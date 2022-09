Empire State Realty Trust alcanza la neutralidad de carbono en su cartera comercial (1)

Compensación adicional del 100% del uso no eléctrico mediante el apoyo a la preservación de 9.000 acres de bosque biodiverso

ESRT compensó previamente la electricidad con energía eólica 100% renovable en toda la cartera

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ha anunciado hoy que ha conseguido la neutralidad de carbono para su cartera comercial de 9,9 millones de pies cuadrados gracias a la combinación de su liderazgo en el sector en el trabajo de modernización de la eficiencia energética de los edificios y a un nuevo acuerdo de tres años con 18 Reserves y ACT . El nuevo acuerdo apoya la preservación de cerca de 9.000 acres de bosque biodiverso que compensará el 100% del uso de combustibles fósiles no eléctricos de ESRT.

El liderazgo continuo de ESRT en materia de sostenibilidad y eficiencia energética ya ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en el Empire State Building en un 54% y en toda la cartera comercial en un 43%. ESRT ha publicado recientemente el " Empire Building Playbook: An Owner's Guide to Low Carbon Retrofits " - elaborado conjuntamente con NYSERDA y con el apoyo de otros propietarios de Nueva York y de la Clinton Global Initiative, con el fin de orientar a los propietarios de edificios en los pasos necesarios para lograr la neutralidad en materia de carbono mediante la reducción de las emisiones con una menor dependencia de las compensaciones y una rentabilidad probada de la inversión.

"A medida que la legislación, la demanda del mercado y el riesgo del cambio climático empujan a los propietarios de inmuebles a cumplir con los requisitos de reducción de emisiones, las empresas deben buscar formas más avanzadas de compensar su uso actual mientras trabajan para reducir las emisiones", explicó Anthony E. Malkin, director general y consejero delegado de Empire State Realty Trust. "ESRT sigue innovando y aplicando formas de servir de destino a inquilinos de alta calidad y de beneficiar a los inversores con ahorros y rendimientos considerables. Esta asociación con 18 Reserves y ACT apoya los esfuerzos para conservar y proteger los bosques que secuestran carbono en nombre de ESRT y de nuestros inquilinos".

ESRT considera las compensaciones como una herramienta para la mitigación de las emisiones, ya que trabaja activamente en pro de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones operativas dentro de su cartera. En colaboración con una red más renovable, ESRT está en camino de alcanzar su objetivo de cero emisiones netas con una reducción del 80% de las emisiones operativas en el Empire State Building para 2030 y en toda su cartera comercial para 2035, y el 20% restante cubierto por compensaciones cualificadas. ESRT incluye el 100% de las emisiones directas (alcance uno), las emisiones indirectas (alcance dos) y las emisiones indirectas de los activos arrendados (alcance tres) como parte de su definición de neutralidad de carbono y de sus compromisos de reducción de emisiones, compensaciones y divulgación, ya que todas estas áreas son cruciales para lograr la neutralidad de carbono.

Los 9.000 acres de bosque preservado y biodiverso, propiedad del Departamento de Bosques y situado cerca de Cleveland (Ohio), compensarán totalmente el uso de vapor y gas natural de ESRT. Esta iniciativa complementa la compensación actual de ESRT de todo el uso de electricidad con créditos de energía renovable eólica (REC) en el Empire State Building desde 2011 y en toda la cartera desde enero de 2021 en una asociación a largo plazo con Green Mountain Energy. El contrato de 2021 convirtió a ESRT en el mayor usuario del país de energía 100% verde dentro del sector inmobiliario ( fuente ).

"Estamos centrados en nuestro objetivo de reducir las emisiones operativas en un 80% para 2030 en ESB y en 2035 para toda la cartera comercial", comentó Dana Robbins Schneider, vicepresidenta senior y directora de energía, sostenibilidad y ESG de ESRT. "Mientras implementamos medidas para lograr este objetivo en asociación con la red y a través de proyectos impulsados por el retorno de la inversión, como nuestra marquesina solar de 3,4MW, la batería de 8,2MW y el proyecto de 80 estaciones de carga de vehículos eléctricos en Westchester, NY, nos hemos comprometido a compensar el resto de las emisiones de combustibles fósiles asociadas a nuestra cartera a través de fuentes acreditadas e impactantes".

ESRT invierte y aplica medidas de forma regular con el objetivo de reducir el impacto ambiental de su cartera y comparte públicamente de forma transparente sus prácticas líderes en el sector en materia de eficiencia energética, reducción de emisiones, edificios saludables y calidad ambiental interior.

"Nuestra cartera sigue siendo una oferta atractiva para los inquilinos cuya huida hacia la calidad se traduce en edificios saludables y energéticamente eficientes a un precio accesible", añadió Malkin. Puede encontrar más información sobre el liderazgo de ESRT en materia de sostenibilidad de forma online .

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) es un REIT que posee y administra activos de oficinas, minoristas y multifamiliares en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York. ESRT es propietaria del Empire State Building, el edificio más famoso del mundo, y la atracción n.º 1 en los premios Travelers' Choice Best of the Best 2022 de Tripadvisor en los Estados Unidos y la atracción n.º 3 en el mundo, en el recién renovado e icónico Empire State Building Observatory. La compañía es líder en edificios saludables, eficiencia energética y calidad ambiental interior, y tiene las emisiones de gases de efecto invernadero por pie cuadrado más bajas de cualquier cartera de REIT que cotiza en bolsa en la ciudad de Nueva York. A fecha de 30 de junio de 2022, la cartera de ESRT se compone de aproximadamente 9,2 millones de pies cuadrados alquilables de espacio de oficinas, 700.000 pies cuadrados alquilables de espacio comercial y 625 unidades en dos propiedades multifamiliares. Puede encontrar más información sobre Empire State Realty Trust en esrtreit.com y siguiendo a ESRT en Facebook , Instagram , Twitter y LinkedIn .

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes federales de valores. Puede identificar estas declaraciones por nuestro uso de palabras como "supone", "cree", "estima", "espera", "pretende", "planea", "proyectos" o la forma negativa de estas palabras o palabras o expresiones similares. que no se relacionen con asuntos históricos. Debe tener cuidado al interpretar y confiar en las declaraciones prospectivas, ya que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos casos, están fuera del control de ESRT y podrían afectar materialmente los resultados, el rendimiento o los logros reales. Dichos factores y riesgos incluyen, entre otros, (i) la actual crisis de salud pública y la perturbación económica derivada de la pandemia de COVID-19, (ii) el incumplimiento de las condiciones o de los resultados en relación con cualquier evento o transacción descritos anteriormente, (iii) las incertidumbres y los riesgos medioambientales relacionados con el cambio climático, las condiciones meteorológicas adversas, la subida del nivel del mar y los desastres naturales; (iv) la exactitud de nuestras metodologías y estimaciones en relación con las métricas y los objetivos ESG, (v) la voluntad y la capacidad de los inquilinos para colaborar en la presentación de informes sobre las métricas ESG y el cumplimiento de los objetivos ESG, (vi) el impacto de la regulación gubernamental en nuestros esfuerzos ESG, (viii) y otros riesgos e incertidumbres descritos de vez en cuando en las presentaciones de ESRT y ESROP ante la SEC, incluidas las establecidas en cada uno de los Informes anuales de ESRT y ESROP en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 bajo el título "Factores de riesgo". Salvo que lo exija la ley, ESRT y ESROP no asumen la obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/empire-state-realty-trust-alcanza-la-neutralidad-de-carbono-en-su-cartera-comercial-301632079.html