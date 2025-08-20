ELEGOO debutará en IFA, llevando la impresión 3D a la vida cotidiana

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido desarrollo en el sector de la fabricación inteligente global, participará por primera vez en IFA 2025, que se celebrará del 1 al 5 de septiembre en Messe Berlin (Pabellón 20-161). El debut de la compañía en la mayor feria de electrónica de consumo de Europa subraya su misión de hacer que la impresión 3D sea más accesible, asequible y divertida para el usuario diario. Desde su entrada en la industria de la impresión 3D, ELEGOO se ha centrado en democratizar la impresión 3D, transformándola de una herramienta industrial de nicho a una tecnología doméstica que potencia la creatividad cotidiana y resuelve problemas de la vida real.

"La impresión 3D ya no es una tecnología compleja y exclusiva de profesionales", afirmó Chris Hong, fundador de ELEGOO. "IFA es una plataforma fantástica para que la gente experimente lo intuitiva, inteligente e inspiradora que puede ser esta tecnología en la vida diaria".

Innovaciones en exhibición

En el pabellón 20, stand 161, los visitantes verán una amplia gama de impresoras innovadoras: Centauri Carbon, OrangeStorm Giga, Saturn 4 Ultra 6K, Mars 5 Ultra y el estreno europeo de Jupiter 2, cuyo lanzamiento oficial está previsto para finales de este año. Centauri Carbon, ganadora del iF DESIGN AWARD 2025, es una de las impresoras 3D FDM insignia de Elegoo, que presume de una velocidad un 25 % superior a la de sus homólogas. El tiempo de impresión de una funda de móvil normal se puede reducir a menos de 30 minutos. Jupiter 2 es una impresora 3D de resina de gran formato que eleva el listón con una pantalla LCD 16K de 14 pulgadas, que alcanza la resolución XY más alta de la serie, de 2026 m, para obtener detalles nítidos y superficies ultrasuaves. Todos los modelos combinan alta velocidad, precisión y funciones inteligentes para lograr operaciones intuitivas para todos los consumidores, a la vez que ofrecen resultados de calidad profesional. Los visitantes pueden experimentar todo el proceso de impresión con las impresoras expuestas.

Plataforma Nexprint y fondo de 1 millón de dólares para creadores

A principios de agosto, ELEGOO lanzó Nexprint, una plataforma para creadores diseñada para conectar a usuarios de todo el mundo y fomentar el intercambio de modelos 3D originales. La iniciativa cuenta con el apoyo de un Fondo para Creadores de un millón de dólares para recompensar diseños innovadores. Dado que los archivos de modelos 3D son el puente esencial entre la creatividad y un objeto impreso, la plataforma busca simplificar el paso más difícil del proceso de impresión 3D para los consumidores e inspirar una nueva ola de creatividad entre principiantes, aficionados y profesionales.

Destacando la diversidad en la creación

ELEGOO también presentará la primera fase del programa "ELEGOO with Her", que empodera a mujeres creadoras en decoración del hogar, educación, moda y cosplay. El 70% de los diseñadores participantes en esta primera fase son nuevos en la impresión 3D, lo que refleja el compromiso de la compañía con ampliar el acceso y fomentar la inclusión en la comunidad creativa.

Un stand construido con impresión 3D

Fiel a su visión, el stand de ELEGOO estará diseñado como una sala de estar impresa en 3D donde los muebles y las piezas decorativas se crearán con nuestras impresoras. También se exhibirán impresiones que presentan soluciones prácticas y creativas a problemas cotidianos, mostrando cómo la impresión 3D puede integrarse a la perfección en la vida doméstica.

ELEGOO invita a representantes de medios de comunicación, profesionales del sector y consumidores a visitar el pabellón 20-161 para explorar sus productos, hablar sobre oportunidades de colaboración y experimentar de primera mano cómo la impresión 3D se está convirtiendo en parte de la vida cotidiana.

Acerca de Elegoo

Fundada en 2015, Elegoo es una marca en rápido crecimiento en la industria global de la fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D, grabadores láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente para el consumidor. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 90 países y regiones. En 2024, sus ingresos totales por ventas superaron los 200 millones de dólares, con más de 700 empleados y casi 30.000 metros cuadrados de oficinas y área de fabricación. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, Elegoo ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para diversos consumidores, optimizando así sus experiencias personalizadas.

Conózcanos en www.elegoo.com.

