Eightco Holdings reporta un total de activos de aproximadamente 406 millones de dólares (3)

(Información remitida por la empresa firmante)

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta un total de activos de aproximadamente 406 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco al 15 de julio de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI (indirectas), 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 16.278 ETH, 283 millones de tokens WLD y 148 millones de dólares en efectivo y equivalentes, lo que suma un total aproximado de 406 millones de dólares.

El token Worldcoin (WLD) ya cotiza en Robinhood, ampliando el acceso a millones de usuarios.

OpenAI anunció recientemente la presentación de un formulario S-1 confidencial, preparándose para una posible futura oferta pública inicial.

Eightco proporciona exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, incluyendo OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "compañía") ha dado a conocer hoy una actualización sobre sus participaciones totales, destacando su posición en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

A fecha de 15 de julio de 2026 a las 4:30 p.m. ET, las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,41 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 148 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 406 millones de dólares.

Principales titulares:

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro sistema financiero digital y de inteligencia artificial. Los titulares más destacados de esta semana incluyen:

Esta semana se informó que OpenAI está desarrollando un producto diseñado para funcionar como un asistente de IA con características humanas en el hogar. Este producto va a ayudar a controlar electrodomésticos inteligentes, reproducir contenido multimedia, responder preguntas y mensajes. Este desarrollo posicionará a OpenAI en el mercado del hardware, compitiendo con Apple, Google y otras empresas (Bloomberg).

El 9 de julio, OpenAI lanzó GPT-5.6 Sol, que destaca por su mayor eficiencia en la generación de tokens (un 54% más eficiente en la codificación de agentes), capacidades más sólidas en codificación, ciencia, biología, ciberseguridad, soporte multimodal y nuevas funciones como GPT-Live. Su lanzamiento se realizó de forma gradual y limitada tras una solicitud del gobierno estadounidense por motivos de seguridad nacional. Sol incluye un modo "ultra" para tareas más complejas y funciones de seguridad avanzadas (OpenAI).

El 24 de julio de 2026, el calendario de emisión de tokens de World alcanzará un hito importante. Como se describe en el libro blanco original de World, se espera que concluya el período de desbloqueo de tokens más grande de la red, que dura tres años, lo que reducirá la cantidad de WLD que entran en circulación cada día en aproximadamente un 43%, de unos 5,1 millones de tokens a unos 2,9 millones. ORBS actualmente posee 283.452.700 WLD, lo que representa aproximadamente el 8% del suministro circulante y la mayor posición de WLD divulgada públicamente en el mundo. Si bien las tenencias de ORBS permanecerán sin cambios el 24 de julio, se espera que el ritmo de emisión de nuevos tokens se ralentice significativamente. WLD continuará entrando en circulación, pero a aproximadamente la mitad de la tasa diaria anterior, lo que ralentizará materialmente el crecimiento del suministro total (World).

"OpenAI sigue mejorando de forma progresiva las capacidades de ChatGPT, lo que se traduce en mejoras significativas en lo que va del año. La mejora en la eficiencia del token es bien recibida por muchos usuarios", afirmó Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta directiva de Eightco. "Creemos que ORBS está en una posición privilegiada para el futuro. A medida que la IA se vuelve más personal y autónoma, prevemos que la prueba de identidad humana se convertirá en uno de los activos más valiosos de la economía digital".

Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se estructura en torno a tres megatendencias que, según la compañía, marcarán la próxima década de innovación: inteligencia artificial, identidad digital y la economía de los creadores. Eightco cuenta con posiciones en cada tendencia mediante inversiones indirectas en OpenAI (22% de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (29%) y Beast Industries (4%).

Inteligencia Artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con participación accionaria en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 22% de los activos de tesorería, una de las mayores concentraciones declaradas entre todos los vehículos cotizados.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y superó los 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, convirtiéndose en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento de la historia (UBS vía Reuters).

