Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa que sus activos totales ascienden a 406 millones de dólares (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa que sus activos totales ascienden a aproximadamente 406 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco al 10 de junio de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI (indirectas), 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 16.278 ETH, 283 millones de WLD y 142 millones de dólares en efectivo y equivalentes, lo que suma aproximadamente 406 millones de dólares.

OpenAI anunció que presentó una solicitud S-1 confidencial, preparándose así para una oferta pública inicial.

World ofrece una solución al problema del "doble humano" en un mundo plagado de deepfakes.

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, entre ellas OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "Compañía") proporcionó hoy una actualización sobre sus participaciones totales, destacando su posición única en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

A fecha de 10 de junio de 2026 a las 16:30 (hora del este), las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,45 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 142 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 406 millones de dólares.

Principales titulares sobre IA que marcan la pauta informativa:

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro sistema financiero digital y basado en la IA. Entre las participaciones, destacan las siguientes:

Recientemente se informó que los hackers podrían usar IA para extraer huellas dactilares de imágenes publicadas de personas tomándose selfies haciendo el signo de la paz. Mediante software de edición fotográfica y herramientas de IA, las crestas de las huellas dactilares se pueden realzar y hacer visibles en imágenes de alta resolución (The New York Post). Con la proliferación de herramientas avanzadas de IA, los dispositivos Orb de Tools For Humanity se vuelven cada vez más importantes para demostrar la humanidad.

El 8 de junio, OpenAI anunció que había presentado un formulario S-1 confidencial, preparándose así para una oferta pública inicial (OpenAI).

"Una futura salida a bolsa de OpenAI permitirá a los inversores públicos poseer una participación directa en una de las empresas más importantes que impulsan la transformación de la IA", declaró Thomas "Tom" Lee, miembro del consejo de administración de Eightco. "ORBS, a través de sus actuales participaciones indirectas en el capital de OpenAI, permite a los inversores exponerse a OpenAI antes de cualquier oferta pública".

Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se estructura en torno a tres megatendencias que la compañía prevé que darán forma a la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con posiciones en cada tendencia a través de inversiones indirectas en OpenAI (22 % de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (32 %) y Beast Industries (4 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones accionariales en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 22 % de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número 1 en todo el mundo (Sensor Tower) y superó los 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento de la historia (UBS vía Reuters).

Identidad digital — WLD Token

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,4 % de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 32 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una identificación World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan una tarifa por cada verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, lo que representa aproximadamente el 4 % de sus activos propios.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de venta directa al consumidor del mundo, con una base de seguidores combinada de más de 500 millones en diversas plataformas, liderada por MrBeast, la persona más vista en YouTube a nivel global. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, brindando a los inversores una exposición indirecta, a través de un solo símbolo, a tres de las tendencias que definen este ciclo: la inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, la identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores a través de su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa en Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,4 % de la oferta circulante y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es Proof of Human?

Proof of Human es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Constituye la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red World's Proof of Human, del que se tiene constancia pública.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El consejo de administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la Compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía del creador darán forma a la próxima década de innovación; la creencia de la Compañía de que su cartera de tesorería contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; declaraciones sobre la importancia de los dispositivos Orb para demostrar la humanidad a la luz de la proliferación de herramientas avanzadas de IA; expectativas sobre una posible oferta pública inicial de OpenAI y expectativas de que cualquier OPI de este tipo permitiría a los inversores públicos poseer una participación directa en una de las empresas más importantes que impulsan la transformación de la IA; la declaración del miembro de la Junta Directiva de la Compañía de que la exposición de ORBS a OpenAI permite la exposición de los inversores a OpenAI antes de cualquier oferta pública; declaraciones sobre que ChatGPT es la tecnología de consumo de más rápido crecimiento en la historia; Creencias de que la verificación de prueba de humanidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio agente y los sistemas financieros en la era de la IA agente; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos direccionables del mundo de 6,35 billones de dólares en industrias que abarcan la banca, el comercio electrónico, los juegos, las redes sociales y la IA agente; y declaraciones sobre la importancia de la distribución y la confianza de la audiencia a medida que la IA convierte la producción de contenido en mercancía. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, sin limitación: la incapacidad de la Compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados en los que la Compañía no es un accionista controlador, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la Compañía, incluida su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la Compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la Compañía o de otro modo retrasen el despliegue de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la Compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof-of-Human y la red World; Incertidumbre respecto al ritmo y la trayectoria de la implementación de la IA automatizada en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI y el momento o el éxito de cualquier salida a bolsa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus proyecciones de crecimiento; y cambios en las posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se recomienda no depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, así como de otros factores importantes que podrían provocar que los resultados reales de Eightco difieran de los aquí expuestos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y demás información divulgada en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos de la SEC disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizarla ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

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