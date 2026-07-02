Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa que sus activos totales ascienden a unos 386 millones de dólares (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa que sus activos totales ascienden a aproximadamente 386 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco al 1 de julio de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI (indirectas), 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 16.278 ETH, 283 millones de tenencias de WLD y 149 millones de dólares en efectivo y equivalentes, lo que suma aproximadamente 386 millones de dólares.

El token Worldcoin (WLD) ya cotiza en Robinhood (NASDAQ: HOOD), consiguiendo ampliar el acceso a millones de usuarios.

OpenAI anunció recientemente la presentación de un formulario S-1 confidencial, preparándose así para su salida a bolsa.

World ofrece una solución al problema de la doble persona en un mundo plagado de deepfakes.

Eightco proporciona exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, como OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o "la compañía") proporcionó hoy una actualización sobre sus participaciones totales, destacando su posición en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

A fecha de 1 de julio de 2026 a las 4:00 p.m. ET, las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,36 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 149 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 386 millones de dólares.

Principales titulares

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro sistema financiero digital y basado en la IA. Los titulares más destacados de esta semana incluyen:

El 30 de junio se anunció que Estados Unidos levantó la prohibición sobre el potente modelo de IA Fable 5 de Anthropic. La prohibición temporal de los modelos más avanzados de Anthropic indica un cambio de enfoque regulatorio, pasando de una gestión permisiva a una más rigurosa, a medida que los sistemas de IA se vuelven lo suficientemente potentes como para requerir una mayor supervisión gubernamental (CNBC).

El 1 de julio se dio a conocer que Meta planea crear un negocio en la nube para vender capacidad de computación de IA, con la posibilidad de vender acceso a diversos modelos de IA alojados en la infraestructura de IA existente de Meta (Bloomberg).

Según una encuesta realizada a adultos estadounidenses, se estima que 15 millones de personas en Estados Unidos fueron víctimas de estafas, y el 12% de las estafas exitosas involucraron IA o deepfakes (NBC).

"La revolución de la IA está trascendiendo los modelos innovadores con el objetivo de convertirse en un ecosistema global más amplio de infraestructura, computación, aplicaciones y formación de capital", afirmó Thomas "Tom" Lee, miembro del Consejo de Administración de Eightco. "A medida que se expanden las capacidades de la IA y la industria de la IA atrae más capital, líderes humanos, como el equipo de OpenAI, toman decisiones cruciales. Esto refleja el papel fundamental que desempeñan las decisiones humanas en nuestro futuro y la importancia de la 'prueba de la intervención humana' para distinguir entre la señal y el ruido provenientes de las máquinas y los provenientes de los humanos".

Eightco: Exposición a megatendencias clave

Eightco se estructura en torno a tres megatendencias que la compañía tiene previsto marcarán la próxima década de innovación: inteligencia artificial, identidad digital y la economía de los creadores. Cuenta con posiciones en cada tendencia mediante inversiones indirectas en OpenAI (23% de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (27%) y Beast Industries (5%).

Inteligencia Artificial — OpenAI

Eightco ha llevado a cabo una inversión aproximada de 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con participación accionaria en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 23% de los activos de tesorería, una de las mayores concentraciones declaradas entre todos los vehículos cotizados.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y superó los 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, convirtiéndose en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento de la historia (UBS vía Reuters).

Identidad Digital — Token WLD

Eightco dispone de más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,1% del suministro circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 27% de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6.350 millones de dólares en 13 sectores, que abarcan banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA con agentes (según Tools for Humanity).

Economía de creadores: Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 5% de sus activos en tesorería.

Beast Industries opera una de las mayores redes de alcance directo al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en diversas plataformas, con MrBeast como la persona más vista en YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, proporcionando a los inversores exposición indirecta, a través de un solo ticker, a tres de las tendencias que definen este ciclo: inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores a través de su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Si desea más información:X: @iamhuman_orbsPágina web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) cuenta con 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,1% del suministro circulante y la mayor posición institucional públicamente divulgada a nivel mundial.

¿Qué es la Prueba de Humanidad?

La Prueba de Humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Es la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio con agentes y cualquier sistema que requiera "una persona, una cuenta" en la era de la IA con agentes.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de Humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional público de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red mundial de Prueba de Humanidad.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Entre los miembros del Consejo de Administración de la compañía se incluye a Tom Lee (socio gerente y director de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos pueden ser consideradas como prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía del creador darán forma a la próxima década de innovación; la creencia de la compañía de que su cartera de tesorería contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; la creencia de que la liquidez ampliada de WLD mejora la utilidad del token WLD; declaraciones sobre el potencial de una oferta pública inicial de OpenAI después de su presentación de un S-1 confidencial; declaraciones de que la verificación de prueba de humano proporciona infraestructura fundamental para redes sociales, banca, comercio de agentes y cualquier sistema que requiera "una persona, una cuenta" en la era de la IA de agentes; declaraciones de que World ofrece una solución al problema del "doble humano" en un mundo que prolifera con deepfakes; Declaraciones relacionadas con la oportunidad de ingresos potenciales de World de 6,35 billones de dólares en industrias que abarcan banca, comercio electrónico, juegos, redes sociales e IA con agentes; Declaraciones sobre la posición de la compañía como el mayor poseedor institucional de WLD divulgado públicamente a nivel mundial; declaraciones de que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA mercantiliza la producción de contenido; y declaraciones sobre la compañía construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de diversos factores, incluyendo, entre otros: la incapacidad de la compañía para dirigir la gestión u operaciones de empresas privadas en las que no sea accionista mayoritario, incluyendo OpenAI y Beast Industries; el riesgo de pérdida o depreciación de las inversiones estratégicas de la compañía, incluyendo su posición indirecta en el capital de OpenAI (mantenida a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en el capital de Beast Industries; la capacidad de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o retrasen de otro modo el despliegue de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podrían afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof-of-Human y la red World; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA agente en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI, desarrollos de modelos de negocio y el momento o éxito de cualquier IPO; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para lograr sus proyecciones de crecimiento; competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; dependencia de fuentes de terceros para la valoración de ciertas inversiones; incertidumbre con respecto al éxito continuo de MrBeast y el rendimiento del modelo de negocio impulsado por creadores de Beast Industries; riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la compañía en ciertos activos digitales e inversiones en empresas privadas; y los cambios en las posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto según lo exija la ley.

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