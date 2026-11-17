(Información remitida por la empresa firmante)

- Emerson y Averna Powered by Spherea lanzan Pass/Fail, un podcast que da a conocer a las personas detrás de la ingeniería de pruebas

El podcast reúne a ingenieros, líderes del sector e innovadores para compartir las historias que hay detrás de los productos y sistemas que dan forma a nuestro mundo.

AUSTIN, Texas y MONTREAL, Quebec, 17 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Averna Powered by Spherea y la división de pruebas y mediciones NI de Emerson han anunciado Pass/Fail, un nuevo podcast dedicado a las personas, los procesos, los desafíos del mundo real y las tecnologías que sustentan la ingeniería de pruebas moderna.

"La ingeniería de pruebas desempeña un papel fundamental en la innovación; sin embargo, muchas de las lecciones y avances más importantes ocurren entre bastidores. A través de Pass/Fail, estamos creando una plataforma donde ingenieros, innovadores y líderes del sector pueden compartir sus experiencias, intercambiar ideas y destacar el impacto que tienen las pruebas a la hora de llevar productos al mercado. Nos entusiasma especialmente colaborar con la división de pruebas NI de Emerson en una iniciativa que ayuda a dar mayor visibilidad a esta disciplina tan importante", señaló Myriam Duchaine, vicepresidenta de Marketing de Averna.

Presentado por Amy Share, gerente de contenidos de Averna, y Jayson Wilkinson, estratega global de pruebas en la división de pruebas y medición de Emerson, Pass/Fail explora lo que realmente implica dar vida a productos y sistemas complejos, garantizando que funcionen correctamente en el mundo real. A través de conversaciones sinceras con ingenieros, responsables de pruebas y expertos del sector, el podcast revela los desafíos, la creatividad, los fracasos y las lecciones aprendidas que marcan el recorrido de un producto, desde su fase de prototipo hasta la distribución.

"Algunas de las mejores historias de la ingeniería ocurren mucho antes de que un producto llegue al mercado", comentó Jayson Wilkinson, coanfitrión de Pass/Fail y estratega global de pruebas en la división de pruebas y medición de Emerson. "Detrás de cada lanzamiento exitoso hay innumerables iteraciones de pruebas, decisiones difíciles y equipos dedicados que trabajan para resolver problemas complejos. Pass/Fail da voz a esas historias y reúne a una comunidad de personas que sienten una verdadera pasión por la ingeniería de pruebas y por el impacto que esta ejerce en la innovación".

Cada episodio profundiza en la realidad de la ingeniería de productos: desde obstáculos técnicos, presiones de cronograma y fallos inesperados, hasta momentos decisivos y las lecciones aprendidas a lo largo del ciclo de vida del producto.

"La ingeniería de pruebas es, a menudo, el superhéroe invisible que determina si un producto logrará triunfar en el mundo real, de manera fiable y rentable", afirmó Amy Share, coanfitriona de Pass/Fail y gerente de contenidos en Averna. "Queríamos visibilizar a las personas que hay detrás de esa labor, así como la creatividad y el pensamiento innovador que exige esta disciplina".

Diseñado para ingenieros, arquitectos de pruebas, equipos de validación, responsables de fabricación, profesionales de la calidad y entusiastas de la tecnología, Pass/Fail ofrece a los oyentes una perspectiva única sobre los desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el desarrollo moderno de productos en una amplia variedad de sectores, desde dispositivos médicos y transporte hasta electrónica de consumo y aeroespacial. El podcast tiene como objetivo fomentar conversaciones significativas que contribuyan a impulsar la disciplina de la ingeniería de pruebas.

Los primeros episodios de Pass/Fail ya están disponibles. Escúchelos y suscríbase en la página web oficial de Pass/Fail, Apple Podcasts, Spotify o YouTube.

Acerca de Pass/Fail

Pass/Fail es un podcast de la división de pruebas y mediciones de Emerson y de Averna Powered by Spherea que explora lo que realmente implica hacer realidad productos complejos y demostrar que funcionarán en el mundo real. A través de conversaciones sinceras con ingenieros y expertos del sector, analizamos los desafíos, las decisiones, los fracasos y las lecciones aprendidas que definen el camino desde el prototipo hasta la producción, transformando, en última instancia, ideas innovadoras en productos en los que las personas pueden confiar cada día.

Acerca de Emerson

Emerson (NYSE:EMR) es un líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Misuri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, permitiendo a sus clientes optimizar sus operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Acerca de Averna Powered by Spherea

Averna Powered by Spherea, líder global en soluciones de pruebas y calidad, colabora con diseñadores, desarrolladores y fabricantes de productos para ayudarles a alcanzar una mayor calidad, acelerar el tiempo de llegada al mercado y proteger sus marcas, ofreciendo soluciones y experiencia técnica a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Averna Powered by Spherea aporta conocimientos especializados y soluciones innovadoras en áreas como pruebas, inspección por visión, ensamblaje de precisión y automatización. Estas soluciones generan importantes beneficios técnicos, financieros y comerciales para clientes en sectores como el aeroespacial, automotriz, electrónica de consumo, defensa, energía, industria, dispositivos médicos y ciencias de la vida, semiconductores, telecomunicaciones y transporte.

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