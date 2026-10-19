ELEGOO amplía su presencia en las comunidades creativas en Maker Faire Rome y SPIEL Essen 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

ROMA, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento dentro del sector global de la fabricación inteligente, debutará en Maker Faire Rome 2026 (del 23 al 25 de octubre) y en SPIEL Essen 2026 (del 22 al 25 de octubre). Con ello, busca conectar con una mayor variedad de comunidades creativas y explorar cómo la impresión 3D puede servir de apoyo a diversos intereses, aficiones y proyectos creativos.

Desde creadores y aficionados al bricolaje hasta jugadores de juegos de mesa y creadores de miniaturas, son muchas las personas que utilizan esta tecnología para transformar sus ideas personales en creaciones tangibles. Al participar por primera vez en estos dos eventos, ELEGOO pretende establecer un contacto más directo con los aficionados de estas comunidades y mostrar cómo la impresión 3D puede transformar la forma en que crean, personalizan y juegan.

Maker Faire Rome: Explorando las posibilidades de la creación

En Maker Faire Rome, un espacio donde la tecnología, la ciencia y la creatividad convergen a través de proyectos prácticos y experimentación, ELEGOO mostrará cómo la impresión 3D ayuda a materializar ideas en una amplia gama de aplicaciones creativas. En los stands M.21–M.22, los visitantes podrán explorar la oferta de herramientas creativas de ELEGOO, que incluye la popular Centauri Carbon 2 Combo, una nueva impresora 3D de resina y un producto perteneciente a una categoría inédita que aún no se ha presentado al público. Mediante demostraciones de productos y exposiciones interactivas, los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir las capacidades de los productos de ELEGOO y comprobar cómo estos pueden respaldar diversos enfoques de la creación.

SPIEL Essen: Llevando la creatividad personal al mundo de los juegos de mesa

En SPIEL Essen, la feria de juegos de mesa abierta al público más grande del mundo, ELEGOO mostrará cómo la impresión 3D abre nuevas posibilidades para los juegos de mesa. En el stand H5L125, ELEGOO presentará la Jupiter 2, Centauri Carbon 2 Combo y una nueva impresora 3D de resina. Una colección de creaciones para juegos de mesa, impresas con equipos de ELEGOO, demostrará cómo los diseños digitales pueden convertirse en elementos tangibles dentro de mundos de juego llenos de imaginación. Desde miniaturas altamente detalladas —que capturan texturas y rasgos complejos— hasta terrenos personalizados, piezas de juego y accesorios, la impresión 3D permite a los jugadores personalizar sus colecciones, reemplazar piezas perdidas o crear contenido totalmente nuevo para sus partidas. Al transformar sus propias ideas en creaciones físicas, los aficionados pueden ir más allá de la simple experiencia de juego y construir sus propios mundos lúdicos.

En ambos eventos, los visitantes que participen en las actividades y juegos interactivos designados tendrán la oportunidad de ganar productos populares de ELEGOO. A través de estas primeras participaciones, ELEGOO espera conocer a entusiastas de diversos ámbitos creativos, intercambiar ideas con las comunidades que dan forma a estos espacios y descubrir nuevas maneras de integrar la impresión 3D en la creatividad cotidiana.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido desarrollo dentro de la industria global de la fabricación inteligente, especializada en investigación y desarrollo, fabricación y venta de impresoras 3D de uso doméstico, grabadoras láser, kits educativos STEM y otros productos de tecnología inteligente. Con sede en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la empresa ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales por ventas superaron los 300 millones de dólares estadounidenses; cuenta con más de 1.000 empleados y una superficie de oficinas y plantas de producción que supera los 430.000 metros cuadrados. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación inteligentes y singulares que permiten a diversos usuarios potenciar sus experiencias personalizadas.

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