Identidad Digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8% del suministro circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 29% de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

Economía de creadores: Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 4% de sus activos en tesorería.

Beast Industries opera una de las mayores redes de venta directa al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en diversas plataformas, con MrBeast como la persona más vista en YouTube a nivel global. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, proporcionando a los inversores exposición indirecta, a través de un único símbolo, a tres de las tendencias clave de este ciclo: inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores a través de su participación accionaria en Beast Industries, la empresa de MrBeast. Con el respaldo de inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Si desea más información visite:

X: @iamhuman_orbs

Página web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, aproximadamente el 8% del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es la Prueba de Humanidad?

La Prueba de Humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Constituye la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Cómo se relaciona Eightco (ORBS) con la prueba de ser humano?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional divulgado públicamente de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red World's Proof of Human.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El Consejo de Administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio gerente y director de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía del creador darán forma a la próxima década de innovación; la creencia de la compañía de que su cartera de tesorería contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; la creencia de la compañía de que está posicionada de manera única para el futuro; declaraciones de que OpenAI presentó un S-1 confidencial, preparándose para una posible futura oferta pública inicial; declaraciones de que OpenAI está desarrollando un producto de IA de compañía similar al humano para el hogar; declaraciones sobre las capacidades, características y lanzamiento del modelo GPT-5.6 Sol de OpenAI, incluida su eficiencia de token, capacidades de codificación y modo "ultra"; declaraciones de que la verificación de prueba humana se convertirá en uno de los activos más valiosos en la economía digital; Declaraciones sobre la oportunidad de ingresos potenciales de World de 6,35 billones de dólares en industrias que abarcan banca, comercio electrónico, juegos, redes sociales e IA con agentes; declaraciones sobre la inclusión de Worldcoin (WLD) en Robinhood y la ampliación del acceso a millones de usuarios; declaraciones sobre la reducción prevista en la emisión de tokens WLD después del 24 de julio de 2026, incluida la reducción prevista de aproximadamente 5,1 millones de tokens a aproximadamente 2,9 millones de tokens diarios; declaraciones de que la compañía posee la mayor posición de WLD divulgada públicamente a nivel mundial; declaraciones de que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA mercantiliza la producción de contenidos; declaraciones sobre la empresa que construye la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agente; y declaraciones sobre la compañía que proporciona exposición indirecta a la definición de tendencias a través de sus inversiones en OpenAI, WLD y Beast Industries. Palabras como "planea", "espera", "espera", "anticipa", "continua", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", "posicionado", "vista" y otras palabras y términos similares. El significado y la expresión tienen como objetivo identificar declaraciones a futuro, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la administración que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: la incapacidad de la compañía para dirigir la administración u operaciones de negocios privados donde la compañía no es un accionista mayoritario, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o rebaja en las inversiones estratégicas de la compañía, incluida su posición indirecta en el capital de OpenAI (mantenida a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en el capital de Beast Industries; la capacidad de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o de otro modo retrasen el despliegue de capital; incapacidad para recaudar capital adecuado para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podrían afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; Riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de prueba humana y la red mundial; Incertidumbre respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA con agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI, el desarrollo de modelos de negocio y el momento o el éxito de cualquier salida a bolsa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus proyecciones de crecimiento; competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; dependencia de fuentes de terceros para la valoración de ciertas inversiones; incertidumbre respecto al éxito continuo de MrBeast y el rendimiento del modelo de negocio impulsado por creadores de Beast Industries; riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la compañía en ciertos activos digitales e inversiones en empresas privadas; cambios en las posiciones públicas y gubernamentales sobre activos digitales o industrias relacionadas con la inteligencia artificial; riesgos relacionados con el momento, las características y la recepción comercial de los lanzamientos de modelos de OpenAI; y riesgos de que la dinámica de la oferta de WLD no produzca los efectos de mercado previstos. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se deposite una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos de la SEC disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí contenidas para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en sus expectativas.

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