hirviendo a 100 °C.

Jay Kim señaló: "En el método de vertido, diversos factores como la temperatura del agua, el tiempo de extracción y el caudal, determinan el sabor y el aroma del café. Al utilizar un material que ofrece tanto una elevada resistencia al calor como una baja conductividad térmica, resulta más sencillo preparar café con precision".

ECOZEN también ofrece transparencia y resistencia química, y en su proceso de fabricación no se utiliza bisfenol A (BPA). Más allá de los goteros para café, este material se emplea ampliamente en diversos productos de cocina y del hogar, como recipientes herméticos para alimentos, licuadoras y vajillas para bebés.

Hello World tiene previsto ampliar su gama de productos fabricados con ECOZEN; además, incorporará este material en un nuevo gotero para café que está desarrollando en colaboración con Nas Jaafar, campeón de la World Brewers Cup 2026.

Kim Eung-soo, director de la División de Negocios de Materiales Ecológicos SK chemicals, señaló: "Gracias a su excelente resistencia al calor y a sus propiedades térmicas, ECOZEN está ganando reconocimiento por su competitividad, incluso en productos que exigen un rendimiento preciso, como los goteros para café. De cara al futuro, seguiremos ofreciendo soluciones de materiales adaptadas a los requisitos de rendimiento y procesamiento de nuestros clientes, y nos enfocaremos activamente en los mercados de utensilios de cocina y menaje".

Por su parte, el Dripper V3 presenta un diseño exclusivo con un ángulo cónico de 80 grados, más amplio que el de los goteros cónicos convencionales, lo que permite una extracción uniforme independientemente de las variaciones en la dosis de café. Asimismo, ha tenido una buena acogida gracias a características de diseño que mejoran la eficiencia de la extracción, como los canales de aire en las paredes internas, que evitan que el filtro se adhiera al gotero y favorecen un flujo de agua constante.

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