ELEGOO lanza la serie Centauri 2 de estructura abierta: impresión 3D multicolor rápida y accesible para todos

(Información remitida por la empresa firmante)

——Diseño abierto, abierto al color

SHENZHEN, China, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento en la fabricación inteligente global, anuncia hoy el lanzamiento de la Serie Centauri 2, que incluye Centauri 2 y Centauri 2 Combo. Estas impresoras, con un diseño de marco abierto y un sistema CANVAS multicolor, ofrecen impresión multicolor rápida y sencilla a un público más amplio de creadores, diseñadores y aficionados. Gracias a la automatización inteligente, la impresión a cuatro colores vibrantes y un diseño de marco abierto, la serie proporciona una experiencia creativa optimizada sin la complejidad ni el precio elevado que tradicionalmente se asocian a los sistemas multicolor.

Características principales

Impresión a 4 colores sin interrupciones con el sistema CANVAS

El corazón de la serie Centauri 2 es CANVAS, el sistema inteligente de impresión multicolor de ELEGOO. Con soporte para impresión a cuatro colores, cambio de color instantáneo, reconocimiento de filamento RFID, recarga automática de filamento y prevención de enredos, CANVAS simplifica el proceso de impresión multicolor, minimizando las interrupciones y el desperdicio de material.

Cuatro motores independientes permiten transiciones de color suaves y un funcionamiento totalmente automatizado, lo que permite a los usuarios crear modelos coloridos con una configuración mínima.

Rendimiento CoreXY de alta velocidad

Construida sobre una robusta arquitectura CoreXY, la serie Centauri 2 alcanza velocidades de impresión de hasta 500 mm/s y una aceleración de hasta 20.000 mm/s.

Un robusto bastidor de aluminio fundido a presión, dos motores paso a paso 4260 y guías lineales de precisión trabajan en conjunto para ofrecer una impresión rápida sin sacrificar la precisión dimensional ni la calidad de la superficie.

Impresión sin esfuerzo de principio a fin

La serie Centauri 2 está diseñada para ofrecer una experiencia de usuario sin complicaciones. La calibración automática, la autonivelación de cuatro puntos y las comprobaciones inteligentes previas a la impresión garantizan un inicio correcto en cada impresión.

Además, hasta 22 sensores inteligentes integrados monitorizan continuamente funciones clave, como la falta de filamento, la detección de obstrucciones, el rendimiento de la refrigeración, el estado del cortador, la temperatura de la base y la recuperación ante cortes de energía, lo que ayuda a los usuarios a obtener resultados fiables en todo momento.

Calidad de impresión excepcional en cualquier material.

Las tecnologías de calibración avanzadas, como el desplazamiento automático del eje Z, la compensación activa de vibraciones y la calibración anticipada de presión, trabajan conjuntamente para producir superficies más lisas, detalles más nítidos y bordes más definidos.

La impresora cuenta con una boquilla de alta temperatura de 350 °C, una base calefactable de 110 °C, un sistema de refrigeración avanzado y una plataforma de impresión flexible de doble cara, lo que la hace adecuada para una amplia gama de materiales y aplicaciones de impresión.

Conectada a través del ecosistema ELEGOO

La Serie Centauri 2 se integra perfectamente con el ecosistema en expansión de ELEGOO. Los usuarios pueden descubrir modelos listos para imprimir a través de Nexprint, optimizar los flujos de trabajo con ElegooSlicer y administrar impresiones de forma remota a través de la aplicación ELEGOO Matrix. Juntas, estas herramientas crean una experiencia conectada que simplifica cada etapa del proceso de impresión 3D.

Diseñada para todos

Diseñada tanto para principiantes como para aficionados y creadores, la serie Centauri 2 combina automatización inteligente, rendimiento CoreXY de alta velocidad e impresión multicolor accesible en una plataforma optimizada. Ya sea que los usuarios estén actualizando máquinas antiguas estilo i3, creando proyectos domésticos funcionales o explorando diseños vibrantes de cuatro colores, la Serie Centauri 2 ofrece un camino simple, confiable y asequible hacia la impresión 3D moderna.

Disponibilidad y precios

Los compradores ya pueden realizar pedidos en la tienda oficial de ELEGOO, con envíos a Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Australia y Japón.

Los compradores de la región Asia-Pacífico (incluidos Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Corea), México y Brasil pueden realizar pedidos en la tienda global de ELEGOO.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D de consumo, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, los ingresos totales de la compañía superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y más de 430.000 metros cuadrados de oficinas y planta de fabricación. Con un enfoque en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO proporciona espacios de creación únicos e inteligentes para diversos consumidores, mejorando así sus experiencias personalizadas.

Visite: www.elegoo.com

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